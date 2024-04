Benzyna 95 po 7 zł za litr. Oto nowe ceny paliw przed majówką

Ceny paliw na stacjach zmieniają się jak w kalejdoskopie. Ile kosztuje benzyna 95, diesel i LPG na chwilę przed długim majowym weekendem? Odpowiedzi niesie najnowszy raport analityków rynku.

– Kierowcy krótko cieszyli się z niższych kosztów tankowania. Zeszłotygodniowa obniżka cen benzyny okazała się jedynie chwilowa i w tym tygodniu popularna benzyna 95 znów podrożała – ogłaszają analitycy e-petrol.pl. Oto szczegóły zmian w kosztach tankowania…

Reklama

Paliwo drożeje na stacjach. Benzyna już po 7 zł za litr

Wygląda na to, że właśnie spełniają się złowieszcze prognozy analityków, które mówiły o podwyżkach przed długim majowym weekendem. Benzyna 95 po 7 zł za litr to cena na stacji BP w Warszawie przy Wale Miedzeszyńskim (24 kwietnia 2024). Olej napędowy tej stacji to wydatek na poziomie 6,99 zł. Gaz LPG to ponad 3 zł/l.

Paliwo Cena na stacji BP Benzyna 95 7 zł/l Benzyna 98 7,70 zł/l Olej napędowy czyli diesel 6,99 zł/l Gaz LPG 2,84 zł/l

Benzyna 95 kosztowała także 7 zł za litr na stacji Orlen przy ulicy Łopuszańskiej w Warszawie (24 kwietnia 2024). Olej napędowy tej stacji to wydatek na poziomie 6,99 zł. Gaz LPG to ponad 3 zł/l.

Paliwo Cena na Orlenie Benzyna 95 7 zł/l Benzyna 98 7,64 zł/l Olej napędowy czyli diesel 6,99 zł/l Gaz LPG 3,07 zł/l

Benzyna 95 drożeje. Co dzieje się z cenami diesla i LPG?

Analitycy e-petrol.pl wyliczają, że aktualnie benzyna 95 jest o 3 grosze droższa niż w połowie kwietnia, kiedy jej litr kosztował 6,62 zł. Diesel pozostaje stabilny - litr oleju napędowego kosztuje 6,69 zł. Gaz LPG tanieje o 1 grosz do ceny 2,84 zł/l.

Benzyna i diesel najdroższe w dwóch województwach

Benzyna 95 i diesel są obecnie najtańsze w województwie warmińsko-mazurskim – litr kosztuje odpowiednio 6,55 zł i 6,57 zł. Gaz LPG z ceną 2,74 zł/l jest najtańszy w województwie świętokrzyskim.

Kierowcy na Mazowszu nie mają powodów do radości – tu benzyna 95 i olej napędowy są najdroższe w kraju i kosztują średnio 6,75 i 6,78 zł/l (tyle samo za diesla płaci się też na Lubelszczyźnie). Województwo zachodniopomorskie wyróżnia się najwyższymi cenami gazu LPG – za litr trzeba zapłacić 2,95 zł.