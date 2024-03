Toyota Camry z hybrydą 2.5 najpopularniejsza w Polsce

Toyota Camry istnieje od blisko 40 lat. Na całym świecie sprzedano do tej pory ponad 21 mln egz. wszystkich generacji tego auta. W 2004 roku producent zdecydował o wycofaniu tego modelu ze Starego Kontynentu. To był cios dla masy wielbicieli, ale pozostał wielki sentyment i duża rozpoznawalność. Wreszcie po w 2019 roku po 15 latach suszy przyszedł deszcz i nad Wisłę wjechała 8. generacja Camry z napędem hybrydowym. Wtedy na rynku miała przynajmniej pięciu rywali, w tym Passata czy Mondeo.

Na przestrzeni ostatnich 5 lat sedany konkurencji wyginęły, stąd pod nieobecność rywali Camry stała się naturalnym wyborem osób szukających klasycznej limuzyny. Do 2023 roku w Polsce sprzedało się ponad 14,5 tys. sztuk japońskiego sedana, co w segmencie D+E i przy modzie na SUV-y jest bardzo dobrym wynikiem. Od początku 2024 roku hybrydowa Toyota Camry to najchętniej wybierany sedan w segmencie D. Teraz Japończycy mocno tną ceny. Na co mogą liczyć kierowcy?

Toyota Camry, czyli hybryda z silnikiem benzynowym 2.5 jak diesel

Toyota Camry pod maską skrywa napęd hybrydowy znany z SUV-a RAV4. Ten duet spalinowo-elektryczny stanowi jednostka benzynowa 2.5/177 KM pracująca w ekonomicznym cyklu Atkinsona i silnik elektryczny o mocy 120 KM. Łącznie hybryda wytwarza 218 KM – taki potencjał całkiem sprawnie radzi sobie rozpędzaniem sedana ważącego ok. 1600 kg.

Połączenie wolnossącego silnika benzynowego i jednostki elektrycznej zapewnia osiągi na poziomie mocnych diesli – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,3 s (prędkość maksymalną ograniczono elektronicznie do 180 km/h). Napęd szybko reaguje na dodanie gazu, a to sprawka mocnego silnika elektrycznego, który znacznie częściej włącza się do pracy.

Toyota Camry 2.5 Hybrid – ile zużywa benzyny na 100 km/h?

Zespół napędowy Camry jest też bardzo oszczędny. Przepisowa jazda, zgrana praca napędu hybrydowego i częste zaangażowanie trybu czysto elektrycznego sprawią, że osiągniecie średniego zużycia na poziomie 5,5 l/100 km nie wymaga wysiłku. Podczas testu jeszcze bardziej zaskoczyła wydajność układu wraz ze wzrostem prędkości. Kiedy licznik pokazywał ok. 120 km/h Camry zużywała 7,3 l, a na autostradzie według wskazań komputera co 100 km z 50-litrowego zbiornika ubywało ok. 8,5 l benzyny. Właśnie ten ostatni wynik sprawia, że Toyota wyróżnia się spośród innych hybryd, które bardziej wolą miasto niż wypad w trasę, gdzie ich ekonomiczny czar pryska.

Toyota Camry jakie wymiary, wnętrze i pojemność bagażnika?

Toyota Camry korzysta z platformy GA-K z serii TNGA. Prawie 5-metrowe nadwozie (4885 mm długości i 1840 szerokości) i ponad 2,8 m rozstawu osi zaowocowało wnętrzem, które pod względem komfortu podróżowania potrafi uszczęśliwić.

Mistrzem pierwszego wrażenia jest wyżej zamontowany 9-calowy ekran. Można nim sterować także za pomocą fizycznych przycisków i pokręteł, a to wielka zaleta. System multimedialny to także szybsze oprogramowanie oraz integracja ze smartfonami (Apple CarPlay i Android Auto). Do wyboru są dwie skórzane tapicerki (czarna lub beżowa; umożliwiają wentylację siedzeń). Bagażnik oferuje 524 l pojemności.

Camry skrywa też pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense 2.5. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia wykrywa pieszych i rowerzystów, zapobiega zderzeniu czołowemu, do tego jest też układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach. Ten ostatni ostrzega kierowcę i uruchamia automatyczne hamowanie, jeśli podczas skrętu w lewo lub w prawo powstaje niebezpieczeństwo zderzenia z pieszym na pasach lub z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem. Sedan Toyoty sam zwolni przed łukiem, a sprawi to system redukcji prędkości na zakrętach. Inteligentny tempomat adaptacyjny dostosuje prędkość do ograniczeń widocznych na znakach drogowych.

Teraz Toyota Camry taniej o prawie 21 tys. zł

Toyota Camry już w najtańszej wersji Comfort kosztuje teraz od 163 500 zł. To o 20 900 zł mniej wobec ceny katalogowej.

Camry w wersji Comfort jest wyposażona w 17-calowe alufelgi, światła Bi-LED, kamerę cofania, pakiet bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense, który obejmuje układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, asystenta pasa ruchu, układ rozpoznawania znaków drogowych, inteligentny tempomat adaptacyjny oraz automatyczne światła drogowe. Do tego jest jeszcze dwustrefowa klimatyzacja z technologią oczyszczania powietrza Nanoe, fotel kierowcy z elektryczną regulacją w ośmiu kierunkach, czy interfejsy Android Auto i Apple CarPlay. Pakiet Business może wzbogacić wyposażenie, które obejmuje elektryczną regulację fotela pasażera z regulacja odcinka lędźwiowego, podgrzewane fotele przednich, tapicerkę skórzaną (skóra naturalna i syntetyczna) oraz boczki drzwi i podłokietnik obite skórą syntetyczną, przyciemniane szyby tylne. Teraz jednak bardziej opłaca się spojrzeć o półkę wyżej…

Toyota Camry w wersji Prestige kosztuje o 20 tys. zł mniej

Toyota Camry w wersji Prestige jest lepsza o 18-calowe felgi aluminiowe, tapicerkę ze skóry syntetycznej, fotel pasażera z elektryczną regulacją, inteligentny kluczyk oraz przyciemniane szyby tylne. Standard to także większy, 9-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego, nawigacja Toyota Touch 2 with GO z trzyletnią darmową aktualizacją map i ozdobne nakładki progowe przednie z logo Camry.

Toyota Camry w wersji Prestige kosztuje od 170 900 zł, czyli o 20 tys. zł taniej niż przewiduje regularny cennik.

Toyota Camry Executive kosztuje od 183 000 zł

Toyota Camry w wersji Executive to najsolidniej wyposażona wersja japońskiego sedana. Taki samochód jest lepszy o tapicerkę ze skóry naturalnej i syntetycznej, podgrzewane fotele przednie, elektryczną regulację kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach, system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), manetki zmiany biegów przy kierownicy, układ wykrywania przeszkód, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem. Tak skonfigurowane auto kosztuje od 183 000 zł, to 20 900 zł mniej wobec ceny katalogowej.

Samochód można wzbogacić o pakiet VIP, który obejmuje rolety bocznych szyb, elektrycznie sterowaną roletę tylnej szyby, trzystrefową klimatyzację, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni, wentylowane fotele przednie, podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie, elektryczna regulację tylnej kanapy i system Premium Audio JBL z 9 głośnikami.

