Renault odkrywa karty. Samochód elektryczny w cenie spalinowego

Renault wciska gaz i zamierza sprzedawać samochody elektryczne segmentu B i C w cenie aut spalinowych wcześniej niż konkurencja. – Chcemy zdemokratyzować auta elektryczne w Europie. Obniżymy koszty, aby obniżyć ceny, jednocześnie poprawiając nasze marże – zapowiedział Thierry Pieton, dyrektor finansowy Grupy Renault.

Żeby dopiąć celu Francuzi planują zmniejszyć koszty komponentów, a osiągną to m.in. dzięki efektowi skali. Stąd akumulatory mają być tańsze o 50 proc., silniki oraz platforma odpowiednio po 25 proc., a nadwozie o 15 proc. I tu na scenę wjeżdża najtańsze elektryczne dziecko francuskiego producenta…

Nowe Renault Twingo wjeżdża na rynek i wygląda świetnie

Renault sięga do szuflady ze sprawdzonymi projektami i przywraca je do naszych czasów. Po spektakularnym Renault 5, które już niebawem trafi na rynek, przyszła pora na kolejną reinkarnację dawnego hitu .

Nowe Renault Twingo wyglądem przypomina Twingo pierwszej generacji pokazane w 1992 roku. Wtedy jego krągłe kształty i żywe kolory namieszały kierowcom w głowach. Teraz Francuzi fundują nam renesans tego modelu. Proporcje, światła, potrójny wlot powietrza na masce i okrągłe klamki nawiązują do auta sprzed 30 lat. Brawo za rozmach i pomysłowość.

Ile będzie kosztować nowe Renault Twingo? Cena sensacją

Nowe Twingo ma kosztować mniej niż 20 tys. euro, czyli na poziomie 86 tys. zł. Tyle obecnie kosztuje archaiczna Dacia Spring z klimatyzacją. Jednocześnie Francuzi wyprowadzają bolesny cios w chińskich producentów. Renault twierdzi również, że nowe Twingo zaoferuje najlepszą w swojej klasie wydajność przy zużyciu energii na poziomie ledwie 10 kWh na 100 km. To o 50 proc. lepiej niż obecne małe auta elektryczne.

Szef Renault: 2,5-tonowe samochody w mieście są bez sensu

Luca de Meo, szef Grupy Renault, porównał Twingo nowej generacji do małych japońskich samochodów Kei car, które stanowią ponad jedną trzecią tamtejszego rynku.

– Twingo to europejski samochód typu kei – powiedział. – To bardzo inteligentna koncepcja. Nie ma sensu używać 2,5-tonowego auta do przemieszczania jednej osoby po mieście. Musimy wrócić do mniejszych modeli, stąd nowe Renault Twingo – dodał de Meo.

Nowe Renault Twingo na rynku. Podano daty

Nowe Renault Twingo na rynku zadebiutuje w 2026 roku i będzie powstawać w Europie. Jego produkcją zajmie się fabryka w Słowenii.