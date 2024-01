Komenda Powiatowej Policji w Grójcu otrzymała trzy nowoczesne radiowozy. Pojazdy sfinansowano między innymi przez samorządy z Grójca, Mogielnicy i Pniew. Auta dla funkcjonariuszy powiększą flotę i z pewnością ich nie przeoczycie…

Kia bohaterem programu

Wszystkie trzy radiowozy są marki Kia. Dwa z nich - jeden oznakowany, drugi nie, to Sportage, a jeden dodatkowy nieoznakowany to nowiutki Cee'd. Przekazanie kluczy było prawdziwie symbolicznym momentem: każdy z samochodów został oddany na ręce funkcjonariuszy przez przedstawicieli współfinansujących gmin.

Radiowozy współfinansowane z trzech gmin

Warto zaznaczyć, że radiowozy to owoc programu współfinansowania zakupów środku transportu dla policji. Według niego, aż 50% udziałów w zakupie radiowozów to fundusze przekazane przez samorząd, a dopiero drugie 50% finansuje policja. W tym wypadku do samochodów dorzuciły się trzy gminy: Grojec, Mogielnica i Pniewy, dlatego też każdy z nich został przekazany przez innego przedstawiciela.

Ceny Kii Sportage startują od 124 900 złotych, natomiast Kii Cee'd od 95 500 złotych. Można więc sobie wyobrazić, jak bardzo cenny był zakup tych w pełni wyposażonych trzech radiowozów dla Komendy w Grójcu.