Oto najbardziej zapracowane fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Ponad milion mandatów

Fotoradary zarejestrowały w 2023 roku 600 470 wykroczeń. Z kolei kamery odcinkowego pomiaru prędkości przyłapały ponad 320 tys. kierowców. Systemy RedLight działające na skrzyżowaniach ujawniły 44 978 przypadków przejechania na czerwonym świetle oraz 2157 naruszeń na przejazdach kolejowo-drogowych.

To oznacza, że wszystkie urządzenia systemu CANARD złapały ponad milion kierowców wliczając także namierzonych w 2024 roku. Które urządzenia okazują się żyłą złota?

Fotoradary nowej generacji. Sieć obejmuje 583 urządzenia

Główny Inspektorat Transportu Drogowego wymienił najstarsze i najbardziej awaryjne fotoradary Fotorapid CM. Zamiast tych urządzeń w 2023 roku przy drogach stanęło 98 przyrządów Multaradar CD i 147 fotoradarów Mesta Fusion RN francuskiej firmy IDEMIA. W 2 lokalizacjach wprowadzono urządzenia TraffiStar SR390 do rejestracji przejazdu na czerwonym świetle.

Nowy fotoradar Mesta Fusion RN łapie 32 samochody jednocześnie

Francuski fotoradar to obecnie najnowocześniejsze tego typu urządzenie w Polsce. Potrafi jednocześnie namierzyć 32 samochody na 8 pasach ruchu i rozpoznawać tablice rejestracyjne dzięki systemowi ANPR. Odpowiednie ograniczenie prędkości jest automatycznie przypisywane dla różnych pasów i do każdego samochodu, na podstawie jego klasy.

Mesta Fusion RN nie tylko wychwytuje przekroczenia dozwolonych limitów. Umie też wyłapać jazdę: na zderzaku, z prędkością utrudniającą ruch (blokowanie), po buspasie, na zakazie, pod prąd, po chodniku czy pasem awaryjnym (np. kiedy inne auta stoją w korku), przekraczanie linii czy wyprzedzanie z niewłaściwej strony. Sprzęt można skonfigurować do rejestracji naruszenia zakazu ruchu ciężarówek. Przyrząd może jednocześnie rejestrować wykroczenia w trybie zbliżania się i oddalania - ta funkcja jest istotna m.in. ze względu na motocyklistów. Fusion RN ustawiony przy skrzyżowaniu wyłapie przejazd na czerwonym świetle. Jego uwadze nie umknie skręt w lewo z pasa do jazdy prosto lub w prawo. Złamanie zakazu zawracania też skończy się zdjęciem i mandatem.

Najbardziej zapracowane fotoradary - lokalizacje

Najbardziej zapracowane fotoradary Liczba ujawnionych naruszeń Autostrada A1, Gliwice 11 004 Warszawa, ul. Ostrobramska-Fieldorfa 10 246 Solec Kujawski 10 081 Szczecin, ul. Gdańska-Basen Górniczy 10 067 Warszawa, ul. Pułkowa 7971

Odcinkowy pomiar prędkości - tam kierowcy wpadają najczęściej

Odcinkowy pomiar prędkości powiększył się o 40 nowych lokalizacji w 13 województwach. Urządzenia kontrolują ok. 180 km dróg, w tym autostrady i trasy szybkiego ruchu. Łącznie sieć CANARD liczy 75 zespołów OPP obejmujących nadzorem kamer ponad 400 km dróg.

Zaskakująco skuteczny okazuje się odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie uruchomiony w pod koniec lipca 2023 roku. Z danych wrocławskiego GDDKiA wynika, że średnio w ciągu doby węzłem Kąty Wrocławskie przejeżdża ok. 69 tys. pojazdów. A jak wyglądają statystyki mandatów?

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 - mandat co 1,5 minuty

Na 8-kilometrowym odcinku autostrady A4 obowiązuje ograniczenie do 110 km/h dla samochodów osobowych i do 80 km/h dla aut ciężarowych. Mandat dostaje każdy kierowca, którego średnia z przejazdu jest wyższa niż ten limit. W sumie odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 od uruchomienia 21 lipca do końca 2023 roku zarejestrował niemal 152,5 tys. naruszeń w 164 dni. Czyli OPP na A4 na dobę łapał 930 kierowców, a na godzinę 39. To daje mandat co 1,5 minuty! Dla porównania drugi pod względem skończoności OPP zamontowany na S7 ujawnił "tylko" 27,4 tys. wykroczeń.

Odcinkowy pomiar prędkości Liczba ujawnionych naruszeń Autostrada A4, Kąty Wrocławskie, Kosomłoty 152 475 Droga S7, Skomielna Biała, Naprawa (tunel Zakopianki) 27 400 Droga S7, Falęcice, Nowy Gózd 25 550

Przed systemem RedLight nie ostrzegają żadne znaki. Mandat 500 zł i 15 punktów karnych.

Systemy RedLight działające na skrzyżowaniach ujawniły 44 978 przypadków przejechania na czerwonym świetle oraz 2157 naruszeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Przed tymi kamerami nie ostrzegają żadne znaki. Za przejazd na czerwonym świetle grozi mandat 500 zł i 15 punktów karnych.