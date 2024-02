Passat zjechał z drogi i uderzył… w bunkier. Dwie młode osoby nie żyją

Ze względu to, iż miejsce zdarzenia znajdowało się niemal idealnie na granicy powiatów pilskiego i złotowskiego, do akcji zadysponowano zastępy straży pożarnej z obu stron. Pierwsi na miejscu byli strażacy z jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP w Pile. Ich działania skupiły się na uzyskaniu dostępu do osób uwięzionych w rozbitym pojeździe oraz na udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej. Ostatecznie kierowca i jego pasażerka zostali wydobyci z wraku, a następnie przekazani zespołom karetek pogotowia.

Niestety, oboje poszkodowani zmarli po przewiezieniu do szpitala. Dokładne okoliczności zdarzenia bada policja.