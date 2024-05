Polacy w majówkę masowo tracą prawo jazdy

Najwięcej wypadków miało miejsce we wtorek. Tego dnia było 87 takich zdarzeń. Do kolejnych 72 wypadków doszło w środę. Łącznie w ciągu dwóch dni w wypadkach drogowych zginęło 16 osób, w tym trzech motocyklistów, a 186 osób odniosło obrażenia.

Policjanci zatrzymali 596 nietrzeźwych kierowców. 148 osób przekroczyło prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, a to oznacza utratę prawa jazdy na 3 miesiące.

Więcej wypadków na drogach

- Dane pokazują wzrost liczby wypadków w stosunku do tych samych dni ubiegłego roku, przy tej samej liczbie ofiar, ale przy większej liczbie rannych. W stosunku do ubiegłego roku zatrzymano mniej nietrzeźwych kierujących (poprzednio było 671); mniej osób przekroczyło też prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h (poprzednio było to 188 osób) - wyliczył nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Dla porównania w 2023 r. podczas trzech dni majowego weekendu (1-3.05) doszło do 140 wypadków drogowych, w których zginęło 16 osób, a 168 osób zostało rannych. 11 ofiar śmiertelnych to kierujący pojazdami, trzy to pasażerowie, a dwie to piesi.

Uwaga na motocyklistów

Policjant zaapelował o bezpieczną jazdę zarówno do motocyklistów, jak i kierowców samochodów. Zaznaczył przy tym, że dwie trzecie wypadków z udziałem motocykli powodują kierowcy samochodów osobowych.

Z policyjnych statystyk wynika, że od początku roku do 1 maja doszło do 440 wypadków z udziałem motocyklistów (o 196 więcej niż rok temu); zginęło 49 osób (o 25 więcej niż rok temu), a 416 zostało rannych (o 190 więcej niż rok temu).

- Piękna pogoda sprawia, że na drogach jest bardzo wiele jednośladów, nie tylko motocykli, ale również motorowerzystów, rowerzystów, hulajnogistów i pieszych. Zwróćmy potrójną uwagę, szczególnie na motocyklistów, bo tutaj najczęściej na skutki tych zdarzeń przekłada się prędkość - mówił Opas. Zwrócił też uwagę, by podczas manewru zmiany pasa ruchu patrzeć w lusterka.

Policja prowadzi wielką akcję

W związku z majowymi wyjazdami policjanci na drogach w całej Polsce prowadzą wzmożone kontrole. O wtorku do poniedziałku na drogach jest więcej patroli drogówki, w tym ze specjalnych grup SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, w tym m.in. nieprzestrzeganiu ograniczeń prędkości. Średnio służbę pełni 4,5 tys. policjantów ruchu drogowego.

Policjanci m.in. sprawdzają trzeźwość kierujących i sposób przewożenia pasażerów oraz to, czy mają zapięte pasy bezpieczeństwa oraz czy dzieci są przewożone w fotelikach.

Policja przypomina, że 2 maja w godz. 18-22 oraz 3 maja w godz. 8-22 obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu.