Rolnicy protestują. Traktory we Wrocławiu

Przy siedzibach urzędów (marszałkowski i wojewódzki), w okolicy placu Społecznego, zaparkowało ponad 300 traktorów. Utrudnienia są także nieopodal zablokowanej ul. Widok. Czwartkowa manifestacja to dalszy ciąg protestów rozpoczętych w ubiegły piątek, 9 lutego. Rolnicy blokują także al. Jana III Sobieskiego na osiedlu Psie Pole. Opóźnienia mogą wystąpić też na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Utrudnienia jeszcze trochę potrwają. Urzędnicy apelują

Organizatorzy manifestacji ogłosili, że udział w protestach może wziąć nawet około tysiąca uczestników. Ulica Widok zamknięta będzie do godziny 14, przez co autobusy i tramwaje mają wyznaczone inne, objazdowe trasy. Dotyczy to tramwajów o numerach 6, 7 i 18.

Monika Dubec z biura prasowego urzędu miejskiego we Wrocławiu przekazuje:

"Także w czasie przejścia protestujących (ok. 10.00-12.00) z ul. Widok, przez ul. Oławską i pl. Społeczny do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - czasowo wstrzymywana zostanie autobusowa komunikacja zbiorowa. Poza tymi wyjątkami komunikacja tramwajowa w mieście będzie kursowała bez zmian"

Urzędnicy apelują, by nie w miarę możliwości omijać centrum miasta i korzystać z wyznaczonej komunikacji zbiorowej.

Rolnicy protestują przeciwko wdrożeniu "Zielonego Ładu", który zakłada znaczne ograniczenia w hodowli zwierząt. Chcą także unormowania handlu z Ukrainą. Towary importowane zza wschodniej granicy były niekontrolowane, przez co ceny były znacznie niższe, niż polskich, po kontrolach.