Toyota, Renault, Ford, Fiat - te samochody kupują Polacy

Toyota rządzi w segmencie CDV, Renault liderem w ogólnym rankingu. Najnowszy raport Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wskazuje, jakie dostawczaki sprzedają się w Polsce najlepiej. Nie ma mowy o rewolucyjnych zmianach.

Jak pokazują statystyki, większość marek utrzymało te same pozycje, co w zeszłym roku. Na całym rynku widać tendencję wzrostową - sprzedaż modeli LCV rośnie, a zmiana rok do roku wyniosła 2,3%. Które marki znalazły się w top 10?

Top 10 marek na rynku. PZPM podsumowuje sprzedaż

Pierwsze miejsce w ogólnym rankingu należy do francuskiego producenta. Numerem 1 pozostaje Renault z wynikiem 11 078 szt. sprzedanych od początku 2024 roku. Udział w rynku wynosi aż 20,5%. Drugą lokatę zajął Ford z wynikiem 7820 sprzedanych sztuk. Podium zamyka Fiat z 6176 sprzedanymi sztukami, czwarta lokata należy do Toyoty (5675 sztuk), która wyprzedziła markę Mercedes-Benz (4937 sztuk). Eksperci z PZPM wskazują, że w ogólnym rankingu modeli, w 2024r. miejsce lidera przypadło Renault Master – 7 805 szt; drugi był Fiat Ducato (4 440 szt.); trzecie Iveco Daily (4 358 szt.), czwarty Mercedes-Benz Sprinter (4 120 szt.), a za nim Toyota Proace City (3 077 szt.). Ten ostatni model nie dał konkurentom szans w klasie CDV.

Toyota Proace City numerem 1 w segmencie

Proace City to model opracowany we współpracy z koncernem Stellantis. Auto ma dominującą pozycję w segmencie CDV (Compact Duty Vehicle) niemal od chwili debiutu w 2021 roku. Z 5596 zarejestrowanych w tym roku aut 3077 egzemplarzy to odmiana dostawcza, a 2519 to Proace City Verso, czyli de facto auto rodzinne. Kombivany radzą sobie coraz lepiej? Statystyki na to wskazują - to dobra propozycja dla rodzin i modele, w których można wybierać spośród różnych rodzajów napędu. Proace City może być napędzana silnikami diesla lub jednostkami benzynowymi. W gamie jest również dostępny wariant elektryczny.

W segmencie MDV numerem 1 pozostaje Renault Trafic. Druga jest Toyota z modelem Proace. Od stycznia klienci zarejestrowali 2535 egzemplarzy tego modelu (+3,9%), z czego 1197 stanowiły auta w wersji dostawczej, a 1338 egzemplarzy to osobowy Proace Verso. Po dziesięciu miesiącach 2024 roku Proace jest ósmym najchętniej wybieranym autem użytkowym w Polsce, a w październiku na drogi wyjechało 227 tych pojazdów.

Największe dostawczaki do 3,5 t - ranking

W klasie największych vanów dostawczych rządzi Renault Master. Drugie miejsce przypadło Fiatowi Ducato, a trzecie - Mercedesowi Sprinterowi. Ducato to bliźniak aut takich jak Opel Movano czy Toyota Proace MAX. W klasie "pełnowymiarowych" vanów nieźle radzą sobie również Ford Transit i Iveco Daily.

Najpopularniejsze pickupy w 2024 roku

Jakie pickupy najchętniej kupują Polacy? W tym segmencie pierwszą pozycję utrzymuje Ford Ranger, który niedawno doczekał się nowej odsłony. Drugie miejsce zajęła z kolei Toyota Hilux. Od początku roku zarejestrowano 1062 egzemplarze tego modelu.