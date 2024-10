Nowe Suzuki eVX to SUV większy niż Vitara. Toyota zaciera ręce

Toyota i Suzuki współpracują od 2016 roku. Obie firmy zobowiązały się do wspólnej produkcji aut, wzajemnego dostarczania modeli, a także poszerzania dostępności samochodów zelektryfikowanych. Dzięki temu porozumieniu w europejskich salonach mniejszego producenta pojawiły się takie modele jak Swace, który jest odpowiednikiem hybrydowej Corolli oraz Across czyli RAV4 plug-in w przebraniu Suzuki. Z kolei Toyota zyskała szerszy dostęp do rynku w Indiach. Teraz przyszła pora na kolejny owoc wymiany technologii…

Suzuki eVX to nowy i globalny SUV większy niż Vitara opracowany wspólnie z inżynierami Toyoty. Debiutant z dużym "S" ma masce odegra kluczową rolę w nowej strategii firmy z Hamamatsu. Plan przewiduje bowiem, że do 2030 roku 80 proc. sprzedaży tej marki w Europie będą stanowić auta elektryczne, motocykle na prąd i elektryczne silniki zaburtowe. Żeby dopiąć celu na rynku samochodowym Japończycy wprowadzą aż pięć nowych modeli EV, w tym lista premier obejmuje SUV-y oraz auta segmentu B. eVX jako pierwszy z nich wejdzie do produkcji od wiosny 2025 roku i już wiemy, czego mogą spodziewać się kierowcy w Polsce…

Reklama

Tak wygląda nowe Suzuki eVX, czyli pierwszy samochód elektryczny japońskiej marki

Reklama

Suzuki eVX to będzie pierwszy samochód elektryczny tej marki. Solidne nielakierowane osłony progów, czarne poszerzone nadkola i podcięte po bokach zderzaki sprawiają, że nie wyprze się rodzinnego zamiłowania do grasowania po bezdrożach. A propos więzów rodzinnych…

Suzuki eVX korzysta platformy, na której powstanie również Toyota Urban SUV (nazwa prototypu; foto). Nowy SUV z Hamamatsu ma 4,3 m długości, to ok. 20 cm więcej od Vitary będącej koniem pociągowym biznesu Japończyków w Polsce i tyle samo, co zmodernizowany S-Cross. Także szerokość i wysokość – odpowiednio 1,8 m i 1,6 m – są niemal identyczne jak w modelu S-Cross.

Suzuki eVX to nowy styl i przestronne wnętrze

eXV ma proporcje niespotykane dotąd w samochodach Suzuki. Do tego koła rozstawione niemal na rogach nadwozia podpowiadają większy rozstaw osi niż we współczesnych modelach spalinowych. W efekcie można spodziewać się, że pierwsze elektryczne Suzuki zaoferuje we wnętrzu poziom przestronności spotykany zwykle w autach klasy średniej.

Kolejnymi korzyściami z zamknięcia akumulatorów pod nogami są obniżony środek ciężkości oraz lepsze rozłożenie masy. Oba te czynniki mają kapitalne znaczenie dla właściwości jezdnych.

Suzuki zmienia stylistykę wnętrza

W kabinie Suzuki eVX Japończycy stawiają na minimalizm. Ekran zajmuje ok. 75 proc. kokpitu. Za sterowanie multimediami czy ogrzewaniem odpowiadają podświetlane dotykowe przełączniki pojemnościowe (haptyczne). Takie same przyciski są na kierownicy w zasięgu palców kierowcy.

Suzuki eVX - jaki zasięg i akumulator?

Wreszcie najważniejsze, czyli napęd. Suzuki eXV będzie dostępne zarówno z napędem na przednie koła (FWD) jak i na obie osie (AWD – układ 4x4 realizowany przez dwa silniki elektryczne). Gama obejmie dwie opcje pojemności baterii – standardową i długodystansową z większym zasięgiem.

– Wspólnie opracowaliśmy elektryczny układ napędowy i platformę nowego auta – powiedział Koji Sato, prezydent Toyota Motor Corporation. – To kolejny ważny krok w naszej współpracy w dziedzinie pojazdów zelektryfikowanych. Klientom na całym świecie oferujemy tym samym wybór, który przybliża nas do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Konkurencja nie wyklucza współpracy bazującej na wielotorowym podejściu do dekarbonizacji – ocenił.

– Suzuki dostarczy Toyocie swój pierwszy samochód elektryczny – zapowiedział Toshihiro Suzuki, prezydent Suzuki. – Jestem wdzięczny, że nasza współpraca pogłębia się w ten sposób. Pozostajemy rynkowymi rywalami, ale nasze zacieśnione partnerstwo ma na celu wspólne rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w oparciu o wielotorowe podejście – stwierdził.

Suzuki eVX jako Vitara nowej generacji? Kiedy w Polsce i jaka cena?

Suzuki eVX wejdzie do produkcji wiosną 2025 roku w fabryce Suzuki Motor Gujarat w Indiach. Nieoficjalnie mówi się o cenie startującej z poziomu 160 tys. zł.

Czy tak będzie wyglądać Suzuki Vitara nowej generacji? Prototyp obecnego wcielenia w 90 proc. oddawał auto seryjne. Nie ma powodu by w tym przypadku Japończycy zmienili strategię…

Suzuki eVX - dane techniczne, wymiary, napęd, zasięg