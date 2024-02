Rynek używanych samochodów elektrycznych sukcesywnie się rozwija, chociaż nadal pozostaje daleko w tyle za rynkiem pojazdów spalinowych. Według raportu AAA Auto w 2023 r. łącznie w Polsce dostępnych było do sprzedaży 9676 używanych samochodów elektrycznych. Oznacza to wzrost aż o 124 proc. w porównaniu do roku 2022, do góry poszła także ogólna mediana cen. Ale nie obeszło się bez niespodzianek.

Liczba ofert używanych elektryków wzrosła. Ich mediana cen również

Według danych AAA Auto w 2022 r. na rynku wtórnym dostępnych było tylko 4316 samochodów elektrycznych, a mediana ceny wynosiła 109 300 zł. Natomiast już w 2023 r. liczba używanych samochodów elektrycznych wzrosła ponad dwukrotnie, bo do 9676 sztuk, do góry poszła też mediana cen – do 132 900 zł. Za tę kwotę można było kupić pojazd z medianą wieku na poziomie 3,3 roku, mediana przebiegu dla pojazdu elektrycznego o takiej wartości to równe 32 tys. km.

– Mimo dużego wzrostu ofert sprzedaży używanych aut elektrycznych w ciągu roku, ich podaż nadal jest stosunkowo niewielka i prawdopodobnie utrzyma się przez kilka najbliższych lat, dopóki pierwsi właściciele, w tym przede wszystkim floty, nie sprzedadzą swoich samochodów na wtórnym rynku. Drugi element, który wpłynie na wzrost tego segmentu rynku, to działania polskiego rządu ułatwiające zakup i korzystanie z pojazdów elektrycznych, a także te, które spowodują, że kupujący zaczną przygotowywać się na zakazy lub zwiększone opłaty od samochodów spalinowych – powiedziała Karolina Topolova, dyrektor generalna Aures Holdings, operatora sieci AAA.

Ciekawostka: używane elektryki drożeją, ale akurat mediana cen najpopularniejszych modeli spadła. Podaż i wiek robią swoje?

Mimo ogólnego wzrostu mediany cen wszystkich samochodów elektrycznych akurat mediana cen 10 najpopularniejszych modeli (patrz tabelka niżej) nieco się zmniejszyła. Po części to zapewne kwestia wysokiej podaży i umiarkowanego popytu, po części tego, że oferta dwóch najpopularniejszych w Polsce używanych elektryków (Nissan Leaf, BMW i3) składa się z egzemplarzy stosunkowo mocno zaawansowanych wiekowo. I tak, Mediana cen 10 najczęściej ogłaszanych modeli samochodów elektrycznych w 2022 r. wynosiła 108 900 zł, zaś w 2023 r. było to 107 850 zł.