Renault najpopularniejszą francuską marką Polsce. Wzrost sprzedaży w 2023 roku

Renault notuje w Polsce świetny wynik. W 2023 roku kierowcy nad Wisłą kupili ponad 31,6 tys. samochodów osobowych i dostawczych. To oznacza 16 proc. wzrostu r/r, piątą lokatę w zestawieniu najpopularniejszych producentów i niemal 6 proc. udział w rynku. To jedyna francuska marka notowana nad Wisłą tak wysoko. Citroen i Peugeot nawet nie otarły się o Top10…

Renault Clio to najpopularniejszy model francuskiej marki. Na drogi wyjechało niemal 4,5 tys. sztuk tego hatchbacka – to o 42 proc. więcej niż w 2022 roku. Captur wjechał na drugi stopień. Co ciekawe, z ponad 3,4 tys. sprzedanych aut aż 57 proc. kupili klienci indywidualni. Rekordowe wzrosty w obu przypadkach wzięły się m.in. z regularnej produkcji i terminowych dostaw.

Renault Clio i Captur hitem. Arkana i Austral z solidnym wynikiem

Podium zamyka Arkana – ten hybrydowy SUV copue skusił ponad 2500 kierowców. Renault Austral w pierwszym roku sprzedaży także wypracował solidny wynik na poziomie niemal 1800 sprzedanych aut. Przy tym można stwierdzić, że Francuzom lepiej idzie sprzedaż minibusów niż SUV-ów. Osobowy model Renault Trafic został liderem w tej kategorii (3150 zarejestrowanych aut, co stanowi ponad 30 proc. segmentu).

Renault liderem rynku samochodów dostawczych

Zresztą jeśli chodzi o samochody użytkowe, to Renault od czterech lat z rzędu dominuje na tym rynku. Z kolei model Master to od sześciu lat najpopularniejszy dostawczak do 3,5 t. Tylko w 2023 roku w Polsce zarejestrowano ponad 10,1 tys. egz. tego auta, co daje przeszło 26 proc. udziału w rynku. Renault Traffic utrzymał drugą lokatę w segmencie średnich furgonów, z kolei Express jest drugą najchętniej kupowaną furgonetką. Renault nie ma sobie równych także w zabudowach – do francuskiej marki należy ponad 42 rynku.

Renault wprowadza do Polski 8 nowych modeli. Oto premiery

Renault jest świadome, że dobra passa nie trwa wiecznie i nie zamierza ustąpić pola konkurencji. Stąd bogata lista rozpisana na 2024 rok obejmuje aż osiem premier w różnych segmentach. Do tego plany francuskiego koncernu na najbliższe miesiące obejmują nie tylko nowe auta. Ale po kolei…

Nowe Renault Arkana - dwa silniki do wyboru, E-Tech full hybrid hitem

Renault Arkana po kuracji odmładzającej i w delikatnie zmienionym stylu otwiera listę premier. Silniki? Tu producent stawia na pełną hybrydę E-Tech full hybrid 145 KM (w skali Europy to najpopularniejszy napęd) i tańszą miękką hybrydę 1.3 TCe o mocy 140 KM.

Pełną hybrydę tworzy silnik benzynowy 1.6/94 KM, który współpracuje z dwoma elektrycznymi jednostkami – główną o mocy 49 KM i rozruszniko-generatorem dostarczającym 24 KM oraz akumulatorem o pojemności 1,2 kWh. Taki zespół daje kierowcy 145 KM mocy. Skrzynia kłowa zarządza tu czterema przełożeniami dla silnika benzynowego oraz dwoma dla głównego elektrycznego – łącznie do dyspozycji jest nawet 14 kombinacji współpracy między tym jednostkami.

Nowe Renault Arkana z hybrydą 1.6 oszczędza 40 proc. paliwa

W pełni hybrydowa Arkana zawsze rusza w trybie elektrycznym i może pracować na samym silniku elektrycznym do 80 proc. czasu jazdy w mieście. Zdaniem Renault taka charakterystyka pozwala oszczędzić nawet o 40 proc. paliwa w porównaniu z klasycznym silnikiem benzynowym.

Nowe Renault Arkana - jaka pojemność bagażnika?

Największą obawą w przypadku SUV-ów o nadwoziu coupe jest pojemność bagażnika. Nowa Arkana z miękką hybrydą oferuje 513/1296 litrów. Auto z pełną hybrydą to mniejszy kufer - przy komplecie pasażerów zapewni 480 l, a po złożeniu tylnej kanapy 1263 l.

Renault Espace E-Tech full hybrid 200 - oto nowy i elegancki SUV dla dużej rodziny

Renault Espace E-Tech full hybrid 200 to druga nowość rynkowa. Teraz legendarny model został rodzinnym SUV-em klasy średniej. Przy 4,72 m nadwozia jest o 14 cm krótszy od poprzednika, jednak długość przedziału pasażerskiego do trzeciego rzędu siedzeń wzrosła do 2,48 m – to najwięcej spośród wszystkich generacji.

Renault Espace nowej generacji - jaka pojemność bagażnika?

Pojemność bagażnika Renault Espace w zależności od konfiguracji to nawet 777 l w wersji 5-osobowej z kanapą przesuniętą do przodu lub nawet 1818 l po rozłożeniu oparć. Odmiana 7-miejscowa (fotele w 3. rzędzie bez dopłaty) oferuje o około 100 l mniej na bagaże, a gdy wszystkie miejsca są zajęte, do dyspozycji pozostaje 159 l.

Nowe Renault Espace tylko jako hybryda z silnikiem 1.2 turbo

Napęd jest tylko jeden, ale za to jaki! Renault Espace napędza hybryda, którą stanowi turbodoładowany, trzycylindrowy silnik benzynowy 1.2/130 KM oraz jednostka elektryczna generującą 70 KM. Do tego dochodzi 25-konny rozruszniko-generator. Moc systemowa układu to 200 KM, które trafiają na koła przednie za pośrednictwem kłowej skrzyni biegów.

Automat ma dwa przełożenia dla silnika elektrycznego oraz cztery dla benzyniaka, a w sumie zapewnia nawet 15 kombinacji ich wspólnego działania. Przy czym Espace zawsze rusza na silniku elektrycznym, poza tym kierowca może wybierać spośród kilku trybów pracy napędu:

w pełni elektryczny, w którym tylko silnik elektryczny napędza koła;

dynamiczny hybrydowy, w którym koła napędzają obie jednostki;

e-drive - silnik elektryczny napędza koła, a benzynowy ładuje akumulator trakcyjny o pojemności 2 kWh;

spalinowy - silnik benzynowy napędza koła i/lub ładuje akumulator;

rekuperacja, w którym to koła napędzają silnik elektryczny, a ten ładuje akumulator.

Renault Espace nowej generacji - jakie spalenie i zasięg?

Producent utrzymuje, że nowy Espace zapewnia 80 proc. jazdy w trybie elektrycznym po mieście i do 1100 km zasięgu na jednym zbiorniku paliwa. Na zakończenie jazd testowych trasą naszpikowaną wzniesieniami i zakrętami komputer wyświetlił średnie zużycie benzyny na poziomie 5,4 l/100 km. Przy takich gabarytach auta to rewelacyjny wynik.

Nowe Renault 5 już w marcu 2024 roku

W marcu 2024 roku zadebiutuje nowe Renault 5. Swoim 4-metrowym nadwoziem nowa "R5-ka" stylistycznie nawiązuje do kultowego Renault 5 wprowadzonego na początku lat 70. XX wieku.

Renault 5 zamiast ZOE. Dwie pojemności akumulatorów. Jaki zasięg?

Renault 5 naszych czasów powstało na platformie CMF-B EV stworzonej z myślą o niewielkich i przystępnych cenowo autach elektrycznych. W ofercie zastąpi model ZOE. Francuzi właśnie ujawnili, że ich najnowsze dziecko z napędem na przednią oś zaoferuje dwie wielkości akumulatora – podstawową 40 kWh i z wyższej półki o pojemności 52 kWh. Większy zestaw ma zapewnić zasięg do 400 km.

Nowa architektura "5-ki" pomoże też obniżyć koszty o 33 proc., a zużycie energii spadnie o ponad 10 proc. w porównaniu z obecnym Renault ZOE. Co ciekawe, nowe Renault 5 wykorzysta o 25 proc. części mniej w porównaniu do Megane E-Tech.

Ile kosztuje nowe Renault 5?

Nowe Renault 5 ma kosztować od 25 tys. euro, czyli ok. 108 tys. zł. R5 będzie można zamawiać pod koniec 2024 roku. Za drogo? W drodze jest nowe Twingo za ok. 20 tys. euro (86 tys. zł).

Nowe Renault Scenic wjeżdża do Polski. To rewolucja stylistyczna z dużym bagażnikiem

W maju na rynku zadebiutuje Renault Scenic nowej generacji jako w 100 proc. elektryczny crossover o awangardowym nadwoziu. W kabinie mnóstwo miejsca i materiały wysokiej jakości. Bagażnik o pojemności 545 litrów należy do największych w klasie. Po złożeniu siedzeń możliwości transportowe rosną do 1670 litrów.

Nowe Renault Scenic E-Tech electric - do wyboru silnik o mocy 170 KM lub 220 KM

Renault Scenic E-Tech electric wykorzystuje lekki, kompaktowy silnik synchroniczny z wirnikiem uzwojonym z 8 biegunami magnetycznymi. Francuzi dumnie podkreślają, że ich jednostka nie zawiera żadnego z pierwiastków ziem rzadkich i zapewnia wyższą sprawność energetyczną w porównaniu z silnikami z magnesami stałymi. Do wyboru są dwie wersje mocy: 170 KM (280 Nm) i 220 KM (300 Nm).

Jakie przyspieszenie i zasięg nowego Renault Scenic?

Akumulatory także są dwa – bazowy o pojemności 60 kWh obejmuje 12 modułów po 24 ogniwa i w połączeniu z silnikiem 170 KM ma zapewnić ok. 430 km zasięgu. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h powinno zająć 9,3 sekundy.

Większy akumulator 87 kWh (12 modułów po 16 ogniw każdy) jest łączony z 230-konnym silnikiem, co na jednym ładowaniu powinno dać 625 km zasięgu! Oczywiście pod warunkiem, że nie będziemy zbyt często sprowadzać, czy taki Scenic faktycznie przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,4 sekundy.

Co ważne, moduły akumulatora mogą być łatwo wymieniane i oddzielnie naprawiane. Renault popisuje się także szybkością ładowania – w przypadku akumulatora 87 kWh w 30 minut pod ładowarką o mocy 150 kW można uzyskać zasięg pozwalający na jazdę do dwóch godzin po autostradzie, czyli około 50 kWh.

Renault Scenic nowej generacji - oto cena w Polsce?

Nowe Renault Scenic w najtańszej wersji techno comfort range (60 kWh) kosztuje od 202 900 zł. Za większy zasięg odmiany techno long range (87 kWh) trzeba zapłacić 219 900 zł.

Renault Rafale to nowy SUV coupe na wakacje 2024 roku

Renault Rafale to czwarta premiera, która w Polsce pojawi się na przełomie czerwca i lipca. Nowy SUV coupe popisuje się stylistyką. Rozmach nadwozia najlepiej opisują rozmiary - Rafale ma 4,71 m długości, 1,86 m szerokości, 1,61 m wysokości i imponujący bagażnik o pojemności 647 litrów. Stąd staje na szczycie gamy francuskiej firmy.

Pod maską Renault Rafale dostaniemy hybrydę E-Tech złożoną z benzynowego trzycylindrowego silnika 1.2 Turbo o mocy 130 KM oraz 70-konnej jednostki elektrycznej. Do tego mamy jeszcze 25-konny rozruszniko-generator. Moc systemowa całego układu hybrydowego to 200 KM. Napęd na przednie koła trafia za pośrednictwem kłowej skrzyni biegów, której konstrukcję oparto o rozwiązania znane z Formuły 1. Skrzynia ma dwa przełożenia dla silnika elektrycznego oraz cztery dla benzyniaka; łącznie zapewnia nawet 15 kombinacji. Rafale ma zużywać 4,7 l benzyny na 100 km, co powinno przełożyć się nawet na 1100 km zasięgu.

Renault Rafale E-Tech 4x4 300 KM to majstersztyk

Renault zapowiada także Rafale plug-in E-Tech 4x4 o mocy 300 KM! W tylnej osi zostanie zainstalowany dodatkowy silnik elektryczny, który napędzi bezpośrednio tylne koła. Z kolei układ hybrydowy doładowywany z gniazdka pozwoli na pokonywanie dłuższych dystansów w trybie 100-proc. elektrycznym. Oprócz napędu na cztery koła skrętne dzięki systemowi 4CONTROL Advanced, Rafale E-Tech 4x4 300 KM będzie miał specjalne ustawienia układu jezdnego z inteligentnym systemem sterowania nowej generacji. Ten samochód w Polsce pojawi się w listopadzie 2024 roku.

Renault Captur nowej generacji i nowy C-SUV z hybrydą w 2024 roku

Renault Captur nowej generacji zadebiutuje na przełomie czerwca i lipca. Jesienią gamę francuskiej marki powiększy zupełnie nowy SUV segmentu C – ten samochód dostanie napęd E-Tech full hybrid.

Nowy Renault Master z zasięgiem 460 km

Wśród samochodów dostawczych zamieszanie wywoła nowy Renault Master, który w Polsce będzie dostępny od czerwca. Wariant elektryczny E-Tech przewidziano silnikami o mocy 96 kW lub 105 kW (300 Nm każdy). Dwie wersje akumulatorów o pojemności 40 kWh i 87 kWh zapewnią odpowiednio ok. 200 km i do 460 km zasięgu.

Renault z używanych samochodów zrobi niemal nowe. W Polsce rusza rewolucja

Ten news powinien ucieszyć kierowców ze skromniejszym portfelem. Renault już w marcu 2024 roku uruchomi w Polsce projekt Re-Factory, który pierwszy raz w Europie będzie realizowany z siecią dilerską. O co chodzi?

To usługa odnawiania używanych samochodów z logo francuskiej marki przez specjalistów zatrudnionych przez autoryzowanego przedstawiciela Renault. Auta po renowacji obejmującej karoserię, mechanikę i wnętrze trafią do odsprzedaży. Samochody będą objęte specjalną gwarancją.

Pierwszy zakład ruszy w Warszawie i będzie specjalizował się w samochodach osobowych. Renowacją aut dostawczych ma zająć się ośrodek na południu Polski. W planach jest też zakład na północy kraju. Renault zakłada, że początkowo miesięcznie do stanu niemal fabrycznego będzie przywracanych ok. 150-200 samochodów. Przypominamy, że w uruchomionych już dwóch zakładach, we Flins we Francji i w Sewilli w Hiszpanii, 3-4-letnie samochody używane przywracane są do stanu fabrycznego na skalę przemysłową.

Na polskim rynku zadebiutuje także marka Renew. Renault pod tym szyldem w 45 punkatch w Polsce zaoferuje samochody używane wszystkich marek i bez ograniczenia typu napędu. Auta po kontroli niemal 160 punktów będą objęte 12- lub 24-miesięczną gwarancją, bezpłatną kontrolą po roku, ofertą finansowania także dla firm i pomocą drogową 24/7 dni.

Renault wypożyczy samochody przez aplikację

Renault uruchomi też całodobową usługę wynajmu krótkookresowego. Samochód będzie można zarezerwować i wypożyczyć przez aplikację. Firma zakłada, że z tego rozwiązania początkowo będą korzystać głownie osoby, które zostawią własne auto w serwisie. Do dyspozycji przewidziano 500 aut.