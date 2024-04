Nowe dopłaty do samochodów elektrycznych już w 2024 roku

Nowe dopłaty do samochodów elektrycznych zastąpią podatek od posiadania aut, który zapisano w KPO. Na jakie wsparcie mogą liczyć kierowcy?

– Nie będzie podatku od samochodów spalinowych. Przyjmujemy zupełnie inną logikę, logikę dopłat, czyli logikę zachęty, a nie logikę kary. Dopłat dla tych, którzy zechcą kupić samochody elektryczne. Przeznaczamy na to 1,5 mld zł z grantu – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska- Nałęcz.

– To będą środki na 30-tysięczne dopłaty, jako bazowe, dla samochodów nie tych z najwyższej półki, tylko tych ze średniej półki – wyjaśniła.

Ile wyniesie nowa dopłata do samochodów elektrycznych?

Czyli z nowego programu dopłat będzie można dostać 30 tys. zł wsparcia. Minister wskazała także, że mniej zamożni będą mogli liczyć na wyższą kwotę dopłaty, jeżeli stary samochód spalinowy będzie złomowany.

Będą dopłaty do używanych i nowych samochodów elektrycznych. Oto warunki

– W ramach rewizji KPO utworzony zostanie nowy instrument finansowy dotyczący pomocy w nabyciu pojazdów zeroemisyjnych przez osoby fizyczne. Rozwiązanie pozwoli na popularyzację technologii i zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych w Polsce – usłyszeliśmy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kierowcy będą mogli liczyć na dotację na zakup, leasing lub wynajem długoterminowy samochodów elektrycznych. Dopłaty mają ruszyć jeszcze w 2024 roku. Oto warunki:

W przypadku dotacji do zakupu używanego samochodu elektrycznego, pomoc pokrywać będzie część ceny. Auto z rynku wtórnego nie może być starsze niż 4 lata;

W przypadku leasingu czy wynajmu długoterminowego, wysokość wsparcia nie będzie mogła przekroczyć wielkości opłaty wstępnej;

Premiowane będzie, jeśli dana osoba złoży zaświadczenie o zezłomowaniu pojazdu spalinowego , który był w jej posiadaniu od co najmniej 3 lat;

, który był w jej posiadaniu od co najmniej 3 lat; Mniej zamożni będą mogli wystąpić o zwiększenie wsparcia przy zakupie EV, jeśli dochód danej osoby był niższy niż 135 tys. zł (za rok poprzedzający złożenie wniosku o dotację);

W celu ograniczenia wsparcia najdroższych pojazdów elektrycznych, wprowadzony zostanie limit cenowy;

W przypadku aut nowych limit wyniesie 225 tys. zł, a w przypadku pojazdów używanych – 150 tys. zł.

Program "Mój elektryk" - ile wynosi dopłata w 2024 roku?

Obecnie w ramach rządowego programu "Mój Elektryk" osoby prywatne kupujące samochód elektryczny mogą liczyć na dopłatę 18 750 zł. Posiadacze Karty Dużej Rodziny to wsparcie na poziomie 27 tys. zł (KDT to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trójką i więcej dzieci). Identyczne wysokości dopłat przewidziano dla przedsiębiorców: 18 750 zł (deklarowany roczny przebieg do 15 tys. km) i 27 tys. zł dla osób, które chcą przejeżdżać ponad 15 tys. km.