Utrata tablicy rejestracyjnej. Co robić?

W jaki sposób kierowcy gubią tablice rejestracyjne? Najczęściej jest to zasługa warunków pogodowych i odrobiny pecha. Zdarza się, że przednia tablica pod naporem wody odpadnie podczas przejazdu przez głębokie kałuże. Czasami mocowania łamią się w czasie stłuczki lub wtedy, gdy podczas parkowania dotkniemy zderzakiem innego pojazdu. Czasami przyczyna jest prozaiczna - plastik ramek poddaje się i kruszeje ze starości. Przypadki zagubionych tablic nie należą wcale do rzadkości - warto wiedzieć, co robić w sytuacji, w której stracimy "blachy" na drodze.

Co robić, gdy stracimy jedną tablicę rejestracyjną? W tym przypadku sprawa jest dość prosta i choć nie obędzie się bez wizyty w urzędzie, załatwienie formalności nie będzie ani kosztowne, ani czasochłonne.

Zgubiona tablica rejestracyjna

W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednej tablicy wystarczy udać się do wydziału komunikacji i zawnioskować o wydanie duplikatu tablicy. Wydanie wtórnika o tym samym numerze odbywa się w wydziale, w którym zarejestrowano samochód. W celu otrzymania takiej tablicy należy złożyć wniosek i okazać dowód rejestracyjny, dowód tożsamości i wypełnić stosowne oświadczenie. Warto pamiętać, że zakłada ono odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań. Przy wydawaniu jednego wtórnika konieczne jest również okazanie drugiej tablicy. Musimy zdemontować ją z pojazdu po to, by urzędnik nakleił nową naklejkę legalizacyjną - musi ona być bowiem taka sama na obu tablicach.

Zdarza się, że wydanie jednego duplikatu nie jest możliwe i trzeba będzie wnioskować o wymianę obu tablic. Kiedy będzie to konieczne? W takiej sytuacji zostaną postawieni właściciele samochodów, które ostatni raz zostały zarejestrowane lub przerejestrowane w latach 2000-2006 - wtedy wydawano bowiem tablice o nowym wzorze, ale jeszcze z polską flagą. Wzór obowiązujący od 2006 roku ma już flagę UE.

W najgorszym położeniu znajdą się kierowcy, którzy mają samochód ze starymi, czarnymi tablicami rejestracyjnymi. Zgubienie lub zniszczenie takiej tablicy nie pozostawia wyboru - wydanie duplikatu nie jest możliwe, a jedyną opcją jest przerejestrowanie samochodu.

Ile kosztuje wydanie duplikatu tablicy rejestracyjnej?

Na wydanie nowej tablicy poczekamy kilka dni. Jeśli zależy nam na możliwości legalnego poruszania się samochodem, możemy również zawnioskować o tymczasowe tablice ważne przez 30 dni. Kosztują zaledwie 30 zł, ale dzięki nim możemy poruszać się autem od razu po wyjściu z urzędu. Cena wtórnika zależy od rodzaju tablicy rejestracyjnej. Ile kosztuje duplikat?

Jeden duplikat standardowej tablicy – 40 zł

Dwa duplikaty standardowej tablicy – 80 zł

Jeden duplikat zabytkowej tablicy – 50 zł

Dwa duplikaty zabytkowej tablicy – 80 zł

Jeden duplikat indywidualnej tablicy – 40 zł

Dwa duplikaty indywidualnej tablicy – 80 zł

Skradzione tablice rejestracyjne - co teraz?

Kradzież tablic rejestracyjnych stawia kierowcę w nieco gorszym położeniu. Po pierwsze - prawie zawsze oznacza to utratę obu tablic. Po drugie, w praktyce wiąże się z koniecznością przerejestrowania auta. Po trzecie - wymaga wizyty nie tylko w wydziale komunikacji, ale i na komisariacie policji.

Jeśli tablice zniknęły z naszego pojazdu w wyniku kradzieży, prawdopodobnie oznacza to, że sprawca zamierza użyć ich w celu popełnienia przestępstwa - najczęściej kradzieży paliwa. Ważne jest więc, by zgłosić zniknięcie tablic rejestracyjnych jak najszybciej. Zbagatelizowanie tej kwestii może rodzić cały szereg nieprzyjemności i zmusić nas do składania zeznań w sytuacji, w której skradzione tablice zostaną użyte do kradzieży czy innych nielegalnych czynności. Pierwsze kroki powinniśmy więc skierować na policję. Od funkcjonariusza, któremu zgłosimy kradzież blach uzyskamy zaświadczenie, w którym określony zostanie przybliżony czas utraty tablic.

Kradzież tablic rejestracyjnych. Co należy zrobić?

Drugim krokiem jest wizyta w wydziale komunikacji. W odróżnieniu od sytuacji, w której tracimy tylko jedną tablicę, kradzież obu jest nieco bardziej kłopotliwa i wymaga od nas przerejestrowania auta. To jedyny sposób, by na dobre odsunąć od siebie widmo problemów i konieczności składania zeznań. Stare tablice, choć skradzione, przypisane są bowiem cały czas do nas i to my będziemy musieli dowodzić swojej niewinności, w razie kradzieży lub innych przewinień, dokonanych z wykorzystaniem "utraconych" numerów.

Przerejestrowanie auta będzie wymagało przedstawienia zaświadczenia o zgłoszeniu kradzieży. Za wydanie nowych tablic, dowodu rejestracyjnego, naklejek legalizacyjnych i pozwolenia czasowego zapłacimy 161,50 zł i od razu będziemy mogli poruszać się po drodze.

Warto też pamiętać, że zastąpienie skradzionej tablicy kawałkiem kartonu, kartką lub innym "domowym" rozwiązaniem nie pozwoli nam legalnie uczestniczyć w ruchu, a w świetle prawa samochód z jedną tablicą rejestracyjną nie może wyjechać na drogi publiczne. Grzywna za brak tablic rejestracyjnych wynosi 1500 zł, a samochód odjedzie z miejsca kontroli na lawecie.