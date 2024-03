30-letni kierowca Toyoty został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł i dostał 15 punktów karnych, bo rozpędził się prawie do 175 km/h. Gdy zatrzymali go funkcjonariusze, to tłumaczył, że pędzi, ponieważ… spieszy się na spotkanie. To musiało być bardzo ważne spotkanie, a mandat musiał być bardzo wysoki ze względu na tzw. recydywę.