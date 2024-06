Benzyna 95 taniej o 50 gorszy. 20 czerwca Circle K obniża ceny paliw

O prawdziwy cenowy cud przed wakacjami postarała się sieć Circle K. Na 400 stacjach tego koncernu 20 czerwca rusza akcja pod nazwą "Fuel Day". Od godziny 14.00 do 17.00 za paliwo miles i milesPLUS przy kasie zostanie naliczony rabat 50 groszy za litr.

– Z oferty mogą skorzystać wszyscy posiadacze karty lojalnościowej EXTRA – również osoby, które tego samego dnia postanowią dołączyć do programu. Obniżka pozwoli zaoszczędzić kierowcom nawet do 25 zł podczas jednego tankowania – wyjaśnia sieć.

Ile paliwa można zatankować w promocji Circle K? Oto zasady

Rabat zostanie naliczony do maksymalnie 50 l paliwa. Do tego wszyscy, którzy 20 czerwca (nie tylko w godzinach "Fuel Day") zatankują paliwo na stacji Circle K i przystąpią do programu lojalnościowego EXTRA, otrzymają voucher z rabatem 20 gr/l na kolejne tankowanie.

Voucher zostanie dodany do konta lojalnościowego i będzie widoczny w aplikacji mobilnej lub serwisie internetowym. Rabat przewidziano do maksymalnie 50 litrów.

Tanie paliwo od godziny 14.00 do 17.00. Będą kolejki na Circle K

Firma najwidoczniej spodziewa się kolejek chętnych do zatankowania tańszego paliwa. Stąd pracownicy z centrali mają pomagać w obsłudze kierowców na stacjach Circle K w całej Polsce.

Ile kosztuje benzyna 95, diesel i gaz LPG?

Benzyna 95 ostatnio potaniała o 4 grosze i kosztuje 6,39 zł/l, czyli tak jak w połowie marca. Największa przecena dotyczy diesla, który w porównaniu do poprzedniego notowania, jest tańszy o 6 groszy i kosztuje 6,39 zł/l. Taka sama średnia ogólnopolska cena ON, w bieżącym roku jak dotąd najniższa, obowiązywała w połowie stycznia. Coraz tańsze jest też tankowanie autogazu. LPG na stacjach potaniał o 2 grosze i kosztuje 2,67 zł/l.

Paliwo Cena za litr Zmiana Benzyna 95 6,39 zł/l -4 grosze Diesel czyli olej napędowy 6,39 zł/l -6 groszy Gaz LPG 2,67 zł/l -2 grosze

Benzyna 95 i diesel najdroższe na rynku. Zestawienie cen

Najtańsze paliwo można kupić woj. warmińsko-mazurskim. Benzyna 95 i diesel kosztuje tam po 6,29 zł/l. Gaz LPG - 2,55 zł/l. Najwyższe rachunki za tankowanie benzyny 95 mają kierowcy w woj. podlaskim i zachodniopomorskim – w Polsce północno-wschodniej za litr benzyny płaci się 6,49 zł. Olej napędowy kosztuje 6,52 zł. W Polsce północno-zachodniej litr LPG to wydatek 2,78 zł.