Toyota Aygo X to najtańsza Toyota w salonach

To jeden z najtańszych samochodów, jakie dostępne są obecnie w salonach. Toyota Aygo X, czyli najmniejszy model japońskiej marki, to trzecia generacja dobrze znanego modelu, który w najnowszej odsłonie stał się małym crossoverem. Samochód doczekał się klasowej konkurencji, bo najnowsza odsłona Citroena C3, podwyższonym nadwoziem i uproszczonymi rozwiązaniami uderza w bardzo podobne tony. Francuskie auto jest jednak nieco droższe od Toyoty, choć wynika to przede wszystkim z jednej, istotnej cechy. Ile kosztuje Aygo X?

Model zaprezentowany pod koniec 2021 roku szybko zyskał przychylność klientów, a dziś pozostaje liderem w segmencie A. Najmniejsza Toyota dostępna na polskim rynku mierzy 3700 mm, a jej rozstaw osi to 2430 mm. Spora wysokość 1525 mm zwiastuje, że nad głową miejsca będzie pod dostatkiem i faktycznie - jeśli deficyt przestrzeni gdzieś się pojawia, to należy szukać go raczej w okolicach kolan, w drugim rzędzie siedzeń. Felgi o średnicy minimum 17 (!) cali nie pozostawiają złudzeń - Japończycy przekształcili małe Aygo w crossovera. Szerokość nadwozia, która wynosi 1740 mm jest aż o 125 mm większa niż poprzedniku, czyli w Aygo drugiej generacji.

Toyota Aygo X - bagażnik

Aygo X trudno nazwać samochodem rodzinnym, ale w kabinie jest tu nieco więcej miejsca niż w poprzedniku. Bagażnik ma z kolei pojemność 231 l i wystarczy na spore zakupy lub na spakowanie dwóch walizek kabinowych. Aygo X jest znacznie większe od poprzednika, ale wciąż 24 cm krótsze od pozycjonowanego segment wyżej Yarisa. Typowo miejski model kusi również ponadprzeciętną zwrotnością - promień skrętu wynosi tu zaledwie 4,7 m.

Toyota Aygo X - jaki silnik?

Nowa generacja Toyoty Aygo X nadal jest napędzana wolnossącym, benzynowym silnikiem. To dobrze znana jednostka, która powstaje w polskim zakładzie. Produkowana jest w Wałbrzychu, w fabryce Toyota Motor Manufacturing Poland. Silnik 1.0 ma 3 cylindry i generuje 72 KM. Pochodząca z Polski jednostka napędowa to jedyny wybór w najmniejszym modelu Toyoty, ale klienci mogą wybrać sposób przeniesienia napędu - do wyboru manualna, 5-biegowa skrzynia, lub automat Multidrive S, czyli bezstopniowa, zminiaturyzowana na potrzeby Aygo przekładnia z możliwością symulowania biegów. To duża zmiana względem poprzednika, bowiem CVT w przypadku auta takiego jak Aygo X ma sporo sensu - umożliwia płynną i oszczędną jazdę i stanowi rozwiązanie o wiele lepsze od skrzyni zautomatyzowanej, wciąż popularnej w segmencie A.

Toyota Aygo X - cena i konkurencja

Toyota Aygo X kosztuje dziś 64 900 zł. To promocyjna oferta na najmniejszy model marki - do niedawna w cenniku widniała bowiem nieco wyższa kwota. Japończycy szybko zareagowali na ruchy rynkowych rywali. Nieco większy i mocniejszy Citroen C3 kosztuje dziś 71 250 zł, a mniejszy i nieco skromniej wyposażony Hyundai i10 to wydatek 62 000 zł w przypadku rocznika 2023 i 65 000 zł w przypadku modelu 2024.

Choć koreańska konkurencja może być nieco tańsza, Toyota zachęca bogatym wyposażeniem. Z oferty wypadła już bowiem najuboższa wersja wyposażeniowa, a Aygo X dostępne jest dziś w wariantach Comfort, Style i Executive. Kwota 64 900 zł wystarcza więc na auto w wariancie Comfort, w którym standardem są m.in. system multimedialny Toyota Touch 3 z 9-calowym ekranem dotykowym, kierownica obszyta skórą, kamera cofania czy adaptacyjny tempomat. Takie auto wyjeżdża z salonu na 17-calowych, ale stalowych felgach.

Toyota Aygo X - wyposażenie

Pozycjonowana poziom wyżej Toyota Aygo X w wersji Style jest standardowo wyposażona w 17-calowe felgi aluminiowe, dwukolorowe nadwozie (dach i tylna część w kolorze piano black), elementy dekoracyjne wnętrza w kolorze nadwozia, przyciemniane szyby tylne oraz światła przeciwmgielne. Toyota Aygo X Style to wydatek 72 900 zł.

Topowa wersja Executive w cenie 82 900 zł proponuje dodatkowo m.in. klimatyzację automatyczną, 18-calowe felgi z oponami 175/60, LED-owe światła, system multimedialny Toyota Smart Connect z 10,5-calowym ekranem HD, podgrzewane fotele, wycieraczki z czujnikiem deszczu, przednie i tylne czujniki parkowania, a także tapicerkę materiałową z elementami skóry ekologicznej.

Oto pełny cennik Toyoty Aygo X:

Silnik Comfort Style Executive 1.0 VVT-i 72 KM 5 M/T 64 900 zł 72 900 zł 82 900 zł 1.0 VVT-i 72 KM Multidrive S 73 900 zł 77 900 zł 87 900 zł

Co zamiast Toyoty Aygo X?

Alternatywy dla Toyoty Aygo X to opisane już wyżej Hyundai i10, Citroen C3 lub Kia Picanto. Koreańskie modele są tańsze, a francuska propozycja większa i napędzana mocniejszym silnikiem. Jest na rynku jeszcze jeden, bardzo interesujący samochód z tej samej półki cenowej. Jest jednak o klasę większy.

Mowa o Dacii Sandero, która obecnie jest dostępna za 62 900 zł. W przypadku francuskiego auta o rumuńskim rodowodzie haczykiem będzie jednak brak klimatyzacji. Ta jest dostępna w wersji Expression, która wyceniona została na i tak atrakcyjne 66 900 zł. Dodatkowym argumentem "za" będzie jednak fabryczna instalacja LPG, w odmianie Expression już zawarta w cenie auta.