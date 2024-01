Opel szykuje nowy model. Tak, to będzie SUV, a na dodatek duży SUV, ale chyba w dzisiejszych czasach nikogo to nie zaskakuje. Nie dziwi też fakt, że chodzi o model elektryczny, ciekawostką będzie natomiast co innego: otóż Niemcy wracają do znanej niegdyś nazwy "Frontera". To co, kiedy nowa Calibra?