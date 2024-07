Porsche w cenie Passata, rzadkie BMW. Skarbówka sprzedaje auta, ale jest jeden haczyk

Skarbówka ma rożne sposoby na ściągnięcie zaległych należności. Jednym z nich jest publiczna licytacja ruchomości i nieruchomości. Urząd Skarbowy w Suwałkach właśnie szykuje prawdziwą gratkę dla osób poszukujących niezwykłych samochodów. Fiskus z Podlasia wystawia na licytację prawdziwe perełki, a lista obejmuje: Porsche 911 GT3 RS i Porsche 718 Cayman, jest taś Bentley Continental GT oraz BMW M4 3.0 Coupe.

Auta skonfiskowano spółce Sunnydale s.r.o. zarejestrowanej na Słowacji. Ktoś zapyta: skąd samochody zagranicznej firmy w magazynie Urzędu Skarbowego w Suwałkach? Jakiś czas temu panował trend na rejestrowanie przez polskich przedsiębiorców firm w Czechach lub na Słowacji w celu uniknięcia opodatkowania od zakupu drogich samochodów. W tym przypadku najwidoczniej ucieczka od płacenia podatków nie wypaliła i cztery luksusowe wozy zarejestrowane w Bratysławie można kupić na Podlasiu w atrakcyjnych cenach. Na co można liczyć?

Porsche 911 GT3 RS, Bentley i BMW pod młotek w Suwałkach. Jakie ceny?

Porsche 911 GT3 RS wystawione na aukcję w Suwałkach jest z 2016 roku. To samochód wyścigowy z homologację drogową. Od zwykłej 911 jest lżejszy, szybszy i bardziej przyciąga wzrok. Jego wyróżnik to wielki tylny spoiler, a raczej kaczy ogon. Wolnossący 4-litrowy silnik typu boxer zapewnia 500 KM mocy. Przyspieszenie jak w motocyklu – 3,3 sekundy do 100 km/h. Prędkość maksymalna ponad 300 km/h.

Wartość auta oszacowano na 1 099 000 zł. Cena wywoławcza startuje z poziomu 824 250 zł. Problem może stanowić brak kluczyków, przez co nie można także zajrzeć do wnętrza.

Porsche w cenie Golfa czy Passata, ale jest jeden haczyk

Następne na liście jest Porsche 718Cayman także z 2016 roku. Centralnie umieszczony 4-cylindorwy silnik 2.0 typu bokser z turbodoładowaniem wytwarza 300 KM mocy. Licytacja tego auta rozpocznie się od 139 725 zł – za taką cenę można mieć nowego VW Golfa z przyzwoitym wyposażeniem. Skarbówka wartość tego Porsche oszacowała na 189 300 zł, a to już poziom nowego Passata kombi. Jednak i tu jest jeden haczyk - brakuje kluczyków jak w 911 GT3 RS.

Bentley Continental GTC to arystokrata na Podlasiu

Bentley Continental GTC z 2016 roku to prawdziwy arystokrata w tym gronie. Kabriolet brytyjskiej marki należącej do Grupy Volkswagen skrywa pod maską 6-litrowy silnik W12 o mocy 590 KM. Samochód od zera do 100 km/h przyspiesza w 4,7 s i rozpędza się do 315 km/h. Fiskus oszacował wartość tego Bentleya na 531 800 zł. Cena wywoławcza to 398 850 zł.

Rzadkie BMW idzie pod młotek w Suwałkach. Jaka cena?

Ostatni rarytas zabrany przez skarbówkę to BMW M4 3.0 Coupe także z 2016 roku. Ze zdjęć można wnioskować, że dłużnik pozwolił sobie na limitowaną do 700 sztuk wersję GTS. Sercem auta jest 6-cylindrowy rzędowy silnik 3.0 z turbodoładowaniem znany ze zwykłego BMW M3/M4. Jednak zastosowany w tej jednostce układ wtrysku wody podniósł moc do 500 KM, a moment obrotowy do 600 Nm. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,8 s i osiąga prędkość maksymalną 305 km/h. Poza wielkim spoilerem M4 3.0 Coupe GTS wyróżniają pomarańczowe kute felgi M Star Spoke 666, tytanowy wydech czy lekkie i odporne na obciążenie węglowo-ceramiczne hamulce.

Wartość tego rzadkiego BMW suwalska skarbówka oszacowała na 215 600 zł. Cena wywoławcza startuje z poziomu 161 700 zł. Podobne pieniądze kosztuje nowy VW Passat w bazowej wersji z silnikiem 1.5 TSI/150 KM.

Jak kupić samochód z licytacji w Suwałkach?

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. wartości szacunkowej. Auta będzie można oglądać 25 lipca 2024 roku od godziny 10:00 do 13:00 w delegaturze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej 183. Z kolei oferty będą przyjmowane od 25 do 30 lipca.