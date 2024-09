Porsche GT4 ePerformance najszybsze na Silesia Ringu

Nowy najlepszy czas okrążenia na torze Silesia Ring należy do samochodu elektrycznego. Za kółkiem koncepcyjnego wyścigowego Porsche GT4 ePerformance zasiadł Klaus Bachler. Austriak, który wraz z Aliaksandrem Małyszkinem i Joelem Sturmem jest obecnie liderem klasyfikacji mistrzostw FIA WEC (w kategorii LMGT3) śpiewająco wywiązał się ze swoich służbowych obowiązków, a udana próba odbyła się pod czujnym okiem przedstawicieli mediów.

Wszystko za sprawą wydarzenia Porsche e-Performance Day podczas którego dziennikarze mieli przyjemność pokonywać nitkę toru za kierownicą elektrycznych nowości marki. Na 3,6-kilometrową nitkę toru wyjechały m.in. Porsche Taycan Turbo GT i nowe Porsche Macan. Prawdziwe święto mocy na torze pozbawione było ryku 6-cylindrowych bokserów i widlastych jednostek, ale emocji nie brakowało. Ich kulminacyjny punkt, który zaowocował nowym rekordem, miał miejsce dokładnie o godzinie 13:30.

Elektryczne Porsche z nowym rekordem

Jak wyglądała próba pobicia rekordu? Regulamin pozwalał austriackiemu kierowcy na wykonanie pięciu okrążeń, z czego po odrzuceniu pierwszego i ostatniego zostawały trzy pełne kółka pomiarowe. Aby ustanowić nowy rekord Silesia Ring konfigurację toru ustawiono w pełnej pętli liczącej 3,6 km.

Nocne opady deszczu sprawiły, że w piątek tor był jeszcze lekko wilgotny. Mimo warunków dalekich od ideału Klaus Bachler ruszył po rekord. Moc ponad 1000 koni mechanicznych pozwoliła na dwóch prostych – liczących zaledwie 560 i 730 m rozpędzić koncepcyjne Porsche GT4 ePerformance nawet do 280 km/h. Austriak już na pierwszym kółku zaliczył rekordowy wynik 1:33,319. Kolejne próby były o kilka dziesiątych sekundy gorsze, ale nowy rekord toru Silesia Ring stał się faktem już po pierwszym okrążeniu.

Z powodu nocnego deszczu poziom przyczepności nie był idealny, ale udało nam się znaleźć dobrą równowagę Od samego początku chciałem jechać na maksimum i to się udało. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się ustanowić rekord toru za kierownicą 718 GT4 e-Performance - powiedział Klaus Bachler po wyjściu z samochodu.

Porsche GT4 ePerformance - co to za samochód?

Rekord należy więc do kierowcy z Austrii i samochodu z Zuffenhausen. Co to za auto? W pełni elektryczny pojazd wyścigowy korzysta z komponentów Mission R. To koncepcyjne studium, zaprezentowane na targach IAA MOBILITY 2021 w Monachium, które nakreśliło wizję w pełni elektrycznego samochodu wyścigowego GT stworzonego dla przyszłych wyścigowych aktywności klientów.

Zarówno Mission R jak i GT4 ePerformance bazują na podwoziu sprawdzonego modelu 718 Cayman GT4 Clubsport. Na potrzeby stworzenia "rekordowego" GT4 przeprojektowano jednak aż 6000 części. Maksymalna moc silnika wynosi do 800 kW (1088 KM), a pod względem czasów okrążeń i prędkości maksymalnej GT4 ePerformance dorównuje osiągom obecnego 911 GT3 Cup typ 992. Ładowanie również nie stanowi problemu dzięki zastosowaniu 900-woltowej architektury. Stan naładowania akumulatora przy pełnej mocy ładowania wzrasta z 5 do 80% w ciągu około 15 minut.

Za sprawą poszerzonych nadkoli samochód jest o 14 cm szerszy niż 718 Cayman GT4 Clubsport. Daje to przestrzeń na szersze, 18-calowe opony wyścigowe Michelin, w których szczególnie duży udział mają materiały odnawialne.

Porsche Experience Center Silesia Ring

Tor w Kamieniu Śląskim to obiekt ważny dla niemieckiej marki. Zbudowany na dawnym lotnisku wojskowym Silesia Ring, to jeden z kilkunastu na świecie ośrodków kształcenia kierowców w sportowej jeździe prowadzonych przez markę ze Stuttgartu-Zuffenhausen. Dzięki minimalnej szerokości 12 m, nitka doskonale nadaje się do szkolenia kierowców. Polski tor plasuje się w prestiżowym gronie z legendarnymi obiektami takimi Silverstone, Franciacorta czy Hockenheimring.