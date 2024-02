"Czołgistami" nazywa się kierowców, którzy wyjeżdżają na drogę nieodśnieżonym pojazdem i często patrzą na świat jedynie poprzez malusieńki fragment szyby czołowej. Pewien młody człowiek z województwa świętokrzyskiego "wyróżnił się" tym bardziej, że nie tylko nie usunął śniegu z przednich świateł swojej Toyoty, to na dodatek nie chciało mu się nawet przetrzeć szyby czołowej wycieraczkami. No, chyba że akurat były popsute… Popsuł się za to na pewno budżet młodego człowieka, bo mandat okazał się srogi (i w pełni zasłużony).

Reklama

Wyjechał na ulicę TAKIM autem

Reklama

22-latek został zatrzymany w piątkowe południe w Brzezinach przez policjantów z kieleckiej drogówki. Młody mężczyzna poruszał się, jak gdyby nigdy nic, ulicą Kielecką, jednak szyba czołowa jego pojazdu była niemal całkowicie zasypana śniegiem. Niemal, bo młodzieniec raczył ruszyć ręką na tyle, by zrobić sobie małe "okienko" na wysokości swoich oczu, dzięki któremu widział przynajmniej najbliższe otoczenie.

Spieszył się na egzamin, ale akurat egzaminu z przepisów na pewno by nie zdał

22-latek próbował przekonać policjantów, że to tylko kwestia pośpiechu i że on tylko spieszy się na egzamin, jednak mundurowi pozostali nieugięci i wlepili kierującemu solidny mandat.

Srogi mandat za śnieg na szybie

Jak to często bywa, pośpiech okazał się złym doradcą, bo gdyby nasz bohater poświęcił kilka minut więcej na odśnieżenie samochodu, to uniknąłby mandatu w wysokości 1000 zł. A tak został z pustymi kieszeniami i niezaliczonym egzaminem z odpowiedzialności oraz znajomości przepisów.