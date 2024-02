Range Rover Elżbiety II jest na sprzedaż

Brytyjski dealer aut używanych sprzedaje prawdziwą perełkę. To Range Rover SDV8 Autobiography LWBz królewskiej floty i samochód, który przez 2 lata towarzyszył królowej Elżbiecie II w spotkaniach i wyjazdach.

Samochód wyprodukowany w 2016 roku pełnił służbę przez 2 lata i zdążył przejechać nieco ponad 4000 km. To tym Range Roverem jechał również Barrack Obama w czasie wizyty państwowej w kwietniu 2016 roku. Dlaczego warto wspomnieć o tym wydarzeniu? Bo prezydent USA podczas zagranicznych wizyt bardzo rzadko przemieszcza się samochodem innym niż przywieziona ze Stanów "Bestia".

Były Range Rover Elżbiety II - wyposażenie

Na czas służby, Range Rover został wyposażony w szereg dodatków. To m.in. ukryte światła policyjne, wysuwany stopień oraz specjalne uchwyty pomagające królowej wejść na pokład. Elementy zostały w większości zdemontowane, gdy Range Rover trafił na sprzedaż po raz pierwszy, ale uchwyty, choć odkręcone z mocowań, pozostały w aucie, schowane w bagażniku. O przeszłości auta przypomina również naklejka pod maską - pozostałość po syrenie podobnej do tych, które montuje się w radiowozach.

Historia królewskiego Range Rovera

Po zakończeniu służby we flocie samochodowej dworu, Range Rover trafił z powrotem do sieci dealerskiej tej firmy i dwukrotnie zmieniał właściciela. Nadal jednak był raczej rzadko używany, bo jego obecny przebieg to 29 299 kilometrów. Teraz trafił do zajmującej się sprzedażą używanych samochodów firmy Bramley Motor Cars.

- Niektórzy myślą, że będzie to taka sama cena jak standardowego Range Rovera. Oczywiście tak nie jest. Ostatnim razem, gdy sprzedawaliśmy ten samochód, królowa wciąż żyła. To będzie pierwszy raz, kiedy zostanie sprzedany, gdy jej już nie ma, więc to zwiększa jego wartość - powiedział stacji Sky News Jack Morgan-Jones z Bramley Motor Cars. - Każdy może kupić nowe Ferrari, ale nie każdy może kupić samochód królowej - dodał.

Range Rover Elżbiety II - cena

Ile kosztuje auto z tak niezwykłą historią? Cena Range Rovera, który należał kiedyś do królowej wynosi 224 850 funtów co po kursie z 1 lutego 2024 roku daje równowartość 1 142 184 zł.