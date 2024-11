Toyota świętuje sukces, reszta przespała szansę. Hybrydy rządzą na rynku

Toyota Prius jako pierwsza w historii masowo produkowana hybryda zmieniła oblicze motoryzacji i zyskała status legendy. O swoją pozycję musiała jednak walczyć łokciami. Jako prototyp pojawiła się w 1996 roku. Do sprzedaży trafiła 10 grudnia 1997 roku w czasie podpisywania protokołu z Kioto, w którym państwa z całego świata zobowiązały się do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Prius początkowo był sedanem. Inżynierowie Toyoty wytłumaczyli wówczas, że jeśli komponenty hybrydy mieszczą się w takim nadwoziu, to każde inne swobodnie przyjmie nowatorski układ napędowy. Ale nawet wtedy mało kto wierzył w połączenie silnika spalinowego i elektrycznego. Japończycy uporczywie trwali przy swoim. Konsekwencja i pracowitość przyniosły owoce.

Dziś hybrydy stanowią już 85 proc. sprzedaży Toyoty w Polsce. Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji. Przez trzy kwartały 2024 roku japońska firma sprzedała nad Wisłą niemal 55 tys. hybryd klasycznych i plug-in. To o 14 proc. więcej niż przed rokiem i lepiej niż w całym 2022 roku (50,9 tys. aut hybrydowych). Od wprowadzenia tego napędu na polski rynek w 2004 roku – pierwszym autem była Toyota Prius – do dziś Japończycy wypuścili na drogi 330 593 hybryd. Nikt nie może pochwalić się takim wynikiem.

Reklama

Toyota najpopularniejsza na świecie. Sprzedała niemal dwa razy więcej niż VW

Reklama

Toyota jako koncern w pierwszych dziewięciu miesiącach 2024 roku sprzedała na całym świecie 7,61 mln samochodów i utrzymała pozycję lidera rynku motoryzacyjnego – wyliczają analitycy Focus2Move.com na podstawie danych dotyczących rejestracji i sprzedaży aut osobowych w 159 krajach. Z kolei Toyota jako marka w tym samym czasie globalnie wypuściła na drogi 6,6 mln aut i kolejny raz od ponad dekady utrzymała koronę najpopularniejszej firmy. Drugą marką jest Volkswagen ze sprzedażą na poziomie 3,5 mln szt. Podium zamyka Honda – japońska marka sprzedała 2,76 mln samochodów.

TOP 10 najpopularniejszych marek samochodowych na świecie

Miejsce Marka i model Sprzedaż 2024 1. Toyota 6,6 mln szt. aut 2. Volkswagen 3,5 mln 3. Honda 2,76 mln 4. Ford 2,73 mln 5. Hyundai 2,72 mln 6. BYD 2,51 mln 7. Nissan 2,34 mln 8. Kia 2,15 mln 9. Chevrolet 2,09 mln 10. Mercedes 1,62 mln

Toyota Corolla to najpopularniejszy samochód. Tesla została z tyłu

Najpopularniejszym samochodem na świecie jest Toyota Corolla ze sprzedażą na poziomie 809 492 szt. To także jedyny klasyczny kompakt w czołowej dziesiątce rankingu Focus2Move.com. Japoński model strącił na drugą lokatę Teslę Model Y (777,6 tys. aut). Podium zamyka Toyota RAV4, która z wynikiem 738,8 mln egz. awansowała o jedno oczko i z trzeciej lokaty na czwartą strąciła Forda serii F – legendarny pikap to wynik 653,2 tys. rejestracji.

Oto najpopularniejsze samochody świata - TOP 10

Toyota w top 10 światowego zestawienia ma aż cztery modele. Do pierwszej trójki awansował SUV RAV4. To efekt 13-proc. wzrostu sprzedaży.

Miejsce Marka i model Sprzedaż 2024 1. Toyota Corolla 809 492 szt. 2. Tesla Model Y 777 586 3. Toyota RAV4 738 769 4. Ford serii F 653 193 5. Honda CR-V 540 016 6. Chevrolet Silverado 472 719 7. Hyundai Tucson 441 861 8. Toyota Camry 419 593 9. Kia Sportage 405 353 10. Toyota Hilux 385 657

Toyota Corolla z silnikiem 1.8 hybrid w Polsce rozchwytywana

W Polsce Toyota Corolla jest nie tylko najpopularniejszym autem, ale również najpopularniejszą hybrydą. Przez trzy kwartały 2024 roku na drogi wyjechało 15 435 sztuk tego modelu z napędem spalionowo-elektrycznym w wersjach hatchabck, sedan i TS kombi. Lwią część, bo aż 80 proc. sprzedaży stanowi 140-konna hybryda 5. generacji z silnikiem 1.8. Większa o 18 KM moc wobec 122 KM starszego napędu to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,2 s, czyli szybciej o 1,7 s. Alternatywą może być wariant 2.0 Hybrid/197 KM.

Akumulator litowo-jonowy jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższa żywotność). W efekcie Corolla z hybrydą 5. generacji procentowo dłużej jeździ dzięki silnikowi EV, a to przekłada się na niższe zużycie benzyny i wyższy komfort akustyczny w kabinie.

Toyota Corolla 1.8 hybrid zużywa 4,5 l benzyny 100 km

W trakcie przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy 1.8 wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. W porównaniu do poprzedniej konstrukcji wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Na drodze nowa hybryda 1.8/140 KM jest bardzo ekonomiczna – wynik 4,5 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków. Przy tym Corolla przez ok. 50 proc. czasu jazdy odcinkiem pomiarowym korzystała z trybu elektrycznego (EV). Super! Jednak dopiero próby porównawcze na torze pokazały kolosaln różnice między trzema różnymi generacjami hybrydowego napędu 1.8.

Toyota Corolla kontra Auris 1.8 Hybrid i Corolla z hybrydą 4. generacji (wyniki prób w tabeli)

Podczas prób w ruchu miejskim – czyli tam gdzie hybryda ma największy sens – sprawdziliśmy procentowy udział czasu jazdy wyłącznie na silniku elektrycznym. Każdy z trzech samochodów pokonał identyczny odcinek. Na pierwszy ogień trafiła Corolla wyposażona w najnowszą hybrydę 5. generacji 1.8/140 KM. Tu współczynnik używania trybu elektrycznego wyniósł aż 73 proc. wobec 66 proc. za kierownicą Corolli z hybrydą 4. generacji (1.8/122 KM). Co ciekawe, wynik nowego napędu okazał się najbardziej zbliżony do deklaracji producenta (75 proc.).

Trzeci i najstarszy w tym zestawieniu Auris II 1.8/136 KM z hybrydą 3. generacji uzyskał wynik na poziomie 47 proc. Jednak najsłabszy współczynnik jazdy w trybie EV nie czyni go przegranym. Auris ze 136-konną hybrydą uzyskał lepszy czas przyspieszenia od 0 do 80 km/h niż Corolla z nowszym ale słabszym układem 4. generacji. Do tego okazał się też równie elastyczny w przedziale 40-80 km/h.

Model i generacja napędu hybrydowego Hybryda 3. generacji (Toyota Auris II 1.8 Hybrid 2012-2018) Hybryda 4. generacji (Toyota Corolla 1.8 Hybrid 2018-2022) Hybryda 5. generacji (Toyota Corolla 1.8 Hybrid) Napięcie silnika elektrycznego 650 V 600 V 600 V Moc silnika elektrycznego 60 kW/82 KM 53 kW/72 KM 70 kW/95 KM Napięcie baterii 202 V 207 V 207 V Typ baterii niklowo-metalowo-wodorkowa niklowo-metalowo-wodorkowa w 1.8 i litowo-jonowa w 2.0 litowo-jonowa Procentowy czas jazdy w trybie EV (dane producenta/pomiar Dziennik.pl) 64 proc./47 proc. 72 proc./66 proc. 75 proc./73 proc. Prędkość maksymalna w trybie EV 70 km/h 120-130 km/h 120-130 km/h Moc systemowa hybrydy 136 KM 122 KM 140 KM Przyspieszenie 0-80 km/h (pomiar Dziennik.pl) 7,8 s 7,9 s 7,2 s Elastyczność, czyli czas przyspieszenia 40-80 km/h (pomiar Dziennik.pl) 5,0 s 5,0 s 4,5 s

Ile kosztuje Toyota Corolla z hybrydą 1.8?

Toyota Corolla 1.8 hybrid sedan kosztuje od 114 600 zł. Hatchback to wydatek od 125 000 zł. Kombi z tym samym napędem hybrydowym wymaga przynajmniej 129 900 zł.