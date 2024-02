"Dziupla" zlikwidowana. Policjanci odzyskali samochód i części

Kryminalni z Ostrołęki i Radomia mają powody do świętowania. Skuteczne rozpoznanie mundurowych pozwoliło ustalić lokalizację "dziupli" która działała na terenie powiatu ostrołęckiego. Funkcjonariusze w ramach zaplanowanej akcji wkroczyli na teren wytypowanej wcześniej posesji i szybko okazało się, że ich przewidywania były trafione.

Garaże, do których wkroczyli policjanci były pełne części, a demontaż elementów z kradzionych aut szedł pełną parą. Wśród zabezpieczonego mienia znalazł się tylko jeden kompletny pojazd.

Kradzione części za pół miliona złotych

Akcja policji pozwoliła odzyskać części o wartości około 470 000 zł. Na posesji oraz w garażach policjanci zabezpieczyli m.in. Mazdę CX-5, pochodzącą z kradzieży. Złodzieje zdążyli już zedrzeć numer VIN z nadwozia, by utrudnić identyfikację pojazdu. Kolejne auto japońskiej marki było już rozebrane do ostatniej śrubki.

Zabezpieczone przez mundurowych części nosiły ślady ingerencji w numery seryjne. Wiele z podzespołów było już przygotowanych do dalszego obrotu, co świadczy o tym, że złodzieje mieli wprawę w handlu częściami pochodzącymi z przestępstwa. W czynnościach brali udział także policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP zs. w Radomiu i KMP w Ostrołęce.

Akcja policji w Ostrołęce. Jedna osoba zatrzymana

Policjanci ustalili, że większość pojazdów została skradziona poza granicami kraju. Do sprawy zatrzymano 45-letniego mieszkańca jednej z gmin powiatu ostrołęckiego.

Dzięki skutecznej współpracy między funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz prokuratorami, udało się zgromadzić dowody wystarczające do postawienia mężczyźnie zarzutu związanego z paserstwem. Postępowanie w tej kwestii jest kontynuowane przez policjantów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Więcej kradzieży aut w 2023

Policja podzieliła się niezbyt pocieszającymi danymi dotyczącymi kradzieży aut. W 2023 roku zarejestrowano w Polsce 10 021 przypadków kradzieży pojazdów, co oznacza znaczący wzrost o 36% w porównaniu z rokiem 2022, kiedy to zanotowano 7 382 takie zdarzenia. Według danych policyjnych, największym zainteresowaniem złodziei cieszą się pojazdy w wieku od 2 do 7 lat.