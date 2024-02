Kaskadowy pomiar prędkości. Sprytna pułapka dla kierowców

Mundurowi z drogówki mają dziś do dyspozycji cały arsenał nowoczesnych broni w walce z piratami drogowymi. Drony? Obserwują kierowców z lotu ptaka już od pewnego czasu. Odcinkowe pomiary prędkości? Pracują na pełnych obrotach, a ich liczba szybko się zwiększa. Nowoczesna flota radiowozów z wideorejestratorami? Jeździ po drogach całej Polski. Są jednak metody znacznie bardziej tradycyjne, a równie skuteczne.

Stara, dobra kaskadowa kontrola często zaskakuje kierowców i owocuje całą serią mandatów za przekroczenie prędkości. Na czym polega taki sposób działania policji? Kiedy i gdzie możemy się go spodziewać?

Kaskadowe kontrole policyjne. Na czym to polega?

Kaskadowa kontrola prędkości ma na celu wyłapanie tych kierowców, którzy na widok patrolu mocno zwalniają do dopuszczalnej prędkości, a gdy tylko miną policjantów, ponownie przyspieszają. Sprawdzony sposób pracy funkcjonariuszy opiera się bowiem na postawieniu dwóch patroli w niewielkim, np. 1-kilometrowym odstępie. W praktyce jest to polowanie na uśpioną czujność rozluźnionych i jadących nieco zbyt szybko kierowców.

To właśnie uczucie rozluźnienia i sprawia, że kaskadowe kontrole są tak skuteczne. Wielu zmotoryzowanych przyspiesza przecież od razu po minięciu patrolu, fotoradaru czy po wyjechaniu z obszaru odcinkowego pomiaru prędkości. Widok policjantów mierzących prędkość kilometr dalej na tej samej drodze często zaskakuje i kończy się mandatem. Kaskadowe kontrole wiążą się więc najczęściej z koniecznością zaangażowania większej liczby funkcjonariuszy (stojących przy drodze lub poruszających się nieoznakowanymi radiowozami), ale czasami zamiast dwóch patroli wykorzystuje się też stojący wcześniej fotoradar.

Gdzie i kiedy spotkamy kaskadowy pomiar prędkości?

Działania polegające na kaskadowych kontrolach najczęściej prowadzone są w ramach specjalnych akcji. Możemy się na nie natknąć m.in. w miejscach, w których dochodzi do wypadków lub często rejestrowane są przekroczenia prędkości. To np. drogi, które swoją szerokością i liczbą pasów zachęcają do szybszej jazdy. Wielopasmowe odcinki z ograniczeniem do 50 km/h czy dwujezdniowe drogi w obszarze zabudowanym to idealne miejsce do przeprowadzenia kaskadowej kontroli. Takie działania nasilają się też w okresach wzmożonego ruchu - przed świętami, feriami lub w wakacje.

Mandaty i punkty karne za przekroczenie prędkości w 2024. Oto stawki

Kierowcy, którzy "nadzieją się" na kaskadowy pomiar nie mogą liczyć na taryfę ulgową. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest jednym z wykroczeń najczęściej popełnianych przez kierowców w Polsce. Spotkanie z policją wiąże się ze sporymi wydatkami, a ci, którzy przesadzą w terenie zabudowanym mogą stracić uprawnienia do kierowania. Więcej zapłacą też ci, którzy dopuszczą się wybranych wykroczeń w warunkach recydywy. Taryfikator punktów karnych i mandatów w 2024 roku prezentuje się następująco: