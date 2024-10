Już 900 tys. mandatów. System RedLight, odcinkowy pomiar prędkości i fotoradary

Fotoradary, odcinkowy pomiar prędkości i kamery systemu RedLight, które wyłapują przejazd na czerwonym świetle – to trzy typy stacjonarnych rozwiązań wykorzystywanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w sieci CANARD. Od początku 2024 roku urządzenia te zarejestrowały już ponad 893 tys. wykroczeń kierowców – ustalił dziennik.pl. Dużo? Za chwilę mandatów będzie jeszcze więcej…

GITD właśnie przełączył w tryb rejestracji kamery w 6 nowych lokalizacjach. Stąd statystyki poszybują. Gdzie kierowcy powinni zdjąć nogę z gazu?

Włączyli nowe kamery na skrzyżowaniach. Znaki nie ostrzegają przed kontrolą

Nowy system RedLight właśnie przełączono w tryb rejestracji w Białymstoku na skrzyżowaniu ulic Zwierzyniecka i św. Ojca Pio - tu kierowców kontroluje 9 kamer. Bardziej rozbudowany RedLight działa w tym mieście od kilku dni na skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego, Piastowskiej, gen. Sosabowskiego i gen. Sulika. W tej lokalizacji respektowania czerwonego światła pilnuje 31 kamer. Trzecia zupełnie nowa lokalizacja na mapie systemu RedLight rejestruje wykroczenia w Żninie na ul. Mickiewicza (woj. kujawsko-pomorskie). Tam kierowców kontrolują 4 kamery zawieszone na wysięgnikach.

Co ważne, inaczej niż w przypadku fotoradarów czy odcinkowego pomiaru prędkości, przed systemem RedLight nie ostrzegają żadne znaki. Za wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle grozi mandat 500 zł i 15 punktów karnych.

Obecnie w Polsce system RedLight działa w 47 lokalizacjach – od początku roku urządzenia zamontowane w tych miejscach zarejestrowały przeszło 57 tys. przejazdów na czerwonym świetle. Najwięcej kierowców wpadło w Łodzi (skrzyżowanie ul. Rokicińska i ul. Puszkina) – kamery ujawniły 4864 wykroczenia.

Przejazd na czerwonym świetle - system RedLight Liczba naruszeń w 2024 roku Łódź, ul. Rokicińska, A. Puszkina 4864 Kraków, Aleja Pokoju, ul. Nowohucka 3827 Kraków, ul. Tischnera, Brożka, Zakopiańska, Wadowicka 2848 Łódź, ul. Obywatelska, Al. Jana Pawła II 2680 Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II, Grunwaldzka 2302

15 punktów i 2000 zł dostaniesz jak w banku. Wystarczy kilka sekund

Zmotoryzowani powinni pamiętać, że wśród lokalizacji nadzorowanych przez RedLight są 4 przejazdy kolejowo-drogowe, na których żółte kamery obserwują zachowanie kierowców wobec sygnalizacji świetlnej zamontowanej przed zaporami. Także przed tymi urządzeniami nie ostrzegają żadne znaki. Jeśli ktoś nie poczeka kilku sekund do całkowitego podniesienia szlabanu (zapora skierowana w niebo od kątem 90 stopni) i przedwcześnie wjedzie na torowisko, to w myśl taryfikatora słono zapłaci za niecierpliwość. Zdarza się również, że kierowcy przejeżdżają przez tory nawet gdy pulsujące czerwone światło sygnalizatora zabrania wjazdu, ale szlaban jeszcze nie zaczął się zamykać. W obu sytuacjach wyłapią to nowe kamery, a sprawca dostanie mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie) oraz 15 punktów karnych.

9909 osób dostało mandat 2000 zł. Tam kierowcy wpadają najczęściej

Do tej pory systemyRedLight na czterech przejazdach kolejowo-drogowych złapały 9909 kierowców. Najbardziej zapracowany zespół kamer działa w Warszawie (ul. Cyrulików) - od początku roku mandat 2000 zł i 15 punktów karnych dostało tam 4069 osób.

Przejazd na czerwonym świetle - RedLight przejazdy kolejowo-drogowe Liczba naruszeń w 2024 roku Warszawa, ul Cyrulików 4069 Wrocław, ul. Średzka 3494 Wrocław, ul. Szczecińska 1950 Radomsko 396

Odcinkowy pomiar prędkości w nowych lokalizacjach. 16 kamer, mandat co 1 minutę

Odcinkowy pomiar prędkości także powiększył się o nowe lokalizacje. Kierowcy powinni uważać na OPP w miejscowościach Bychlew - Jadwinin (woj. łódzkie). Tam system nadzorem objął 2,1 km drogi wojewódzkiej DW485. Zestaw OPP stanowią tam 4 żółte kamery – po dwie na początku i na końcu pomiaru. Dozwolona prędkość to 50 km/h. Mandat dostanie każdy, kto przejedzie ten odcinek szybciej niż w 2 minuty i 24 sekundy.

Nowy OPP od niedawna kontroluje ruch w miejscowościach Baciuty - Łupianka Stara (woj. podlaskie). Cztery żółte kamery objęły nadzorem 8,5 km drogi wojewódzkiej DW678. W przypadku samochodów osobowych obowiązuje tam ograniczenie do 90 km/h, ciężarówki nie mogą przekroczyć 70 km/h. Tu prawidłowy przejazd powinien zająć minimum 5 minut i 24 sekundy.

Trzeci nowy odcinkowy pomiar prędkości przełączono w tryb rejestracji na drodze krajowej DK94 w Podgrodziu w woj. podkarpackim. W tej lokalizacji 4 kamery wyłapią każdego, kto przy ograniczeniu do 50 km/h przejedzie odcinek 1,1 km szybciej niż w 1 minutę i 12 sekund.

Odcinkowy pomiar prędkości to już 51 lokalizacji. TOP 5 najskuteczniejszych w 2024 roku

Odcinkowy pomiar prędkości obejmuje już 51 lokalizacji, w których od początku 2024 roku kamery złapały ponad 264,4 tys. kierowców. Najwięcej wykroczeń ujawnił OPP działający na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. Do tej pory na przekroczeniu prędkości wpadło tam 71 437 osób.

Drugim pod względem skuteczności jest OPP uruchomiony w Katowicach. Zespół ośmiu kamer od lipca nadzorem objął tam fragment 1,3 km drogi wojewódzkiej DW902 (Drogowa Trasa Średnicowa) - na wysokości CH Auchan i kładki dla pieszych między Załężem i os. Tysiąclecia. Do tej pory urządzania przyłapały "jedynie" 18 845 kierowców, czyli prawie cztery razy mniej.

Odcinkowy pomiar prędkości - lokalizacja Liczba naruszeń w 2024 roku Autostrada A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie 71 437 Katowice, DTŚ 18 845 S2, Warszawa, tunel w obu kierunkach 16 871 Mikołów 14 529 Falęcice, Nowy Gózd 14 348

Fotoradar pogromca sypie mandatami. Łapie 32 samochody jednocześnie

Obecnie w sieci CANARD działa 449 fotoradarów, które od początku tego roku zarejestrowały przeszło 571,3 tys. naruszeń. Prawdziwym pogromcą okazuje się francuski fotoradar Mesta Fusion RN ustawiony w Świdniku przy al. Tysiąclecia (wlot do miasta, jadąc od strony Lublina, ograniczenie prędkości do 50 km/h). Na podstawie zdjęć z tego urządzenia wystawiono 18 634 mandaty.

Fotoradary - lokalizacja Liczba naruszeń w 2024 roku Świdnik przy al. Tysiąclecia 18 634 Ruda Śląska, Al. Powstań Śląskich 9570 Wanaty 8994 Gliwice, łącznica do A1 8898 Solec Kujawski 7777

Fotoradar Mesta Fusion RN to obecnie najnowocześniejsze tego typu urządzenie w Polsce. Potrafi jednocześnie namierzyć 32 samochody na 8 pasach ruchu i rozpoznawać tablice rejestracyjne dzięki systemowi ANPR. Odpowiednie ograniczenie prędkości jest automatycznie przypisywane dla różnych pasów i do każdego samochodu, na podstawie jego klasy. Francuski przyrząd nie tylko wychwytuje przekroczenia dozwolonych limitów. Umie też wyłapać jazdę: na zderzaku, z prędkością utrudniającą ruch (blokowanie), po buspasie, na zakazie, pod prąd, po chodniku czy pasem awaryjnym (np. kiedy inne auta stoją w korku), przekraczanie linii czy wyprzedzanie z niewłaściwej strony. Sprzęt można skonfigurować do rejestracji naruszenia zakazu ruchu ciężarówek. Urządzenie może jednocześnie rejestrować wykroczenia w trybie zbliżania się i oddalania – ta funkcja jest istotna m.in. ze względu na motocyklistów. Fusion RN ustawiony przy skrzyżowaniu wyłapie przejazd na czerwonym świetle. Jego uwadze nie umknie skręt w lewo z pasa do jazdy prosto lub w prawo. Złamanie zakazu zawracania też skończy się zdjęciem i mandatem.