Holding 1 - wyciek danych. Kogo dotyczy?

Holding 1 przyznał się do wycieku danych klientów swoich spółek. Wrażliwe informacje opublikowano w Darknecie - donosi serwis Niebezpiecznik.pl. Kogo dotyczy problem?

Holding 1 to polska grupa kapitałowa zajmująca się m.in motoryzacją, nowymi technologiami czy nieruchomościami. Do koncernu należy np. Polska Grupa Dilerów, której ponad 50 salonów sprzedaje auta 16 marek takich, jak Alfa Romeo, Cupra, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Isuzu, Jeep, MG Motor, Mitsubishi, Nissan, Renault, Opel, Seat, Suzuki, Volvo. Także firma Traficar wynajmująca auta w ramach car-sharingu należy do Holding 1.

Masz taki samochód lub mieszkanie? Sprawdź maila

Grupa chwali się sprzedażą nawet 350 tys. samochodów, wypożyczaniem 13 400 aut czy wybudowaniem ponad 110 tys. m2 mieszkań (deweloper Megapolis). Holding 1 to wielka firma, więc i skala problemu może być bardzo poważna. Na razie maila z informacją o włamaniu dostali klienci salonów wcześniej wymienionych marek samochodowych, wypożyczalni Express i wyszukiwarki aut używanych Autopunkt.

Jakie dany wyciekły?

Mail z informacją o wycieku danych może przyjść od jednej z wielu spółek należących do sieci Holding 1. Z pisma, które już trafiło do klientów wynika, że zaatakowane zostały serwery, na których przechowywano m.in:

imiona i nazwiska,

adresy,

numery telefonów,

numery PESEL,

adresy e-email,

daty urodzenia,

numery dowodów,

numery praw jazdy.

Dostałem maila o wycieku danych. Co robić? Zastrzeż numer PESEL

Jeśli ktoś był klientem salonów samochodowych PGD lub innej spółki Holding 1 i dostał e-mail z informacją o włamaniu, to atakujący mieli dostęp do jego danych. Dlatego powinien zastrzec swój numer PESEL, dzięki temu uniknie np. wyłudzenia kredytu czy pożyczki.