Abonament RTV również dla kierowców

Radio to element wyposażenia, który jest dziś standardem nawet w najtańszych autach. W myśl nowych przepisów, które weszły w życie 1 kwietnia 2023 roku, radioodbiornik wyposażony w tuner DAB+ musi znaleźć się w każdym samochodzie, który wyjeżdża z salonu. Nowe zasady wprowadziła ustawa Prawo Komunikacji Elektronicznej.

Niezależnie jednak od tego, czy mówimy o radiu cyfrowym czy standardowym (najczęściej FM), można śmiało stwierdzić, że opłata dotyczy praktycznie każdego kierowcy. Abonament RTV dotyczy właściciela sprzętu zdolnego do odbierania transmisji telewizyjnych i radiowych, a samochodowe odtwarzacze zdecydowanie się do takowego zaliczają. Podatek od radia w samochodzie to mało znana, ale wciąż obowiązkowa opłata. Ile trzeba płacić i kto jest z niej zwolniony?

Reklama

Kto musi płacić abonament RTV za radio w aucie? Forma własności lub użytkowania auta ma spore znaczenie znaczenia, bo przepisy stanowią, że omawianą opłatą za używanie radioodbiornika jest objęty jego właściciel. Stąd w przypadku auta w leasingu lub wynajmie długoterminowym ten obowiązek spada na firmę, od której wynajmujemy pojazd jako użytkownik. Jeśli auto jest kupione prywatnie i zarejestrowane na nas, to my musimy dopilnować, by uiszczać należności.

Reklama

Obowiązkową opłatą i to za każdy odbiornik, objęci są także przedsiębiorcy. Muszą płacić abonament za każdą sztukę sprzętu, również samochodowego, jeśli auto jest zarejestrowane na firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą. Osobno za radio w aucie nie muszą z kolei płacić prywatne osoby, które opłacają abonament za radio w domu.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Zwolnienie z obowiązku płacenia abonamentu RTV, w tym za radio w samochodzie dotyczy kilku grup. Są to osoby, które:

ukończyły 75 rok życia,

ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

zaliczone do I grupy inwalidzkiej, weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Abonament RTV za radio w aucie - tyle wynosi opłata

Jakie są stawki za abonament RTV w 2024 roku? Opłaty podnoszone są co roku, a o ich wysokości decyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ile muszą zapłacić kierowcy?

Właściciel samochodu za jeden miesiąc korzystania z radia musi wnosić opłatę w wysokości 8,70 zł. Jeżeli abonent sumiennie wywiąże się z obowiązku, wówczas po uwzględnieniu 10 proc. zniżki rocznie zapłaci 94 zł (8,70 zł x 12 miesięcy).

Opłata z korzystanie z TV to stawka na poziomie 27,30 zł. Rocznie do zapłaty jest 294,90 zł (po odliczeniu 10 proc. zniżki).

Jaka kara za nieopłacanie abonamentu RTV?

Za nieprzestrzeganie prawa i uchylanie się od płacenia obowiązkowego abonamentu grozi kara. Jeśli mowa o radioodbiorniku, wysokość grzywny określona została na 261 zł, czyli 30-krotność opłaty miesięcznej.

Nieopłacenie abonamentu na odbiornik telewizyjny może być znacznie droższe, bo kara w tym przypadku sięga 819 zł! Dodatkowo należy uiścić opłatę za zaległe miesiące, co w praktyce może znacznie windować wymiar grzywny. Warto również pamiętać, że choć KRRiT może zwrócić się do nas z prośbą o zapłatę zaległości z tytułu opłat abonamentowych, to przedawniają się one po upływie 5 lat, od końca roku w którym upłynął termin płatności.

Kto sprawdza obecność radia w aucie? Tak wyglądają kontrole

Kontrolą abonamentu RTV zajmuje się Poczta Polska - to kontrolerzy zatrudnieni przez spółkę skarbu państwa są upoważnieni m.in. do weryfikowania obecności telewizora lub radia w domu. Podobnie jest w przypadku samochodu, choć zajrzenie do zaparkowanego auta przez szybę z pewnością nie wystarczy, by wezwać właściciela pojazdu do zapłaty. Kontroler musiałby udowodnić, że sprzęt jest sprawny i zdolny do odbioru nadawanych programów. W praktyce, pomyślne przeprowadzenie takiej kontroli jest więc niemal niemożliwe.

Jeśli chodzi o ściąganie zaległych opłat abonamentowych, to jest to zadanie dla skarbówki. Gdy posiadacze aut, telewizorów lub radioodbiorników są ścigani za uchylanie się od opłat, organem egzekwującym należność jest właściwy dla miejsca zamieszkania urząd skarbowy.