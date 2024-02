Podkom. Dariusz Mroczkowski z Komendy Miejskiej Policji w Płocku poinformował, że na portalu społecznościowym zamieszczono nagranie, na którym widać, jak oznakowany radiowóz przed oznakowanym przejściem dla pieszych wyprzedza inny pojazd - zaznaczył przy tym, że kiedy tylko funkcjonariusze zauważyli opublikowany film, rozpoczęli ustalanie sprawcy tego wykroczenia.

- Okazało się, że kierowcą, który złamał przepisy ruchu drogowego w miejscowości Czermno, gmina Gąbin, kierując oznakowanym pojazdem służbowym kia, jest funkcjonariusz policji z Komisariatu Policji w Gąbinie. W związku z popełnionym wykroczeniem policjant, zgodnie z obowiązującym taryfikatorem, został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł oraz nałożono na niego 15 punktów karnych - przekazał podkom. Mroczkowski.

Jak zaznaczył, "funkcjonariusz ponadto musi liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi, ponieważ Komendant Miejski Policji w Płocku wszczął w tej sprawie czynności wyjaśniające".

- Niech ta sytuacja będzie przypomnieniem i przestrogą dla kierowców, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, a za popełnione przewinienia każdy użytkownik dróg musi liczyć się z konsekwencjami, przy czym odpowiedzialność funkcjonariuszy policji jest w takich sytuacjach podwójna - podkreślił podkom. Mroczkowski.

Nagranie z radiowozem, które opublikowano w internecie, zostało zarejestrowane przez kamerę z kokpitu wyprzedzanego samochodu, gdy zbliżał się on do przejścia dla pieszych. Radiowóz, co zarejestrowano na filmie, nie miał w tym czasie włączonej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.