Mazda Iconic SP wjeżdża do produkcji seryjnej. Wygląda zjawiskowo

Mazda Iconic SP w kolorze Viola Red zadebiutowała podczas salonu samochodowego w Tokio jesienią 2023 roku i wywołała sensację na całym świecie. Stwierdziliśmy wtedy, że gdyby weszła do sprzedaży, to fabryka mogłaby nie nadążyć z produkcją. Minął rok i japoński producent odpala nową bombę – zjawiskowy model trafi do produkcji seryjnej.

– Ten koncept nie jest tylko jednym z przedprodukcyjnych samochodów pokazowych. Został zaprojektowany z autentycznym zamiarem przekształcenia w seryjnie produkowany model w niezbyt odległej przyszłości – mówi Masashi Nakayama, dyrektor generalny w dziale projektowania Mazdy. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Mazda otwiera nowy rozdział w technologii silników Wankla

Pod względem stylistycznym Mazda Iconic SP to jedno z piękniejszych aut jakie ostatnio wypuściła japońska marka. Ma reflektory LED wysuwane niczym Mazda MX-5 pierwszej generacji oznaczona symbolem NA. Gładkie i niskie nadwozie jest oszczędne w formie, a proporcje mogą stanowić wzorzec przy tworzeniu samochodów sportowych.

– W procesie projektowania wszystko, od położenia drzwi i kół, po długość pojazdu, czy także pozycjonowanie foteli i widoczność zostały skrupulatnie zbadane przed uzyskaniem ostatecznych parametrów – wyjaśnia Naohito Saga, dyrektor wykonawczy w dziale planowania strategii badawczo-rozwojowej Mazdy. – To naprawdę pokazuje, jak bardzo chcieliśmy, aby ten samochód manifestował zaangażowanie Mazdy w przyszłość, zwłaszcza w zakresie zrównoważonego rozwoju i przyszłej roli dla naszej technologii silników Wankla – podkreśla.

Oto nowa Mazda i nowy dwurotorowy silnik Wankla

To oznacza, że Mazda Iconic SP w wersji produkcyjnej dostanie napęd z silnikiem Wankla. Niewtajemniczonym przypominamy, że pierwszym japońskim samochodem napędzanym dwurotorową jednostką była śliczna Mazda Cosmo Sport (Mazda 110S) wprowadzona na rynek 30 maja 1967 roku (trzy lata wcześniej pojawił się niemiecki NSU Spider). Tego typu silnik napędzał też Mazdę RX-8 – sportowy model z drzwiami otwieranymi pod wiatr zniknął z produkcji w czerwcu 2012 roku. Wreszcie na początku tego roku zadebiutowała Mazda MX-30 R-EV, czyli szeregowa hybryda typu plug-in, a współczesny jednorotorowy silnik Wankla pełni w niej rolę generatora energii.

Właśnie w takim rozwiązaniu Japoński producent widzi potencjał na najbliższe lata. Przy czym zupełnie nowy dwuwirnikowy silnik Wankla jest niezwykle kompaktowy, co w przypadku Mazdy Iconic SP umożliwiło niskie poprowadzenie linii maski. Możliwości?

Mazda Iconic SP z silnikiem Wankla, jak działa nowy napęd z Japonii?

Połączenie silnika Wankla i systemu napędu elektrycznego pod karoserią Iconic SP zapewnia 370 KM mocy, to więcej niż najmocniejszej obecnie Mazdy CX-60/CX-80 z 327-konną hybrydą plug-in. Jednostka spalinowa dostała misję podobną jak silnik jednorotorowy w MX-30 – generuje prąd potrzebny do zasilania silnika EV i wydłużenia zasięgu. Coupe Mazdy waży 1450 kg – stąd jeden koń ma do uciągnięcia ledwie 3,9 kg auta (w spalinowej MX-5 RF stosunek masy do mocy wynosi 5,8). Tak niski parametr w połączeniu z dużym rozstawem osi (2590 mm), idealnym rozkładem masy 50:50 i niskim środkiem ciężkości powinien przełożyć się niesamowitą frajdę z jazdy.

Nowa Mazda z silnikiem Wankla mocniejsza niż Mazda CX-60/CX-80

Innowacyjna jednostka Wankla na potrzeby wytworzenia energii elektrycznej poza benzyną może być zasilana biopaliwem, paliwem syntetycznym, gazem LPG czy nawet wodorem. A jeśli dodatkowo zamknięty w podłodze akumulator jest ładowany energią z odnawialnych źródeł, możliwa jest jazda w trybie praktycznie neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla.

– Silnik Wankla może być bardzo kompaktowy i jednocześnie bardzo mocny. To jedna z zalet, ale może być również zasilany różnymi rodzajami paliw, co może dać nam przewagę w wyścigu o znalezienie realnego rozwiązania dla przyszłości mobilności – mówi Saga.

Tak Mazda ratuje jednostki spalinowe. Nowa silnik Wankla poza benzyną może spalać gaz LPG czy wodór

Zdaniem przedstawiciela japońskiej marki niezależnie od tego, które paliwo neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla stanie się dominujące, silnik Wankla może się do niego dostosować. Oznacza to, że dzięki wykorzystaniu paliw o niskiej emisji CO₂ w procesie rafinacji, układ napędowy Mazdy Iconic SP może potencjalnie zmniejszyć emisję nawet o 90 proc.

Do tego Mazda pracuje nad technologią nowej generacji do wychwytywania CO₂ z emisji spalin. Teoretycznie ten niezwykły projekt może posunąć Mazdę o krok dalej i sprawić, że stanie się ona producentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla.

