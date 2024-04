Lexus trzęsie rynkiem w Polsce. Co czwarty samochód to sedan Lexus ES

Lexus miesza na rynku. W pierwszym kwartale 2024 roku zarejestrowano w Polsce 3327 samochodów tej japońskiej marki – to niemal 27 proc. więcej niż rok wcześniej. Koniem pociągowym biznesu Lexusa są SUV-y i crossovery. Dziewięć na 10 aut, które wyjechały na drogi miało właśnie takie nadwozie. Lexus RX, NX oraz UX to modele, które znalazły się wśród pierwszej dziesiątki najpopularniejszych aut premium.

Ciągle jednak nie brakuje chętnych na klasyczne sedany i właśnie niemal 5-metrowy Lexus ES 300h jest najpopularniejszą limuzyną Japończyków. Co czwarty samochód, który opuszcza salony to właśnie ES.

Lexus ES 300h - tak wygląda najpopularniejszy sedan z mocną hybrydą

Pod maską ES 300h stawia na napęd hybrydowy czwartej generacji. To duet złożony z jednostki benzynowej 2.5/178 KM pracującej w ekonomicznym cyklu Atkinsona oraz silnika elektrycznego o mocy 120 KM. Prąd dostarcza i magazynuje z rekuperacji bateria niklowo-wodorkowa. Łącznie układ hybrydowy limuzyny wytwarza 218 KM – taki potencjał całkiem sprawnie radzi sobie rozpędzaniem ok. 1700 kg japońskiej myśli technicznej.

Lexus ES 300h, czyli 5-metrowa hybryda ze spalaniem auta miejskiego

Połączenie wolnossącego silnika benzynowego i jednostki elektrycznej zapewnia osiągi na poziomie mocnych diesli – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,9 s (prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie do 180 km/h). Napęd szybko reaguje na dodanie gazu, a to sprawka silnika elektrycznego, który często włącza się do pracy. ES 300h imponuje też niskim zużyciem paliwa – osiągniecie wyniku 5,5 l/100 km nie wymaga specjalnych starań. To spalanie na poziomie... auta miejskiego!

Lexus ES 300h najpopularniejszy w wersji Business Edition. Jakie wyposażanie?

Lexus ES 300h występuje w Polsce w trzech wersjach wyposażenia, a hitem wśród kierowców jest odmiana Business Edition. Taki sedan w standardzie oferuje m.in. pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System +2.5, elektrycznie regulowaną i podgrzewaną kierownicę, elektrycznie regulowane i podgrzewane fotele, system multimedialny z 12-calowym ekranem dotykowym, wbudowaną nawigacją i asystentem głosowym Lexus Concierge, a także 18-calowe alufelgi, aktywny tempomat, przednie i tylne czujniki parkowania oraz kamerę cofania, system monitorowania martwego pola i elektryczny szyberdach z zasuwaną roletą.

Lexus ES 300h - hitem czarny lakier

Spośród 11 dostępnych lakierów największym powodzeniem cieszy się Graphite Black. Lexus ES często jest też wybierany w kolorze Sonic Grey i Sonic Titanium. Blisko połowa sedanów w wersji Business Edition to auta z tapicerką w kolorystyce Hazel, a co czwarty zamawiający wybiera wnętrze w kolorze czarnym.

Lexus ES 300h Business Edition tańszy o 35 800 zł. Ile kosztuje?

Lexus ES 300h Business Edition kosztuje od 233 700 zł. To o 35 800 zł taniej niż cena katalogowa.

Lexus najbardziej niezawodny. Zdeklasował 30 konkurentów

Na koniec ciekawostka. Przedstawiciele amerykańskiej organizacji Consumer Reports w najnowszym raporcie uznali, że to Lexus produkuje najbardziej niezawodne samochody. Japońska marka stanęła na szczycie listy 30 firm motoryzacyjnych. Jak do tego doszło?

Zestawienie powstało na podstawie danych pochodzących z ponad 330 tys. aut z roczników od 2000 do 2023 roku. Badanie Consumer Reports jest cenione m.in. za przywiązanie do szczegółów. Eksperci analizując poszczególne marki i modele uwzględniają zarówno takie drobiazgi jak piszczące hamulce czy uszkodzone wykończenie wnętrza, jak również poważne problemy obejmujące pogwarancyjne naprawy silnika, baterii w autach elektrycznych czy problemów z ładowaniem. W sumie jest aż 20 takich aspektów. W zestawieniu samochody oceniano w skali od 0 do 100 punktów. Pod uwagę brano wyniki testów drogowych i bezpieczeństwa, niezawodność oraz satysfakcję samych właścicieli.

Lexus ES 300h najlepszym sedanem, zdobył 88 punktów na 100 możliwych

Lexus wynikiem 79 punktów zajął pierwsze miejsce – próbom poddano siedem modeli z obecnej gamy i wszystkie otrzymały rekomendację zespołu testującego. Wśród luksusowych sedanów kosztujących powyżej 40 tys. dolarów liderem jest hybrydowy Lexus ES 300h, który uzyskał wynik 88 pkt. na 100 możliwych. Wysokie pozycje w swoich segmentach zajęły też trzy hybrydowe modele SUV: UX (78 pkt.), NX (83 pkt.) oraz RX (83 pkt.).

Hybrydy bardziej niezawodne od samochodów z silnikiem spalinowym

Consumer Reports szczególną uwagę zwrócił na samochody ze zelektryfikowanymi napędami. Najnowszy raport podkreśla niezawodność hybryd, które zanotowały 26 proc. mniej problemów niż auta z silnikami spalinowymi.

