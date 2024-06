SUV Porsche Bedoesa wyposażony jest w specjalny system audio, ma nawet wyjątkowe słuchawki Porsche w komplecie, a z tyłu ekrany telewizyjne. Na progach auta widnieją napisy "2115", "Bedoes2115" i "Roxy2115".

Współpraca Bedoesa z Porsche

Moje pierwsze wspomnienie z Porsche? 8 lat temu jechaliśmy tramwajem do centrum Bydgoszczy, chcieliśmy nagrać klip do kawałka "NaNaNa REMIX". Nie mieliśmy na ten teledysk żadnego planu. Z okna tramwaju zobaczyliśmy, że pod odrapanym blokiem stoi Porsche. Kucałem przy feldze, rapowałem przed furą, ale ani raz nie dotknąłem tego samochodu, bo to nie było moje auto. Wychyla się kobieta z okna i zaczyna krzyczeć, żeby odejść od jej auta. Zawołałem, że kręcimy teledysk i że chcemy nagrać kilka ujęć. Byliśmy małolatami z kamerą, ale zgodziła się – opowiadał Bedoes, decydując się na współpracę z marką.

Kim jest Bedoes?

Bedoes 2115, czyli Borys Przybylski, to pochodzący z Bydgoszczy raper, autor tekstów i właściciel wytwórni muzycznej 2115. Głos pokolenia Z. Jako jedyny Polak trafił na listę 100 najpopularniejszych artystów na świecie stworzoną przez platformę Spotify. Niedawno został ogłoszony jurorem nadchodzącego talent show Netflixa "Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska".