Kupowali samochody, domy i nieruchomości: wszystko za pieniądze pochodzące z kradzieży

Jak podaje policja, siedem osób należących do zorganizowanej grupy przestępczej zostało zatrzymanych w ramach akcji obejmującej jednoczesne wejścia do 16 domów w powiecie wołomińskim. Natomiast pięciu członków grupy zostało doprowadzonych z aresztu lub zakładu karnego, bo akurat oni zdążyli trafić za kraty już wcześniej. No i chyba nikogo to nie zaskoczy, ale osadzeni przebywali w odosobnieniu ze względu m.in. na działalność przestępczą dotyczącą kradzieży aut.

Śledczy ustalili, że podejrzani mogą być odpowiedzialni za kradzieże samochodów o łącznej wartości 4 mln zł oraz 45 przypadków paserstwa całych pojazdów o wartości ok. 6 mln zł.

Podejrzani trafili do aresztu, sprawa jest rozwojowa

W trakcie przeprowadzonych działań funkcjonariusze zabezpieczyli 9 samochodów o łącznej wartości 1,1 mln zł oraz 29 tys. zł w gotówce. Podczas przeszukania posesji odkryto także części samochodowe o łącznej wartości 280 tys. zł. Elementy trafią teraz do badań mechanoskopijnych.