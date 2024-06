Badanie techniczne samochodu osobowego kosztuje dziś 98 zł. Przegląd okresowy motocykla to koszt 62 zł, a ciężarówki 153 zł. Stawki zostały ustalone w 2004 roku. Do tej pory nie zostały zmienione. Co jakiś czas ministerstwo infrastruktury otrzymuje pisma ws. nowelizacji przepisów oraz podniesienia opłat.

Do informacji dotyczących podwyżki opłat za badanie techniczne samochodu odniósł się sam minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który w środę, na portalu X zaznaczył, że jest to nieprawdziwa informacja. "Informacja, która krąży w internecie o rzekomej podwyżce opłaty za badanie techniczne samochodu jest nieprawdziwa" - napisał.

Ministerstwo Infrastruktury także opublikowało komunikat na ten temat. W informacji podkreślono, że informacje nie są prawdziwe i resort stanowczo dementuje wzrost stawki za badanie techniczne pojazdów od 1 lipca 2024 r. "W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami odnośnie wzrostu stawki za badanie techniczne pojazdów od 1 lipca 2024 r. stanowczo je dementujemy. Informacje nie są prawdziwe" - napisał resort infrastruktury na platformie X.

Badanie techniczne pojazdu

Artur Sałata, wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK) i koordynator ds. SKP w najnowszym piśmie do przedsiębiorców prowadzących stacje i diagnostów, zachęca do tego, by badanie techniczne pojazdu kosztowało 10 proc. minimalnego wynagrodzenia. W myśl tej zasady kierowca od 1 lipca 2024 roku na badanie techniczne samochodu osobowego powinien wydawać 430 zł.