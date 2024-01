Symbol ten, mający wymiary 70 x 70 cm i umieszczony na niebieskim tle, przedstawia w swoim centrum biały romb o wymiarach 45 x 45 cm. W samym rombie może (choć nie musi) znajdować się piktogram prezentujący pojazd z pasażerami.

Znaczenie znaku z białym rombem

Na europejskich drogach nie da się nie zauważyć wzrostu liczby pojazdów, co często przekłada się na uciążliwy ruch. Paradoksalnie, większość pojazdów zazwyczaj przewozi jedynie kierowcę, co oznacza niewykorzystane miejsca w samochodach. Gdyby te same auta mogły przewozić więcej pasażerów, to mogłoby to przynieść ulgę w natężeniu ruchu drogowego. Taki krok pozwoliłby samochodom zajmować mniej przestrzeni na drogach, a także zmniejszyłby emisję spalin.

Reklama

Taką koncepcję propaguje carpooling, czyli praktyka polegająca na wspólnym dzieleniu się przejazdami samochodowymi. Ideę tę można zastosować na różne sposoby, na przykład poprzez organizowanie wspólnych dojazdów do pracy z kolegami z biura lub dzielenie się obowiązkami odwożenia dzieci do szkoły czy przedszkola z sąsiadami mieszkającymi w pobliżu.

Reklama

W celu zachęcenia kierowców do carpoolingu, we Francji na autostradach i drogach szybkiego ruchu wprowadzono specjalne pasy dla pojazdów, w których podróżują co najmniej dwie osoby. Na chwilę obecną ten nowy symbol drogowy został wprowadzony na autostradach w okolicach miast takich jak Paryż, Lyon, Nantes, Rennes, Grenoble czy Strasburg. Lokalne media prognozują, że wkrótce ten symbol będzie obowiązywał na wszystkich drogach szybkiego ruchu w całym kraju.

Poprzez wprowadzenie nowego znaku, francuskie władze dążą do promowania wspólnego podróżowania. Według danych portalu Presse Citoron jedynie 3 procent Francuzów podróżuje samochodem z pasażerami. Rządowi zależy na potrojeniu liczby przejazdów typu carpooling do 2027 roku, co pozwoli na redukcję emisji spalin oraz złagodzenie zatłoczenia na drogach.

Pasy do carpoolingu

Poza samochodami, w których podróżuje przynajmniej kierowca z jednym pasażerem, uprawnione do korzystania z wyznaczonych pasów mają być również taksówki, autobusy oraz inne środki transportu publicznego.

Co interesujące i prawdopodobnie kontrowersyjne dla wielu osób, auta z napędem elektrycznym również będą miały dostęp do tych pasów (bez wymogu posiadania pasażera). Jednak w przypadku tych pojazdów konieczne będzie posiadanie specjalnej naklejki Crit'Air, potwierdzającej zerową emisję. Natomiast w przypadku motocykli (spalinowych) konieczne jest, aby za prowadzącym siedział też pasażer.

Mandat za nieprzestrzeganie znaku z rombem

Rząd planuje egzekwować przestrzeganie znaku informującego o pasie przeznaczonym do carpoolingu za pomocą systemu monitoringu oraz lokalnych kontroli policji. Kara za nieprzestrzeganie przepisu może wynosić do 135 euro (obecnie około 600 zł).

Brak wiedzy na temat znaku lub tłumaczenie, że w danym kraju ten rodzaj oznakowania nie występuje, nie zwalniają od obowiązku zapłaty mandatu. Byłoby korzystne, gdyby Francuzi zdecydowali się na dodanie piktogramu lub przynajmniej tabliczki z informacją po angielsku, ponieważ sam znak może być dla niektórych osób trudny do zrozumienia.