Toyota wprowadzi sześć nowych modeli, stawia na stały elektrolit i 1500 km zasięgu

Toyota wprowadzi do 2026 roku aż sześć modeli samochodów elektrycznych nowej generacji. Lista premier w różnych segmentach rozłożona na zaledwie dwa lata ma zamknąć usta niedowiarkom narzekającym na opieszałość japońskiej marki w elektrycznym wyścigu. Szacuje się, że wówczas udział pojazdów BEV osiągnie 20 proc. sprzedaży firmy, a Europejczycy będą kupować ponad 250 tys. takich aut rocznie.

Pierwsza 100 proc. elektryczna Toyota wyposażona w akumulator ze stałym elektrolitem powinna pojawić się na rynku w latach 2027-2028. Zasięg wzrośnie do 1200 km, a ładowanie wysoką mocą zajmie 10 minut. Praca wre też nad inną specyfikacją tych baterii umożliwiającą przejechanie nawet 1500 km! Premiera tego rozwiązania to 2028 rok. Toyota liczy, że już w 2030 roku wyprodukuje 3,5 mln egzemplarzy swoich BEV. Kluczową rolę w realizacji planów odegra platforma e-TNGA zaprojektowana z myślą o wielkoseryjnej produkcji japońskich elektryków.

Reklama

Toyota bZ4X na początek, platforma e-TNGA kluczowa

Reklama

Modułowa konstrukcja architektury e-TNGA oznacza, że inżynierowie mogą ją dostosować do dowolnego typu pojazdów. Pozwala na użycie baterii o różnych rozmiarach i mocy, a także daje możliwość zastosowania napędu na przód lub na cztery koła. Stałe jest położenie przedniego oraz ewentualnego tylnego silnika, układ podzespołów pod maską, pozycja za kierownicą względem przednich kół oraz szerokość zespołu baterii. Zmieniać można rozstaw osi, liczbę ogniw baterii, a także długość przedniego i tylnego zwisu. Dlatego korzystając z kombinacji modułów przedniego, centralnego i tylnego, projektanci mogą tworzyć przeróżne auta – niemal jak dzieci z klocków. Pierwszym owocem wykorzystania e-TNGA jest Toyota bZ4X. Teraz na polskim rynku jest dostępna nowa odsłona tego auta w specjalnej ofercie. Japończycy mocno tną ceny. Na co mogą liczyć polscy kierowcy?

Nowa Toyota bZ4X z pompą ciepła i gwarancją na milion kilometrów

Toyota bZ4X po najnowszych modyfikacjach podąża z duchem czasu – zyskała 3-fazową ładowarkę o mocy 11 kW (wcześniej była 1-fazowa 6,6 kW). Do tego SUV przeszedł zmianę oprogramowania, która inaczej kalkuluje zużycie prądu z włączoną klimatyzacją i zdecydowanie lepiej szacując zasięg. Pompa ciepła jest standardem, więc zimą ogrzewanie nie obciąży mocno cennego źródła zasilania.

Elektryczna Toyota pod nogami skrywa litowo-jonowy akumulator o pojemności 71,4 kWh (64 kWh netto; 96 ogniw i napięcie 355 V). To pierwsza bateria japońskiej marki chłodzona cieczą. Producent podkreśla, że w europejskich wersjach bZ4X stosuje ogniwa firmy Panasonic, a te mają wyjątkowo dobrze opierać się degradacji wydajności i zostały przystosowane do ładowania w bardzo niskich temperaturach.

Toyota jest tak pewna zastosowanej w bZ4x technologii baterii, że alternatywnie do standardowej ochrony na 8 lat lub 160 000 km przebiegu oferuje program Extended Battery Care, który zapewnia gwarancję na 10 lat lub milion kilometrów. Nikt nie oferuje takich warunków!

Toyota bZ4X i ładowanie w 28 minut, moc szczytowa 150 kW

W wersji bazowej bZ4X z 204-konnym silnikiem (265 Nm) napędzającym przednie koła od 0 do 100 km/h przyspiesza w 7,5 s i wg. producenta zapewni do 512 km zasięgu (średnie zużycie 14,6 kWh energii na 100 km). Takim autem bez przystanku na ładowanie można np. przejechać z Gdańska do Lublina – przynajmniej teoretycznie.

– Toyota bZ4X jest przygotowana do ładowania z mocą szczytową 150 kW, dzięki czemu auto naładuje się od 10 proc. do 80 proc. SoC w zaledwie 28 minut. Potwierdziły to analizy krzywych sesji ładowania wykonanych na naszym hubie w Warszawie – powiedział dziennik.pl Tomasz Siedlecki, dyrektor sprzedaży w sieci stacji szybkiego ładowania Ekoen. Co ciekawe, by chronić akumulator, system pokładowy ogranicza liczbę szybkich ładowań do czterech cykli 10-80 proc. na dobę.

Toyota bZ4X i jaki zasięg? Z Gdańska do Lublina na raz?

Toyota bZ4X z napędem 4x4 to 218 KM oraz 336 Nm momentu obrotowego. Zastosowano tu dwa silniki elektryczne o mocy 109 KM – jeden przy przedniej osi, drugi przy tylnej. Mocniejszy wariant bZ4X z baterii 71,4 kWh powinien zapewnić do 460 km zasięgu i 16,2 kWh/100 km zużycia energii. Przyspieszenie bZ4X 4x4 od 0 do 100 km/h trwa 6,9 s. Podczas jazd testowych komputer bZ4X po 200-kilometrowej trasie, obejmującej także fragment autostrady, wyświetlił średnie zużycie energii na poziomie 16,3 kW/100 km. Oznacza to, że w przypadku wersji przednionapędowej zasięg ok. 420 km wydaje się realny.

Toyota bZ4X i dzielność w terenie i wodzie. Oto WIDEO z testów

Toyota bZ4X z elektrycznym napędem 4x4 talentem w terenie zaskoczy większość modeli SUV. Krótkie zwisy, duże koła i porządny prześwit na poziomie RAV4 to kombinacja, która przekłada się na dobry wykrzyż na wertepach (wideo). Kierowca może wybrać różne tryby pracy systemu XMODE, by dopasować je do jazdy po śniegu i błocie, w głębokim śniegu i błocie (do 20 km/h) oraz w bardzo trudnych warunkach (do 10 km/h) z wykorzystaniem funkcji Grip Control.

Trwa ładowanie wpisu

Toyota bZ4X ze napędem 4x4 kontra Toyota RAV4 z układem dołączanym

Na mokrej nawierzchni bZ4X ze stałym napędem 4x4 XMODE startuje pewniej i szybciej niż RAV4 wyposażona w układ 4x4 dołączany przez komputer i to mimo, że EV waży o niemal 300 kg więcej. To m.in. zasługa mocniejszego silnika elektrycznego przy tylnej osi. Jeśli ktoś za kierownicą bZ4X zabrnie daleko od szosy, to sforsuje brody o głębokości do 50 cm (wideo), podczas kiedy inne auta spalinowe mówią "pass" przy 20 cm wody przed nosem. Nie ma co się bać o akumulator – zabezpieczono go w szczelnej kapsule, ma też specjalny obwód nagrzewnia i chłodzenia. Japończycy zastosowali też znany z Land Cruisera system ułatwiający podjazd pod górę – na stromiźnie auto tak reguluje pedałem przyspieszenia i przeniesieniem napędu na poszczególne koła by nie stracić trakcji i zdobyć szczyt. System dobierze też odpowiednią prędkość podczas zjazdu.

Toyota bZ4X dłuższa niż RAV4, przestronna jak Highlander. Jakie wymiary?

bZ4X ma niemal 4,7 m długości, czyli o 9 mm więcej niż RAV4. Elektryk jest też o 85 mm niższy (1650 mm wysokości). Promień skrętu wynosi 5,7 m, czyli bZ4X jest w stanie zawrócić na niemal 12 m. Niemal tak jak Toyota Yaris Cross czy Corolla. Elastyczność platformy e-TNGA pozwoliła projektantom zaszaleć z planowaniem wnętrza. Duży rozstaw osi (2850 mm, to 160 mm więcej niż w RAV4 i dokładnie tyle samo co Highlander), akumulator zamknięty w podłodze plus przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu przełożyły się na przestronność kabiny na poziomie limuzyny Camry czy właśnie Highlandera, płaską powierzchnię pod stopami i obniżenie środka ciężkości tak ważnego dla właściwości jezdnych.

Toyota bZ4X – jaka pojemność bagażnika?

Bagażnik z regulowaną podłogą to 452 l pojemności. Wystarczająco duża przestrzeń, by pomieścić trzy duże walizki o pojemności 82 l każda lub dwa rowery górskie.

Tylne fotele są składane i dzielone w proporcjach 60:40. Pod podłogą jest też miejsce na kable do ładowania i trójkąt ostrzegawczy, zmieści się tam też roleta bagażnika. Dystans między przednimi a tylnymi fotelami na wysokości bioder to aż metr.

Toyota bZ4X w Polsce – cena niższa o 50 tys. zł. Jakie wyposażenie?

Toyota bZ4X w wersji Prestige kosztuje teraz od 207 900 zł (napęd na przód) lub od 228 900 zł (4x4 XMODE). To o 50 tys. zł mniej wobec ceny katalogowej. Jeszcze niedawno za podobne pieniądze była oferowana bazowa wersja Comfort (od 204 900 zł). Producent dokłada też kabel do ładowania o długości 7,5 m (Typ2) z pokrowcem, nakładki progowe oraz dywaniki welurowe. Japoński SUV w specyfikacji Prestige jest wyposażony 18-calowe alufelgi, automatyczną klimatyzację dwustrefową, światła główne oraz światła do jazdy dziennej w technologii LED, tapicerkę materiałową z elementami skóry syntetycznej, podgrzewane fotele oraz kierownicę, podgrzewane wycieraczki przedniej szyby, elektrycznie unoszone drzwi bagażnika, stację do bezprzewodowego ładowania telefonów oraz 12,3-calowy ekran system Toyota Smart Connect z nawigacją działającą w online i offline. O bezpieczeństwo dbają systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-Mate, z trzecią generacją Toyota Safety Sense z możliwością aktualizacji online. Do odmiany Prestige można dołożyć pakiet Tech (3000 zł), który wprowadzi kamerę cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, system monitorowania martwego pola w lusterkach, asystenta bezpiecznego wysiadania, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni oraz kamerę monitorującą kondycję kierowcy.

Toyota bZ4X 2023 w wersji Executive – taniej o 56 tys. zł

Topowa Toyota bZ4X w wersji Executive to już 20-calowe alufelgi z oponami 235/50 R20, tapicerka ze skóry syntetycznej, klimatyzowane fotele przednie, kamera monitorująca kierowcę, asystent parkowania Toyota Teammate Advanced Park, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni, panoramiczny dach, dwukolorowe lakierowanie nadwozia oraz system monitorowania martwego pola w lusterkach. Tak wyposażona Toyota bZ4X z rocznika 2023 jest tańsza o 56 tys. zł – model z napędem na przednią oś kosztuje od 228 900 zł, wariant 4x4 od 242 900 zł. W każdym przypadkach uwzględniono dopłatę z programu "Mój elektryk".

Toyota bZ4X cennik i wyposażenie

Toyota bZ4X 2023 Prestige Executive Napęd elektryczny 204 KM 4×2 207 900 zł 228 900 zł Napęd elektryczny 218 KM 4×4 XMODE 221 900 zł 242 900 zł

Toyota bZ4X - dane techniczne, wymiary