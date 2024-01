Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Olsztyna wykryli w jednej z ciężarówek urządzenie, które wyłączało tachograf w trakcie jazdy. Podejrzenia inspektorów wzbudziły dziwne zapisy czasu pracy kierowcy, ale prawdziwa bomba wybuchła dopiero później, gdy udało się wyjaśnić prawdziwą przyczynę takiego stanu rzeczy.

Reklama

Niby odpoczywam, a jednak jadę. "Pomysłowy" kierowca ciężarówki

Reklama

Inspektorzy ITD zatrzymali na trasie S7 w pobliżu Olsztynka kierowcę ciężarówki pracującego dla polskiej firmy transportowej. Po dokładnej analizie dokumentów przewozowych, danych na karcie kierowcy i w tachografie, inspektorzy stwierdzili braki w zapisach aktywności kierowcy oraz nieścisłości dotyczące przebytej przez pojazd drogi. Doświadczeni inspektorzy od razu doszli więc do wniosku, że te czary to zasługa tachografu – urządzenie było wyłączane podczas jazdy, co dodatkowo potwierdziły dokonane oględziny pojazdu.

W kabinie kierowcy pracownicy ITD odkryli pendrive, który po podłączeniu do gniazda USB… powodował zatrzymanie prawidłowej pracy tachografu. Pojazd został skierowany do warsztatu tachografów, a kierowcę ukarano mandatem karnym. Wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.