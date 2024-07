Ceny na stacjach. Paliwo najtańsze w tym roku

Jakie ceny benzyny 95, diesla i LPG powitają kierowców na stacjach paliw od 22 lipca 2024 roku? Odpowiedzi niesie najświeższy raport z rynku.

– Jeśli weźmiemy pod uwagę rabaty oferowane przez dużą część sieci stacji paliw, to tankowanie przed półmetkiem wakacji może okazać się najtańsze w tym roku, bo prognozy zakładają dalsze obniżki detalicznych cen paliw – zauważają analitycy e-petrol.pl.

Mocna złotówka i pierwsze wakacyjne obniżki

Zdaniem ekspertów na razie nie spełniają się czarne przedwakacyjne scenariusze, zakładające wzrost cen paliw na stacjach w okresie letnich wyjazdów. Kierowców ratuje obserwowane od początku lipca umocnienie złotówki w relacji do amerykańskiego dolara, które najpierw przyniosło przecenę na hurtowym rynku paliw, a teraz widzimy jego skutki na stacjach.

Benzyna 95 potaniała o 5 groszy, olej napędowy o 3 grosze, a na niskim poziomie utrzymały się też ceny gazu LPG. Stąd ceny paliw na stacjach zeszły do poziomu: 6,39 zł/l dla "95-ki", dla diesla 6,43 zł/l i 2,69 zł/l dla autogazu.

Paliwo Cena Zmiana Benzyna 95 6,39 zł/l taniej o 5 groszy Olej napędowy czyli diesel 6,43 zł -3 grosze Gaz LPG 2,69 zł/l -

Nowe ceny paliw od 22 lipca. Ile kosztuje benzyna 95?

Benzyna 95 od 22 lipca ma kosztować w przedziale 6,32-6,43 zł/l. Olej napędowy to cena na poziomie 6,33-6,44 zł/l. Za litr gazu LPG kierowcy mają płacić 2,68-2,75 zł/l.

Paliwo Cena od 22 lipca 2024 roku Benzyna 95 6,32-6,43 zł/l Olej napędowy czyli diesel 6,33-6,44 zł/l Gaz LPG 2,68-2,75 zł/l

Benzyna 95 i diesel tańsze o 5 groszy

Z kolei analitycy BM Reflex wyliczają, że ceny paliw na stacjach wyniosły odpowiednio dla: benzyny 95 – 6,44 zł/l, benzyny 98 – 7,20 zł/l, oleju napędowego – 6,46 zł/l i gazu LPG – 2,68 zł/l. Średnio ceny benzyn i oleju napędowego spadły o 2 grosze na litrze, a LPG taniał średnio o 1 gr/l.

W ocenie ekspertów spadki cen paliw na stacjach od 22 lipca mogą być kontynuowane w skali do 5 groszy na litrze. Średnie ceny benzyny 95 i diesla mogą zbliżyć się do poziomu 6,40 zł/l, benzyny 98 do 7,17 zł/l, a autogazu pozostaną na stabilnym poziomie.

Gaz LPG rozbił bank. Dzisiejsza cena jak przed wojną w Ukrainie

– LPG staniał do poziomu 2,68 zł/l, czyli do poziomu sprzed wybuchu wojny w Ukrainie, ale ten niski poziom cen autogazu w 2022 roku nie wynikał z uwarunkowań rynkowych, ale był możliwy dzięki decyzji o obniżeniu stawki podatku VAT z 23 do 8 proc. Taniej za gaz płaciliśmy wówczas tylko przez cztery tygodnie, bo później wybuchła wojna w Ukrainie, a ceny poszybowały powyżej 3,50 zł/l – wskazują eksperci BM Reflex.