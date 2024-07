Nowa Toyota Proace Max wjeżdża do salonów

Wprowadzenie tego modelu na rynek było tylko kwestią czasu. Toyota Proace Max to największy z dostawczaków producenta i obok Toyoty Proace City i Toyoty Proace pojawi się niebawem w salonach marki Toyota Professional. Dostawczak oferuje sześć konfiguracji przestrzeni ładunkowej w wersji furgon (dwa rozstawy osi, trzy długości nadwozia i trzy wysokości przestrzeni ładunkowej), a także występuje z podwoziem do dalszej zabudowy, z możliwością dobrania fabrycznej otwartej skrzyni załadunkowej oraz wywrotu jedno lub trójstronnego. W największym wariancie samochód zapewnia 17 m3 pojemności i to niezależnie od tego, czy wybierzemy wersję spalinową, czy elektryczną.

Nowa Toyota wyjeżdża z polskiej fabryki - jest wytwarzana m.in. w Gliwicach oraz we włoskiej Atessie. Za produkcję odpowiadają zakłady Stellantisu - wszystko przez bardzo bliskie pokrewieństwo z modelami takimi jak Opel Movano, Fiat Ducato czy Peugeot Boxer. Jakie silniki i przekładnie mają do wyboru klienci zainteresowani Toyotą?

Toyota Proace Max z mocnym dieslem pod maską

Modele spalinowe wyjeżdżają z włoskiego zakładu - tam powstają Toyoty z silnikiem Diesla 2.2 D-4D o mocach od 120 do 180 KM. Mocne jednostki pod maską można połączyć z 6-biegową skrzynią ręczną, bądź nowym 8-biegowym automatem. Co z wersją elektryczną? Ta powstaje w Gliwicach i jest wyposażona w solidną baterię o pojemności 110 kWh. Taki akumulator zapewnia około 420 km zasięgu.

Toyota Proace Max hitem

Chwilę po otwarciu zamówień na nowy dostawczy model, Polacy zarezerwowali 85 egzemplarzy nowej Toyoty. 52 sztuki zamówiono w pierwszych 4 godzinach od startu sprzedaży. Jaka wersja wybierane były najczęściej? 60 proc. sztuksprzedanych w pierwszych czterech godzinach to auta z silnikiem Diesla 2.2/140 KM w wersji Active z dodatkowym pakietem Multimedia, który rozszerza wyposażenie o gniazdo 230V na desce rozdzielczej, automatyczną klimatyzację, 10-calowy ekran systemu multimedialnego z łącznością ze smartfonami przez Apple CarPlay i Android Auto oraz nawigacją, 7-calowy cyfrowy zestaw wskaźników przed kierowcą, gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej oraz jej dodatkowe oświetlenie LED.

Nowa Toyota Proace Max - wyposażenie

Standardowe wyposażenie modelu Proace Max to m.in. 15-calowe felgi stalowe, dwuosobowa kanapę dla pasażerów, tempomat z ogranicznikiem prędkości, kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, tylne czujniki parkowania, a także tylne drzwi otwierane pod kątem 180 stopni. Standardem jest też 90-litrowy zbiornik paliwa, przygotowanie do montażu haka oraz pakiet systemów bezpieczeństwa z m.in. układem wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, asystentem utrzymania pasa ruchu i układem rozpoznawania znaków drogowych.

Wersję Active można rozszerzyć o pakiet Multimedia (8900 zł) oraz Drzwi 270 (1500 zł). W pakiecie Multimedia producent zapewnia gniazdo 230V na desce rozdzielczej, automatyczną klimatyzację, 10-calowy ekran systemu multimedialnego z łącznością ze smartfonami przez Apple CarPlay i Android Auto oraz nawigacją, 7-calowy cyfrowy zestaw wskaźników przed kierowcą, gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej oraz jej dodatkowe oświetlenie LED. W pakiecie Drzwi 270 tylne drzwi otwierają się pod kątem 270 stopni.

Dodatkowy pakiet Executive (3000 zł) dodaje podgrzewane fotele, amortyzowany fotel kierowcy, elektryczny hamulec postojowy, podgrzewaną szybę przednią oraz alternator 220 A.

Nowa Toyota z gwarancją na milion kilometrów. Cena?

Podobnie jak w przypadku modeli Proace i Proace City, Toyota przewidziała specjalną ochronę o nazwie "Gwarancja Pro", ważną przez 3 lata lub milion km. Jaka jest cena modelu w bazowej specyfikacji? Auto w wersji Active z silnikiem Diesla 2.2/120 KM i manualną skrzynią biegów kosztuje minimum 140 100 zł netto.

Proace Max z podwoziem do zabudowy oraz z pojedynczą kabiną Active kosztuje od 142 900 zł netto za auto z silnikiem o mocy 140 KM i 6-biegową skrzynią manualną. Wariant z podwójną kabiną wyceniono od 150 200 zł netto. W przypadku Proace Max ze skrzynią i pojedynczą kabiną ceny rozpoczynają się od 156 900 zł netto, a auto z podwójną kabiną kosztuje od 164 200 zł netto.