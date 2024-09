Nowa naklejka na szybę samochodu ważna przez 5 lat. Od 12 września 2024 roku zmiana przepisów

Już w tym tygodniu, 12 września 2024 roku nowa naklejka na szybę samochodu oficjalnie wchodzi w życie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1308 opublikowało rozporządzenie zmieniające w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu (SCT). Co to oznacza dla kierowców?

Odpowiedź niesie nowa ustawa o elektromobilności. Z tego dokumentu wynika, że obowiązek wprowadzania SCT będzie dotyczył miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców, w których Główny Inspektorat Ochrony i Środowiska odnotuje przekroczenie dopuszczalnego średniorocznego poziomu dwutlenku azotu (NO2). Dziś na liście GIOS są cztery polskie miasta: Warszawa, Kraków, Wrocław oraz Katowice.

W których miastach strefa czystego transportu? Warunki określa nowa ustawa

W Warszawie Zarząd Dróg Miejskich od 1 lipca wydał ponad 2 tys. nalepek uprawniających do wjazdu do SCT. Kierowcy ci mogą jednak spać spokojnie – z rządowego rozporządzenia wynika, że naklejki wydane przed 12 września 2024 roku zachowują ważność przez 5 lat. Po nowe oznaczenia na szybę trzeba będzie iść w połowie 2029 roku.

Z kolei pierwszych mieszkańców trzech kolejnych metropolii oraz kierowców zmiany związane z wprowadzeniem SCT dotkną już niebawem – np. w Krakowie od 1 lipca 2025 roku. Ich też będzie dotyczyć obowiązek wyposażenia samochodów dopuszczonych do wjazdu do strefy w nowe nalepki.

Jak wygląda nowa naklejka na szybę samochodu i ile kosztuje?

Nowy wzór naklejki to efekt zastrzeżeń zgłoszonych przez urzędy miast planujących wprowadzenie stref czystego transportu. Główną uwagą były trudności związane z wydrukowaniem poprzedniej ośmiokątnej nalepki wprowadzonej 19 kwietnia 2022 roku przez poprzedni rząd. Urzędnicy musieli zlecać ich wytwarzanie firmom poligraficznym, a to generowało wysokie koszty, których nie sposób było pokryć maksymalną ceną 5 zł za sztukę określoną ustawowo. Zmieniony i prostszy format ma przyspieszyć produkcję oraz obniżyć koszty.

Nowa naklejka SCT jest zielona i ma kształt koła o średnicy 8 cm. Swoją formą (grafiką) może niektórym przypominać Umweltplakette, czyli plakietkę ekologiczną wymaganą od kierowców w Niemczech.

Nowe oznaczenie aut obowiązujące od 12 września 2024 roku zawiera informacje dotyczące: rodzaju paliwa, roku produkcji, numeru rejestracyjnego pojazdu, nazwę gminy, która ją wydała oraz oznaczenie SCT. Szczegółowe informacje umieszcza się w następującej kolejności:

rodzaj paliwa: 1) Pb – benzyna; 2) D – olej napędowy; 3) M – mieszanka (paliwo-olej); 4) LPG – gaz płynny (propan-butan); 5) CNG – gaz ziemny sprężony (metan); 6) H – wodór; 7) LNG – gaz ziemny skroplony (metan); 8) BD – biodiesel; 9) E85 – etanol; 10) EE – energia elektryczna; 11 N – inne,

rok produkcji pojazdu,

numer rejestracyjny pojazdu,

nazwa gminy wydającej nalepkę,

oznaczenie SCT.

Które samochody nie wjadą do strefy czystego transportu? Kto musi nakleić nową naklejkę SCT?

W przypadku Warszawy zakaz wjazdu do pierwszej strefy czystego transportu dotyczy samochodów benzynowych starszych niż z 1997 roku i aut z silnikiem Diesla sprzed 2005 roku. W ten sposób stolica wyrzuca z SCT diesle do normy Euro 3 włącznie oraz auta benzynowe do Euro 1 włącznie.

– Kierowca, który porusza się autem niespełniającym wymogów SCT, ale mimo to ma prawo do wjazdu do strefy, bo jest w grupie wymienionej w uchwale Rady Warszawy, może zwrócić się do ZDM z wnioskiem o takie wyłączenie – powiedział dziennik.pl Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. – Żeby ono funkcjonowało, musimy je potwierdzić, natomiast nie ma tu żadnej decyzji, po prostu sprawdzamy, czy ono się należy. Trzy główne grupy, które radni wyłączyli spod obostrzeń SCT to mieszkańcy Warszawy, którzy rozliczają tu podatki, to seniorzy, którzy skończyli 70 lat, oraz to osoby z niepełnosprawnością, które posługują się kartą parkingową. Do tej pory rozpatrzyliśmy pozytywnie 10 714 wniosków – wyliczył przedstawiciel ZDM.

Złóż wniosek o wyłączenie auta, inaczej mandat 500 zł? Kamery wyłapują kierowców

Jednak co ważne, w Warszawie za brak nalepki nie ma kary. Mandat 500 zł grozi za wjazd do SCT pojazdem, który nie spełnia norm oraz nie kwalifikuje się do wyłączenia z nich (np. nie został zgłoszony w ZDM). Kierowców może kontrolować m.in. straż miejska i policja. Jak służby identyfikują auta?

– Kontrole wjazdów do Strefy Czystego Transportu prowadzone są przez strażników miejskich wspólnie z pracownikiem Zarządu Dróg Miejskich – powiedział dziennik.pl Sławomir Smyk, rzecznik prasowy straży miejskiej w Warszawie. – Patrol jedzie w wyznaczone miejsce, gdzie pracownik ZDM ustawia kamerę oraz sprzęt monitorujący. W chwili rozpoczęcia działań strażnicy obserwują monitor, na którym wyświetlany jest obraz z kamery. System posiada połączenie z bazą CEPiK. Kamera z ok. 200 m odczytuje numery rejestracyjne, system analizuje dane i przekazuje informacje o tym, czy pojazd jest uprawniony do wjazdu do strefy – wyjaśnił.

Zielone podświetlenie samochodu oznacza, że ma prawo wjazdu do SCT. Auta zweryfikowane jako nieuprawnione system znakuje na czerwono i w tedy do akcji wkraczają strażnicy.

Które samochody mogą wjechać do SCT? Czy z LPG wjadę do SCT?

W przypadku Warszawy do SCT może wjechać samochód z silnikiem benzynowym (w tym z instalacją LPG) spełniający normę Euro 2 lub z rocznika 1997 r. i młodszy (maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 27 lat). W przypadku auta z silnikiem Diesla granicą jest norma Euro 4 lub rocznik produkcji 2005 r. i młodszy (maksymalny wiek pojazdu – 19 lat). Jednak zasady obowiązujące w stolicy można traktować jako obraz możliwych obostrzeń ponieważ inne miasta mogą wprowadzić własne wymogi oraz restrykcje.

Czy przejeżdżając przez Warszawę muszę mieć naklejkę SCT? Kiedy mandat 500 zł?

W Warszawie przewidziano, że każdy ma możliwość wjazdu do SCT cztery razy w roku, niezależnie od tego, czy samochód spełnia normy emisji spalin. Czyli mandat 500 zł może przytrafić się przy piątej wizycie w stolicy.

Czy naklejka wydana w innym mieście uprawnia do wjazdu do SCT np. w Warszawie?

Społeczny ratusz informuje, że naklejka wydana np. w Krakowie, Wrocławiu czy Katowicach nie będzie uprawniała do wjazdu SCT w Warszawie. Uchwały Warszawy i innych miast różnią się warunkami dopuszczeń do ruchu pojazdów w strefie.