Prawo jazdy 2024. Egzaminator nie przerwie egzaminu

Pierwszą ważną zmianą w staraniu się o prawo jazdy w 2024 roku jest nieinformowanie kursanta podczas egzaminu praktycznego o popełnianych przez niego błędach. Do tej pory wiedzieli oni na bieżąco, jak im idzie i co robią nieprawidłowo. W przypadku zbyt dużej liczby błędów egzamin był przerywany. Od nowego roku jednak zatrzymanie pojazdu i zakończenie egzaminu będzie możliwe tylko w określonych przypadkach, a w pozostałych kandydat na kierowcę dowie się o tym, czy zdał, czy nie, dopiero po powrocie do WORD-u.

Takie działanie ma zmniejszyć stres kursanta, który nie będzie w trakcie informowany o błędach, więc nie będzie odczuwał silniejszego zdenerwowania tym, że już zrobił coś nieprawidłowo.

W ustawie określone są przypadki, w których egzaminator może przerwać i zakończyć egzamin w jego trakcie. Chodzi tutaj o takie sytuacje, w których kursant jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. Przerwanie części praktycznej egzaminu może nastąpić, gdy kandydat na przykład:

nie zatrzyma się na znaku STOP;

przejedzie na czerwonym świetle;

nie przepuści pieszego;

spowoduje kolizję;

wyprzedzi na przejściu dla pieszych;

wyprzedza lub omija pojazd zatrzymujący się.

Zmiany w egzaminie przyszłego motocyklisty

Zmieni się również sposób przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy na motocykl. Od nowego roku jego przebieg będzie oceniał pasażer samochodu jadącego za kursantem. Dzięki temu będzie mógł lepiej skupić się na tym, jak zachowuje się zdający. W przypadku kierowania pojazdem, uwaga mogła być rozproszona.

W ustawie można również przeczytać, że egzamin może mieć wynik negatywny na przykład z powodu określonego jako "nieprawidłowy sposób wykorzystania stroju".

Egzaminator może zarządzić wykonania badań

W przypadku kiedy egzaminator chce, aby kursant poddał się badaniom na obecność alkoholu, substancji odurzających oraz środków działających podobnie do alkoholu, ale ten odmówi – egzaminator może przerwać egzamin.

Gdzie obejrzeć nagrania z egzaminu na prawo jazdy?

Od 1 stycznia 2024 roku jest również wyznaczane miejsce, w którym można przeglądać nagrania z egzaminu. Każdy WORD musi je określić. Wcześniej przepisy mówiły tylko o nakazie przechowywania nagrań.

Wylegitymowanie się elektronicznym dokumentem

Do tej pory kandydaci na kierowców mogli wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem i kartą pobytu. Od nowego roku możliwe będzie jednak również wylegitymowanie się za pomocą dokumentów elektronicznych w aplikacji mObywatel. To duże ułatwienie w przypadku niezabrania ze sobą dokumentu – to, że ktoś będzie miał przy sobie telefon, jest więcej niż prawdopodobne.

Ile kosztuje egzamin na prawo jazdy w 2024 roku?

Aktualnie egzamin teoretyczny kosztuje 50 zł. Z kolei cena egzaminu praktycznego w 2024 roku waha się i zależy głównie od regionu. Średnio jest to jednak 200 zł.