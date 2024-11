Dacia Spring to będzie najtańszy samochód w Polsce. Oto nowy program dopłat dla kierowców

Nowy program dopłat do samochodów elektrycznych Mój elektryk 2.0 już rozpala emocje wśród kierowców. Rząd na ten cel zaplanował wydać 1,6 mld zł. Kto będzie mógł skorzystać z dotacji? Jakim cudem Dacia Spring staje się najtańszym autem w Polsce i na jakich zasadach?

Próg cenowy dotowanych samochodów określono w taki sposób, by do wsparcia kwalifikowały się wyłącznie niedrogie samochody elektryczne. Limit ustalono na poziomie 225 tys. zł (z VAT). Z dokumentacji, którą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił do konsultacji wynika również, że program dopłat do samochodów elektrycznych jest skierowany do osób fizycznych i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

40 000 zł dopłaty do samochodu. Kto będzie mógł złożyć wniosek?

Kowalski jako osoba fizyczna może liczyć na 18 750 zł dopłaty. Tę kwotę można powiększyć o 10 000 zł, jeśli kupujący samochód elektryczny złoży zaświadczenie o zezłomowaniu auta spalinowego, który był w jego posiadaniu od minimum 3 lat (przy czym zezłomowanie nie mogło nastąpić wcześniej niż 1 lutego 2020 r.). Do tego mniej zamożni będą mogli wystąpić o zwiększenie dopłaty 11 250 zł, jeśli roczny dochód danej osoby nie przekroczył 120 000 zł. Po zsumowaniu te trzy składniki dają maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 40 000 zł.

30 000 zł dopłaty dostanie kierowca, który zdecyduje się na leasing lub wynajem długoterminowy. Tę kwotę będzie można powiększyć o 5000 zł za zezłomowanie. Dodatkowe 5000 zł przewidziano w przypadku dochodu poniżej 120 000 zł rocznie. Dzięki temu samochód elektryczny ma kosztować o 40 000 zł mniej. W przypadku zakupu, leasingu lub wynajmu długoterminowego przez prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą maksymalna kwota dotacji to 30 000 zł. Premia 10 000 zł przysługuje za złomowanie dotychczasowego auta spalinowego. Ostatecznie taki przedsiębiorca może liczyć również na 40 000 zł wsparcia.

Kiedy rusza nowy program dopłat dla kierowców?

Program Mój elektryk 2.0 ruszy w 2025 roku. Do II kwartału 2025 r. ma nastąpić wypłata 25 proc. puli wsparcia, a kolejne 75 proc. zostanie wypłacone do II kwartału 2026 r. Przy takich warunkach Mitsubishi Space Star z trzycylindrowym silnikiem benzynowym 1.2 i z ceną na poziomie 56 990 zł straci koronę najtańszego auta w Polsce. Z dopłatą sięgającą 40 000 zł na najwyższe podium wjedzie elektryczna Dacia Spring. Na co mogą liczyć kierowcy?

Nowa Dacia Spring taniej o 40 000 zł. Teraz wygląda jak Duster

Dacia Spring w nowej odsłonie wygląda jak baby-Duster. Styliści zmienili brzydkie kaczątko w łabędzia, który pasuje do całej gamy producenta. Znakiem szczególnym 3,7-metrowego auta są: światła LED do jazdy dziennej w kształcie litery Y, proste linie nadwozia i wydęta maska. Teraz zamiast chromowanych wstawek szyku dodają czarne, błyszczące listwy z matowymi prążkami, jedna z przodu, druga z tyłu nadwozia. Najbogatsza wersja Extreme wyróżnia się zderzakami z czarno-białymi naklejkami.

Nowa Dacia Spring to rewolucja we wnętrzu

Nowy Spring od progu wita przeprojektowaną kabiną. Kokpit jest cyfrowy i na czasie. Wirtualny 7-calowy zestaw wskaźników można personalizować. Do tego jest 10-calowy ekran stacji multimedialnej. Położenie kierownicy można regulować w pionie (tylko, ale zawsze). Materiały i kolorystyka pochodzą z wyższej niż dotąd półki. Białe wstawki w obrębie przełączników, dźwigni zmiany biegów i kieszeni w drzwiach dodają świeżości. Charakterystyczny dla Dacii motyw w kształcie litery "Y" wkomponowany w kratki nawiewu także jest biały (lub miedziany w wersji Extreme). Obudowa pod ekranem centralnym zależnie od poziomu wyposażenia może być szara w wersji Essential, czerwona w wersji Expression i khaki w wersji Extreme.

Nowa Dacia Spring ma dwa bagażniki. Jak pojemość?

Nowa Dacia Spring zapewnia bagażnik o pojemności 308 l, to o 16 l więcej w porównaniu z poprzednim modelem. Po złożeniu oparć tylnej kanapy możliwości transportowe rosną do 1004 litrów. Zdaniem producenta nikt nie wymyślił nic większego w tej klasie, szczególnie że te parametry zahaczają o większe auta segmentu B. W kabinie pasażerowie mają do dyspozycji łącznie ponad 33 l schowków i skrytek (o 10 l więcej). Nowy Spring jak na rasowy samochód elektryczny ma też frunk, czyli przedni, mniejszy, ale przydatny bagażnik o pojemności 26 litrów. W sam raz na kable do ładownia.

Dacia daje dwa systemy multimedialne, w tym 10 calowy ekran

Standardowy system Media Control z dwoma głośnikami, Bluetooth i portem USB jest obsługiwany przyciskami z kierownicy, a informacje są wyświetlane na ekranie zegarów. Po połączeniu z aplikacją Dacia Media Control kierowca zyskuje możliwość obsługi radia/multimediów i np. dostęp do nawigacji z poziomu ekranu smartfona. Zamiast tego można mieć bardziej zaawansowany zestaw Media Nav Live z 10-calowym ekranem dotykowym, dwoma portami USB, wbudowanym 8-letnim pakietem nawigacji satelitarnej z dostępem do internetu, bezprzewodową obsługą Apple CarPlay i Android Auto.

Nowa Dacia Spring dostała lepsze wyposażenie seryjne

Wyposażenie seryjne stało się bogatsze o aktywny system wspomagania nagłego hamowania (tryb miejski/podmiejski z wykrywaniem pojazdów, pieszych, rowerzystów i motocykli), rozpoznawanie znaków drogowych z ostrzeganiem o nadmiernej prędkości, wspomaganie parkowania tyłem, sygnalizacja awaryjnego hamowania, ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, asystenta utrzymania pasa ruchu, system monitorowania czujności kierowcy i połączenie alarmowe (eCall). Pod nowym przyciskiem My Safety można zapisać własną konfigurację systemów wspomagania prowadzenia.

Nowa Dacia to dwa silniki do wyboru. Jaki zasięg i przyspieszenie?

Wreszcie napęd. Nowa Dacia Spring w najtańszej wersji Essential wykorzystuje silnik elektryczny o mocy 45 KM (przyspieszenie od 0 do 100 km/h poniżej 20 sekund, czyli wieczność). Jednostka o mocy 65 KM wcześniej zastrzeżona dla topowej odmiany Extreme, teraz jest dostępna od pośredniej konfiguracji Expression. Taki Spring od 0 do 100 km/h przyspieszy w mniej niż 14 sekund.

Zabudowany w podłodze akumulator trakcyjny o pojemności 26,8 kWh zapewni ponad 220 km zasięgu. Ktoś powie, że to mizeria? Dacia zasłania się badaniami dotychczasowych użytkowników, którzy dziennie pokonują średnio 37 km. Przy czym producent deklaruje zużycie energii poniżej 14,6 kWh/100 km. Niskie zapotrzebowanie na prąd, to w dużej mierze zasługa lekkiej konstrukcji - Spring waży tylko 984 kg w najwyższej wersji wyposażeniowej Extreme. To jedyny samochód elektryczny w Europie ważący poniżej tony. Po dołożeniu nowych systemów w porównaniu z poprzednią wersją masa auta wzrosła ledwie o 6 kg.

Jaki czas ładowania? 45 minut i można jechać dalej

Nowa Dacia Spring standardowo jest wyposażona w ładowarkę prądu zmiennego o mocy 7 kW. Naładowanie akumulatora od 20 proc. do 100 proc. z domowego gniazdka zajmie ok. 11 godz. lub 4 godz. przy użyciu terminala Wall Box o mocy 7 kW. Ładowarka DC o mocy 30 kW (w opcji) doładuje akumulator z 20 proc. do 80 proc. w 45 minut. Do wydłużenia zasięgu przyczynia się nowy system hamowania z odzyskiwaniem energii, wystarczy przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie B. System dwukierunkowego ładowania V2L (vehicle to load) pozwoli przerobić Dacię Spring na źródła energii do zasilania urządzeń elektrycznych (220 V/16 A).

Nowa Dacia Spring za 36 900 zł, wystarczy wniosek

Najtańsza Dacia Spring Essential z silnikiem o mocy 45 KM kosztuje obecnie od 76 900 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu Mój elektryk 2.0 cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 36 900 zł. Wyposażenie takiego auta to m.in.: 7-calowy cyfrowy zespół zegarów, 3-ramienna kierownica z regulacją w pionie, wspomaganie kierownicy, system Media Control z gniazdem USB, ogranicznik prędkości, regulator prędkości, sterowanie radiem przyciskami w kierownicy, zdalnie sterowany centralny zamek, elektrycznie sterowane przednie szyby, czujniki parkowania tyłem, gniazdo 12V.

Dacia Spring to najtańszy samochód w Polsce. Nowy program Mój elektryk 2.0 czyni cuda

Nowy Spring Expression to wyposażenie Essential plus klimatyzacja manualna i 15-calowe obręcze kół. Ten model występuje tylko w mocniejszej wersji (65 KM). Taka Dacia Spring Expression 65 kosztuje dziś od 86 000 zł. Po odliczeniu 40 000 zł maksymalnej dopłaty cena spadnie do 46 000 zł.

Dacia Spring Extreme 65 kosztuje dziś od 90 600 zł. Po wejściu programu Mój elektryk 2.0 dopłata na poziomie 40 000 zł obniży cenę do 50 600 zł. Ten model jest lepszy o elementy wykończenia wnętrza i nadwozia w kolorze miedzianym, elektrycznie sterowane lusterka i tylne szyby, system multimedialny Media Nav Live z 10-calowym centralnym ekranem, 2 gniazda USB, bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto oraz dwukierunkową ładowarkę.