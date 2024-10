Rząd przyjął projekt przepisów o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej. Za tak długą nazwą kryje się m.in. nowelizacja zasad opodatkowania garaży. Co to oznacza dla kierowców/właścicieli miejsc postojowych?

– Doprecyzowane zostaną zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży w budynkach mieszkalnych – wyjaśnia Ministerstwo Finansów. – Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania pojazdów uznawane będzie za część mieszkalną budynku. Po zmianie, wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych – niezajęte na działalność gospodarczą – będą opodatkowane jednakową stawką podatku – precyzuje resort. Jak to ma wyglądać w praktyce?

Reklama

Dwie stawki podatku od garażu. Jakie różnice?

Reklama

Zmienione przepisy w zakresie garaży zakładają ujednolicenie stawek podatku. – Obecnie gminy stosują dwie stawki, w zależności od tego czy miejsce postojowe/garaż mają odrębna od lokalu mieszkalnego księgę wieczystą czy nie – mówi dziennik.pl Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakt.pl.

– W przypadku miejsc postojowych/garaży zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych bez wyodrębnionej księgi wieczystej, stawka podatku w 2024 r. wynosi do 1,15 zł/m2. Z wyodrębnioną księgą, a więc i z możliwością swobodnego dysponowania (np. sprzedaż bez mieszkania), podatek wynosi 11,17 zł/m2 – wylicza ekspert

Ponad 172 zł podatku za miejsce garażowe

Nierówność podatkowa była rozpatrywana przez Trybunał Konstytucyjny. W efekcie 18 października 2023 r. TK orzekł, że zróżnicowanie stawek daniny od garaży jest sprzeczna z Konstytucją.

– Decyzja Trybunału Konstytucyjnego wskazała, że zróżnicowanie podatków na podstawie księgi wieczystej narusza zasady równości wobec prawa. W konsekwencji TK zalecił zrównanie tych stawek, jednocześnie dając czas na ich wejście od 2025 r. Stąd powstał projekt zmian w tym zakresie – wyjaśnia Juszczyk. – Nowelizacja jest bardzo korzystna dla właścicieli miejsc postojowych z księgą wieczystą, ponieważ ich obciążenia podatkowe zmniejszą się i to nawet dziesięciokrotnie – wskazuje.

To oznacza, że nowe uregulowania w sprawie podatku od nieruchomości eliminują różnice w opodatkowaniu miejsc postojowych. Gdyby ich zabrakło, wówczas w przypadku klasycznego miejsca o powierzchni 15 m2 podatek w 2025 r. wyniósłby do 172,20 zł (15 m2 x 11,48 zł). Dzięki zmianom będzie to 10 razy mniej czyli do 17,85 zł. W kieszeni zostanie do 154,35 zł. Jednak nie ma róży bez kolców…

Nie złożysz deklaracji IN-1 płacisz 10 razy więcej podatku

Obniżony podatek nie będzie naliczany automatycznie. Właściciele takich miejsc postojowych są zobowiązani do złożenia aktualizacji dla wyliczenia podatku na druku IN-1.

– Zmianę należy dokonać szybko po wejściu w życie przepisów od 1 stycznia 2025 r. Decyzje w zakresie podatku dostarczane są mniej więcej w lutym. W przypadku gdy podatek roczny nie przekracza 100 zł, to termin płatności za dany rok mija 15 marca. W przypadku większej kwoty są cztery terminy płatności rat podatku od nieruchomości: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku starej stawki kwota z pewnością będzie wyższa. Podatnikom, którzy po otrzymaniu decyzji z wyższą stawką przysługuje korekta, tzn. mogą złożyć dalej aktualizacje i zostanie wydana nowa decyzja. Niemniej, zalecam oszczędzenie stresu i szybsze złożenie IN-1 – wyjaśnia doradca podatkowy.

Jeśli ktoś jednak zapomni lub spóźni się ze zgłoszeniem deklaracji IN-1 wówczas zapłaci 10-krotnie wyższą daninę. Od 1 stycznia 2025 roku podatek od lokali mieszkalnych (w tym miejsc garażowych przypisanych do mieszkania) wyniesie 1,19 zł/m2. Pozostałe przypadki to stawka na poziomie 11,48 zł/m2.