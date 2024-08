Nowy odcinkowy pomiar prędkości i 47 lokalizacji. Łatwo wpaść w pułapkę

Odcinkowy pomiar prędkości powiększył się o trzy nowe aktywne lokalizacje. W efekcie żółte kamery kontrolują kierowców już w 47 miejscach m.in. na autostradach i trasach szybkiego ruchu. Stąd statystyki mandatowe niebawem poszybują. Gdzie uważać? Oto szczegóły…

Nowy odcinkowy pomiar prędkości w tuneludrogi ekspresowej S3 przełączono w tryb rejestracji. Kierowcy muszą tam szczególnie uważać, ponieważ trasa prowadzi przez malownicze krajobrazy Sudetów, łatwo się zagapić i wpaść w pułapkę. Do tego wrażenie robi sam tunel, który jest uznawany za najdłuższy w Polsce tego typu przejazd wydrążony w skale.

Ograniczenie prędkości do 80 km/h w tunelu na S3. Mandat leci co 1,48 minuty

Nowy odcinkowy pomiar prędkości w tunelu na S3 składa się z sześciu kamer. Długość odcinka to odpowiednio: 2592 m kierunek Legnica i 2447 m kierunek Lubawka. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 80 km/h. Mandat dostanie każdy, kto przejedzie przez tunel szybciej niż w 1,48 min.

Rekordzista przekroczył prędkość o 107 km/h. Mandatu nie będzie

Trasą S3 na odcinku Bolków – Kamienna Góra przez dłuższy tunel w obu kierunkach od otwarcia 31 lipca przejechało prawie 24 tys. samochodów – wylicza GDDKiA. Średnia prędkość jazdy w tunelu wyniosła 80 km/h.

Nie zabrakło jednak niechlubnego rekordzisty, który rozpędził się do 187 km/h. Gdyby OPP działał wówczas w trybie rejestracji to za przekroczenie o 107 km/h kierowca dostałby 15 punktów karnych i mandat 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł). Do tego za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym sąd mógłby orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Odcinkowy pomiar prędkości na DK 50. Jaka lokalizacja i ograniczenie prędkości?

Nowy odcinkowy pomiar prędkości także już kontroluje kierowców na drodze krajowej DK50 Drwalew-Chynów w woj. mazowieckim. Cztery żółte kamery nadzorują prawie 7,5 km trasy. Dozwolona prędkości dla samochodów osobowych to 90 km/h. Ciężarówki muszą jechać wolniej - 70 km/h.

Odcinkowy pomiar prędkości Moniatycze – Hrubieszów łapie kierowców. Mandat szybciej niż co 4 minuty

Trzeci odcinkowy pomiar prędkości zaczął łapać kierowców na drodze wojewódzkiej DW 844 w lokalizacji Moniatycze – Hrubieszów w woj. lubelskim. Cztery żółte kamery dozorują prawie 4,1 km tej trasy.

Dozwolona prędkości dla aut osobowych to 90 km/h. Czyli mandat dostanie każdy, kto pokona ten odcinek szybciej niż w 4 minuty. Ciężarówki muszą jechać wolniej - 70 km/h.

Odcinkowy pomiar prędkości rośnie jak na drożdżach. Oto lista nowych lokalizacji

GITD ostatnio zasypuje kierowców nowymi urządzeniami kontrolnymi. Poza fotoradarmi i systemami RedLight Inspektorat uruchomił już 10 nowych OPP. Lista obejmuje:

odcinkowy pomiar prędkości na DW 902 w Katowicach (Drogowa Trasa Średnicowa); długość odcinka pomiarowego – 1,3 km, dozwolona prędkość – 80 km/h;

OPP na DK 74 w miejscowościach Biała Pierwsza – Biała Rządowa (woj. łódzkie) obejmuje 3,8 km tej trasy, obowiązuje tam ograniczenie do 50 km/h;

odcinkowy pomiar prędkości już rejestruje wykroczenia na DW 835 biegnącej przez miejscowości Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka. OPP obejmuje 3 km tej trasy, dozwolona prędkość – 50 km/h;

odcinkowy pomiar prędkości w miejscowości Dukla (Trakt Węgierski) nadzorem objął fragment 1,6 km DK19. Obowiązuje tam ograniczenie do 50 km/h.

miejscowość Lutcza w woj. podkarpackim – DK19, długość odcinka pomiarowego – 1,7 km, dozwolona prędkość – 50 km/h;

Kietlice – Klisino w woj. opolskim – DW416, długość odcinka pomiarowego – 2,4 km, dopuszczalna prędkość dla samochodów osobowych 90 km/h, samochody ciężarowe – 70 km/h,

Mikołów ul. Gliwicka (woj. śląskie) – DK44, długość odcinka pomiarowego – 1,3 km, dopuszczalna prędkość 50 km/h,

miejscowość Białcz w woj. lubuskim – DW132, długość odcinka pomiarowego – 3 km, dopuszczalna prędkość 50 km/h,

miejscowość Łubianka – Brynka w woj. zachodniopomorskim (DW151), autostrada A2 pomiędzy węzłami Poznań Komorniki a Poznań Krzesiny, dozwolona prędkość – 120 km/h.

Odcinkowy pomiar prędkości groźniejszy niż fotoradar. 527 tys. kierowców zaskoczonych karą. Ty też?

Urządzenia stacjonarne działające obecnie w sieci CANARD od początku 2024 roku złapały już ponad 527 tys. kierowców. Lwią cześć tego wyniku wypracowały 442 fotoradary – ujawniły przeszło 349 tys. wykroczeń. To daje średnio ok. 790 zdjęć na jeden słup ustawiony przy drodze.

Z kolei żółte kamery wykorzystywane do niedawna przez 42 systemy odcinkowego pomiaru prędkości, w tym samym czasie zarejestrowały ponad 132,2 tys. naruszeń. Oznacza to, że jeden OPP złapał 3150 kierowców, którzy przekroczyli dozwolony limit m.in. na autostradach i trasach szybkiego ruchu. Odcinkowy pomiar prędkości – mimo mniejszej liczby lokalizacji – jest cztery razy skuteczniejszy od fotoradarów.

128 nowych systemów do kontroli prędkości, w tym 43 OPP za pieniądze z KPO

GITD szykuje się teraz do powiększenia sieci CANARD aż o 128 nowych systemów do kontroli prędkości i wykrywania innych wykroczeń. Przetarg już rozpisano, a rozbudowę sfinansują pieniądze pozyskane z KPO. Lista nowych instalacji kontrolnych obejmuje: 43 zespoły kamer do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, 70 fotoradarów, 10 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach oraz 5 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych.

Nowy sposób na karanie kierowców. Nie unikniesz mandatu od GITD

W efekcie statystyki skuteczności systemu CANARD mogą poszybować. Szczególnie, że GITD kary za wykroczenia drogowe chce egzekwować administracyjnie. Taka zmiana odebrałaby kierowcom możliwość migania się od mandatów (dziś piraci drogowi np. nie odbierają listu poleconego z ITD czy nie odpowiadają na pismo, w którym należy wskazać sprawcę przekroczenia prędkości czy przejazdu na czerwonym świetle).

Odcinkowy pomiar prędkości kontra kierowca. Co widać na zdjęciu?

Odcinkowy pomiar prędkości automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca pojazdu, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Fotografie są przesyłane online do systemu centralnego CANARD.