Nowe ceny paliw na stacjach od 9 września 2024 roku. Taniej o 10 groszy

Paliwo na stacjach tanieje. Ceny benzyny i oleju napędowego w detalu powróciły do poziomów z października 2023 roku. Zdaniem analityków BM Reflex skala korekty na rynku hurtowym, zwłaszcza w przypadku benzyn, pozostawia miejsce na dalsze spadki cen przy dystrybutorach, niezależnie od bieżącej sytuacji na rynku hurtowym.

– W drugim tygodniu września spodziewamy się spadku cen paliw średnio od 5 do 10 groszy na litrze, i symbolicznych korekt cen autogazu, które mogą nie wpłynąć na średni poziom cen autogazu na stacjach. Będzie jednocześnie przybywało stacji, gdzie ceny benzyny 95 i diesla będą się zbliżały w okolice 6 lub poniżej 6 zł/l – zapowiedzieli eksperci. Jak słowa analityków wypadają w starciu z rzeczywistością? Odpowiedzi niesie nasza "wycieczka" po stacjach paliw.

Ile kosztuje benzyna 95 i olej napędowy? Rzeczywistość kontra prognozy

Benzyna 95 za 6,34 zł za litr to cena na stacjach Circle K, Shell oraz Orlen położonych przy ul. Okopowej w Warszawie. O 4 grosze taniej można zatankować na BP przy ul. Modlińskiej. Z kolei specjaliści od rynku paliw najwidoczniej spojrzeli przez różowe okulary, ponieważ na bieżący tydzień zapowiedzieli koszt podstawowej benzyny na poziomie 5,98-6,15 zł/l.

Zdaniem analityków olej napędowy w zależności od regionu i typu stacji ma kosztować 6,12-6,24 zł/l. Jak to się ma do rzeczywistości? Diesla najtaniej (ale drożej niż prognoza) sprzedaje Circle K oraz Shell – na stacjach obu firm litr oleju napędowego kosztuje 6,29 zł. Stacja BP przy ulicy Modlińskiej oferuje to paliwo po 6,31 zł/l. Orlen jest najdroższy z ceną za ON zna poziomie 6,32 zł/l.

Najtańsza benzyna 95 i olej napędowy. 30 zł różnicy między Auchan i Orlenem

Prawdziwą bombę odpaliła jednak sieć hipermarketów Auchan. Przykładowo na stacji paliw przy ul. Modlińskiej w Warszawie benzyna 95 i olej napędowy w obu przypadkach kosztują po 5,60 zł za litr. To aż 74 grosze taniej wobec tankowania na stacjach Orlen, Circle K czy Shell. Tak taniej benzyny i diesla nie było nawet podczas wakacyjnych akcji promocyjnych.

Tankując ok. 41 litrów benzyny na stacji Auchan kierowca zapłaci ok. 230 zł. Ta sama operacja na Orlenie przy cenie 6,34 zł/litr to już 260 zł. Skąd aż 30 zł różnicy? Tajemnicą francuskiej sieci jest minimalna marża naliczana przy sprzedaży benzyny oraz diesla. Z kolei stacje z szyldami wielkich koncernów paliwowych mają znacznie wyższy narzut.

Z czego składa się cena benzyny 95 na stacji paliw?

Cenę, którą kierowca widzi na dystrybutorze, kształtuje sześć podstawowych składników. Przy czym większość to podatki i cena hurtowa rafinerii. Dziś w przypadku benzyny 95 ten udział wygląda tak:

podatek VAT stanowi 18,7 proc.,

opłata akcyzowa to 23,8 proc.,

opłata paliwowa - 2,6 proc. ceny,

opłata emisyjna - 1,2 proc.,

marża detaliczna to już 7 proc. ceny,

cena hurtowa rafinerii - 46,7 proc.

Podatek VAT, akcyza, opłata paliwowa i opłata emisyjna to daniny na rzecz państwa - razem to 46,3 proc. ceny jaką kierowca płaci na stacji. Cena hurtowa rafinerii - to kwota, za którą operatorzy stacji paliw kupują m.in. benzynę i olej napędowy.