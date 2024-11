Nowy program dopłat Mój elektryk 2.0. Oto szczegóły

W ramach nowego programu Mój elektryk 2.0 do podziału jest ponad 1,6 mld zł (374 mln euro z KPO). Rząd zakłada, że kierowca może uzyskać nawet 40 000 zł dopłaty do zakupu nowego samochodu elektrycznego. Po drodze zniknął pomysł dotowania używanych aut EV.

– Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu/leasingu/wynajmu długoterminowego pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1 – wyjaśnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kto może ubiegać się o dofinasowanie i na jakich warunkach? NFOŚiGW przedstawił szczegóły…

Kto będzie może złożyć wniosek o dopłatę do samochodu? Jaki próg cenowy?

Próg cenowy dotowanych samochodów określono w taki sposób, by do wsparcia kwalifikowały się wyłącznie niedrogie samochody elektryczne. Limit ustalono na poziomie 225 tys. zł (z VAT). Z dokumentacji, którą NFOŚiGW przedstawił do konsultacji wynika, że program dopłat do samochodów elektrycznych jest skierowany do osób fizycznych i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

40 000 zł dopłaty do elektryka dla Kowalskiego. W tym 10 000 zł za złomowanie auta spalinowego

Kowalski jako osoba fizyczna może liczyć na 18 750 zł dopłaty. Tę kwotę można powiększyć o 10 000 zł, jeśli kupujący samochód elektryczny złoży zaświadczenie o zezłomowaniu auta spalinowego, który był w jego posiadaniu od minimum 3 lat (przy czym zezłomowanie nie mogło nastąpić wcześniej niż 1 lutego 2020 r.). Do tego mniej zamożni będą mogli wystąpić o zwiększenie dopłaty 11 250 zł, jeśli roczny dochód danej osoby nie przekroczył 120 000 zł. Po zsumowaniu te trzy składniki dają maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 40 000 zł.

30 000 zł plus podwójna premia po 5000 zł przy leasingu i wynajmie

30 000 zł dopłaty dostanie kierowca, który zdecyduje się na leasing lub wynajem długoterminowy. Tę kwotę będzie można powiększyć o 5000 zł za zezłomowanie. Dodatkowe 5000 zł przewidziano w przypadku dochodu poniżej 120 000 zł rocznie. Dzięki temu samochód elektryczny ma kosztować o 40 000 zł mniej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - samochód elektryczny taniej o 40 000 zł

W przypadku zakupu, leasingu lub wynajmu długoterminowego przez prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą maksymalna kwota dotacji to 30 000 zł. Premia 10 000 zł przysługuje za złomowanie dotychczasowego auta spalinowego. Ostatecznie taki przedsiębiorca może liczyć również na 40 000 zł wsparcia.

Nowa Skoda za 109 000 zł. Mój elektryk 2.0 namiesza na rynku

Elektryczny MG4 z podstawową baterią 51 kWh kosztuje od 125 200 zł. Przy uwzględnieniu 40 tys. zł wsparcia ostatecznie kompaktowy EV z zasięgiem 350 km wyjdzie za 85 200 zł.

Nowa Skoda Elroq 50 z akumulatorem o pojemności 55 kWh i silnikiem elektrycznym na tylnej osi zapewnia kierowcy 170 KM (310 Nm) kosztuje od 149 000 zł. Po odjęciu 40 tys. zł dopłaty czeski SUV tanieje do 109 000 zł.

Elroq 85 to już akumulator o pojemności 82 kWh oraz silnik o mocy 285 KM (545 Nm). Zasięg - 580 km. Dopłata na poziomie 40 tys. zł obniża cenę nowej Skody do 153 900 zł.

Kia EV3 w cenie od 108 150 zł

Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł - to auto w bazowej wersji Air z akumulatorem 58,3 kWh i silnikiem 204 KM. Po uwzględnieniu dopłaty 40 000 zł cena spada do 108 150 zł. Z kolei EV3 z akumulatorem 81,4 kWh to dziś wydatek od 184 900 zł - z programem Mój elektryk 2.0 wyniesie 144 900 zł.

Toyota bZ4X tańsza niż hybrydowa RAV4

Przy limicie cenowym na poziomie 225 tys. zł do programu łapie się np. większa o klasę Toyota bZ4X wyposażona w akumulator 71,4 kWh (64 kWh netto). Podstawowa odmiana Comfort (silnik 204 KM, zasięg ponad 500 km) kosztuje dziś 193 900 zł, po uwzględnieniu 40 tys. zł nowej dopłaty cena spada do 153 900 zł. W tym scenariuszu bZ4X jest nawet tańsza od hybrydowej Toyoty RAV4.

Kryteria cenowe spełnia także Toyota bZ4X z napędem 4x4 XMODE i mocą 218 KM (dwa silniki elektryczne o mocy 109 KM – jeden przy przedniej osi, drugi przy tylnej) - japońskie auto kosztuje od 224 900 zł. Odliczenie 40 tys. zł rządowego wsparcia obniży cenę do 184 900 zł.

Hyundai czy Renault?

Nowe Renault Scenic E-Tech w najtańszej wersji techno comfort range (60 kWh, 430 km zasięgu) kosztuje od 202 900 zł. Za większy zasięg odmiany techno long range (87 kWh, 625 km zasięgu) trzeba zapłacić 219 900 zł. Po odliczeniu maksymalnej dopłaty z nowego programu ceny spadną odpowiednio do 162 900 zł i 179 900 zł.

Hyundai IONIQ 5 w bazowej wersji z akumulatorem 58 kWh i silnikiem 170 KM kosztuje od 214 900 zł, czyli mieści się w granicy. Uwzględniając do 40 tys. zł "zwrotu" z rządowego programu ostatecznie koreański samochód elektryczny wyjdzie za 179 000 zł.

Kiedy rusza nowy program dopłat dla kierowców?

Program Mój elektryk 2.0 zostanie ogłoszony do końca 2024 r. Do II kwartału 2025 r. ma nastąpić wypłata 25 proc. puli wsparcia, a kolejne 75 proc. zostanie wypłacone do II kwartału 2026 r.