Rozwoził jedzenie skuterem. Podczas kontroli wyjął z kieszeni podejrzany dokument

Policjanci z Wrocławia zwrócili uwagę na kierującego skuterem "125-ką" młodego mężczyznę. Do samego pojazdu zastrzeżeń akurat w tym wypadku nie było, natomiast funkcjonariuszy od razu zainteresował młody wiek osoby siedzącej za kierownicą. No i intuicja policjantów nie zawiodła, bo kontrola danych 17-latka w bazie policyjnej bazie wykazała, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami. Jakby tego było mało, okazane przez niego ukraińskie prawo jazdy już na pierwszy rzut oka różniło się od oryginału.

Doświadczeni policjanci natychmiast stwierdzili, że dokument nie posiada niektórych zabezpieczeń. Kierujący szybko przyznał, że prawko kupił sobie za ok. 2 tys. zł za wschodnią granicą.

O losie zatrzymanego zdecyduje sąd. Posługiwanie się podrobionymi dokumentami jest surowo karane

Teraz o dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. Warto przypomnieć, że za posługiwanie się podrobionym prawem jazdy grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.