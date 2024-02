Strefa zamieszkania? O tym musisz pamiętać

Znak D-40 zmienia więcej, niż się wydaje. Kierowcy wciąż zbyt rzadko zdają sobie sprawę z tego, jakie zasady panują w "strefie zamieszkania". Gdzie go spotkamy, jak się zachować w takiej strefie i jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów?

Strefa zamieszkania to obszar, który spotkamy najczęściej na osiedlach i na małych, przeznaczonych głównie dla mieszkańców drogach wytyczonych w pobliżu domów lub bloków. Tablica informująca o wjeździe do takiej strefy to niebieski znak, który przedstawia dom, postaci grające w piłkę oraz samochód.

Strefa zamieszkania? Piesi mają pierwszeństwo

Kluczową zmianą po wjeździe do strefy zamieszkania jest konieczność ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. To właśnie piesi mogą korzystać w tych obszarach z całej szerokości drogi i zawsze mają pierwszeństwo przed pojazdem. Dotyczy to tak dorosłych jak i dzieci - strefa zamieszkania sprawia, że pieszy w wieku do lat 7 nie musi pozostawać pod opieką dorosłego. Ostrożność jest wskazana głównie ze względu na bezpieczeństwo, ale warto także pamiętać, że mandat za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wynosi 1500 zł.

Kierowca w strefie zamieszkania musi więc liczyć się ze wzmożonym ruchem pieszych, wliczając w to najmłodszych, którzy nie potrafią rozpoznać zagrożenia. Między innymi dlatego, w strefie zamieszkania obowiązuje również surowy limit szybkości. Dopuszczalna prędkość za znakiem D-40 to 20 km/h. Kary za przekroczenie dopuszczalnej prędkości są takie same, jak na pozostałych typach dróg, choć trzeba też zauważyć, że pomiar prędkości na osiedlu należy do rzadkich i mało prawdopodobnych.

Parkowanie w strefie zamieszkania. Ten znak zmienia wszystko

Postój samochodu w strefie zamieszkania rządzi się nieco innymi prawami. W przeciwieństwie do "normalnych" dróg w obszarze zabudowanym, parkowanie jest możliwe tylko i wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. Brak linii czy znaku pionowego sprawia, że postój jest nielegalny i może skończyć się mandatem. 100 zł i 1 punkt karny to niewiele, ale mandaty chętnie nakładają policjanci i funkcjonariusze straży miejskiej. Zasada jest więc zupełnie inna niż na drodze, bo za znakiem D-40, zakaz parkowania obowiązuje domyślnie, a wyłączone są spod niego tylko wyznaczone miejsca postojowe.

Strefa zamieszkania za znakiem D-40

Oprócz najważniejszych zasad, strefa zamieszkania zmienia garść innych zasad, do których przyzwyczajeni są kierowcy. Wjazd za znak D-40 sprawia, że głównym typem skrzyżowań są równorzędne, pozbawione dodatkowych oznaczeń. W takiej strefie nie ma również obowiązku oznaczania progów zwalniających znakiem pionowym. Szczególna zasada dotyczy kierowców również wtedy, gdy wyjeżdżają ze strefy zamieszkania, bo wedle przepisów włączają się wówczas do ruchu i muszą ustąpić pierwszeństwa wszystkim pozostałym uczestnikom ruchu poruszającym się już po drodze. W strefach zamieszkania często występują także ograniczenia dotyczące tonażu, takich jak np. "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 7 ton".