Toyota RAV4 z klasyczną hybrydą najpopularniejsza w Polsce

Toyota RAV4 jest z nami od 30 lat. Hybryda pod maską tego auta pojawiła się w 2015 roku. Obecnie to nie tylko najlepiej sprzedający się SUV na świecie, ale też jeden z najpopularniejszych samochodów osobowych.

W 2023 roku sprzedało się niemal 409 tys. egzemplarzy RAV4 z klasyczną hybrydą o mocy 222 KM oraz z 306-konną hybrydą plug-in. Taki wynik czyni ją najpopularniejszą zelektryfikowaną Toyotą. Nad Wisłą tradycyjna hybryda to najchętniej wybierana opcja i teraz jest dostępna w specjalnej ofercie. Japończycy mocno tną ceny. Na co mogą liczyć polscy kierowcy?

Reklama

Toyota RAV4 to 4,6-metrowy SUV z dużym bagażnikiem

Toyota RAV4 z 4,6-metrowym nadwoziem została zaprojektowana na platformie TNGA-K, z której korzysta także limuzyna Camry. Stąd japoński SUV swobodnie mieści pięć osób. Bagażnik zapewnia 580 litrów regularnie ukształtowanej przestrzeni. Pojemność można powiększyć przez złożenie tylnych siedzeń do 1690 l. W zależności od napędu RAV4 potrafi holować przyczepę o masie do 2 ton.

Reklama

Toyota RAV4 - wnętrze i wyposażenie

RAV4 po ostatniej modernizacji oferuje cyfrowe zegary wyświetlane na 12,3-calowym ekranie. Widoki można personalizować. Do wyboru przewidziano cztery style – Casual, Smart, Sport i Tough. Podświetlenie tła zmienia się automatycznie wraz z wybranym trybem jazdy. Do tego zupełnie nowa nawigacja, która aktualizuje się z chmury, a wskazówki podaje nowy wyświetlacz o przekątnej 10,5 cala. Telefon można podłączyć za pomocą Apple CarPlay (bezprzewodowo) lub Android Auto (przewodowo).

Samochód zyskał także lepszy zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia zapobiega kolizjom na skrzyżowaniach i ułatwia skręt na przecięciach dróg. Nowa funkcja wspomagania kierownicy pomaga uniknąć uderzenia w pieszego, który wszedł na jezdnię.

RAV4 można również zarządzać głosowo. Wystarczy powiedzieć "Hej Toyota", a sztuczna inteligencja spełni życzenia kierowcy lub pasażera na przednim siedzeniu i np. wyznaczy trasę, przestawi klimatyzację czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno" i odpowiednio zareaguje opuszczając lewą lub prawą szybę przednich drzwi.

Toyota RAV4 Hybrid z napędem 4x4 AWD-i - silnik benzynowy i dwa silniki elektryczne

Dostępna na wyprzedaży Toyota RAV4 napędem 4x4 AWD-i wykorzystuje klasyczny napęd hybrydowy (bez ładowania z gniazdka). System składa się z jednostki benzynowej 2.5/178 KM pracującej w ekonomicznym cyklu Atkinsona i silników elektrycznych zamontowanych przy każdej osi – z przodu o mocy 120 KM i z tyłu jest niespełna 55-konny elektryk. Potrafią one pracować niezależnie od siebie lub równolegle razem. Można jechać wyłącznie na benzynie (np. autostradą ze stałą prędkością), tylko na elektryku (np. w korku, ale i w trasie), wykorzystując duet spalinowo-elektryczny przy przedniej osi (przyspieszanie) lub wszystkie trzy silniki jednocześnie (na śliskiej lub grząskiej nawierzchni). Prąd dostarcza i magazynuje z rekuperacji bateria niklowo-wodorkowa. Łącznie układ hybrydowy z AWD-i wytwarza 222 KM (z napędem na przód 218 KM) – taki potencjał całkiem sprawnie radzi sobie rozpędzaniem 1655 kg japońskiej myśli technicznej.

Toyota RAV4 Hybrid AWD-i - jakie spalanie i przyspieszenie?

Połączenie wolnossącego silnika benzynowego i jednostek elektrycznych zapewnia osiągi na poziomie mocnych diesli – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,1 s (prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie do 180 km/h). RAV4 imponuje też niskim zużyciem paliwa – osiągniecie wyniku na poziomie 5,8 l/100 km nie wymaga specjalnych starań. To spalanie na poziomie auta miejskiego.

Jak działa elektryczny napęd na cztery koła AWD-i?

Jak działa napęd na cztery koła AWD-i? W odróżnieniu od klasycznych terenówek nie ma tu stałego połączenia między osiami, żadnego wału napędowego czy skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Do napędu tylnych kół służy silnik elektryczny, a pracą całego układu steruje komputer na podstawie analizy danych. To on decyduje o rozdziale mocy między osiami w stosunku 100:0 do 20:80. Podczas normalnej, spokojnej jazdy napędzany jest głównie przód. Tył włącza się by stworzyć układ 4x4 tylko, gdy to jest absolutnie niezbędne. Dzieje się tak na przykład podczas deszczu, na śniegu i lodzie. Zawsze gdy elektronika wyczuje utratę przyczepności i uzna, że potrzebna jest większa moc do podjechania pod wzniesienie, czy kiedy zjedziemy z gładkiego asfaltu.

Toyota RAV4 hybrid z napędem AWD-i kosztuje o prawie 25 tys. zł mniej

Toyota RAV4 Hybrid AWD-i w wersji Comfort kosztuje teraz od 174 400 zł. To o 24 500 zł mniej wobec ceny katalogowej. Do tego odmiana 4x4 jest o 800 zł tańsza niż auto przednionapędowe.

RAV4 Hybrid AWD-i w wersji Comfort oferuje 17-calowe alufelgi, kamerę cofania oraz przednie i tylne czujniki parkowania, dwustrefową klimatyzację, 12,3-calowe cyfrowe zegary oraz system multimedialny Toyota Smart Connect z 10,5-calowym ekranem dotykowym, asystentem głosowym, nawigacją Connected, 4-letnią darmową transmisją danych oraz pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-Mate.

Ten wariant można doposażyć w pakiet Style, który obejmuje inteligentny kluczyk, bezprzewodową ładowarkę do smartfona, elektrycznie unoszone drzwi bagażnika otwierane bezdotykowo, 18-calowe felgi aluminiowe, przyciemniane szyby tylne oraz zapasowe koło dojazdowe. Tak skonfigurowane auto kosztuje od 177 100 zł.

Toyota RAV4 Hybrid AWD-i - dane techniczne, wymiary

Silnik benzynowy Typ A25A-FXS, 4-cylindrowy, rzędowy 2,5 l Mechanizm zaworów DOHC, 16 zaworów, układ dolotowy VVT-iE, układ wylotowy VVT-i Pojemność skokowa 2487 Średnica cylindra x skok tłoka mm 87,5 x 103,48 Stopień sprężania 14,016:1 Moc KM (kW)/obr/min 178 (131) / 5700 Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min 221 / 3600-5200 Napęd hybrydowy Łączna moc układu hybrydowego KM (kW) 222 (163) Osiągi Prędkość maksymalna km/h 180 Przyspieszenie 0-100 km/h s 8,1

Podwozie Przednie zawieszenie Kolumny MacPhersona Średnica stabilizatora przedniego zawieszenia mm 24,2 Tylne zawieszenie Podwójne wahacze Średnica stabilizatora tylnego zawieszenia mm 23,2 Układ kierowniczy Maksymalny zakres 2,76 obrotu Promień zawracania kół 11,0 m Promień zawracania karoserii 11,8 m

Hamulce Przód Tarcze wentylowane, 2-tłoczkowe zaciski Tył Tarcze wentylowane, 2-tłoczkowe zaciski

Wymiary zewnętrzne Długość mm 4600 Szerokość mm 1855 Wysokość mm 1685 Rozstaw osi mm 2690 Rozstaw kół przednich mm 1610 Rozstaw kół tylnych mm 1640 Przedni zwis mm 925 Tylny zwis mm 985

Wymiary wewnętrzne Długość wnętrza mm 1515 Wysokość wnętrza mm 1230 Długość bagażnika, rozłożona kanapa mm 1014 Szerokość bagażnika mm 1499 Wysokość bagażnika mm 931 Pojemność bagażnika VDA l 580

Masa Masa własna min. kg 1655 Masa własna maks. kg 1730 Dopuszczalna masa całkowita kg 2225 Masa przyczepy (z hamulcem) kg 1650 Masa przyczepy (bez hamulca) kg 750