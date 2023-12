Jeep Avenger 2024 z nowym silnikiem

Właśnie taki samochód był potrzebny Jeepowi. Avenger, który wjechał na rynek w 2023 roku szybko doczekał się nagród, a wśród klientów cieszy się niemałym wzięciem. W Europie złożono już na niego ponad 40 000 zamówień. Amerykańska marka wciąż nabiera rozpędu, bo w crossoverze na nowy rok modelowy zadebiutował właśnie zelektryfikowany układ napędowy.

Jeep Avenger e-Hybrid już dostępny

Zapowiadana wcześniej hybryda, która trafiła pod maskę Avengera to rozwiązanie znane z innych modeli koncernu Stellantis. To rozwiązanie, które łączy 100-konny silnik benzynowy 1.2 z 48-woltowym akumulatorem i elektrycznym motorem o mocy 28 KM. To nadal "miękka hybryda", ale wsparcie elektrycznej jednostki ma być wyraźnie odczuwalne.

Jeep chwali się, że Avengera e-Hybrid zaprojektowano tak, aby zoptymalizować zużycie paliwa, uzyskując nawet 15% redukcję emisji CO 2 w porównaniu z silnikiem spalinowym wyposażonym w automatyczną skrzynię biegów.

Jeep Avenger 2024 - silniki i cena

W gamie jednostek napędowych będą teraz dostępne trzy warianty. Jeep Avenger MY24 jest dostępny z następującymi opcjami:

W wersji z silnikiem benzynowym 1.2 Turbo 100 KM z 6-biegową skrzynią manualną, której cena zaczyna się od 109.000 zł

W nowej wersji hybrydowej e-Hybrid, w której 100-konny silnik benzynowy wspomagany jest przez zintegrowany z 6-biegową dwusprzęgłową skrzynią automatyczną 48-voltowy silnik elektryczny o mocy 28 KM. Cena wersji e-Hybrid zaczyna się od 116.800 zł

W 100% elektrycznej wersji napędzanej 400-voltowym 156-konnym silnikiem elektrycznym zasilanym z akumulatora o pojemności 54 kWh, której nowa obniżona cena zaczyna się od 169.900 zł. Katalogowa kwota zakupu wersji elektrycznej została obniżona nawet o 20.600 zł w porównaniu z modelem roku 2023 w tej samej wersji wyposażenia.

Zmiany w najmniejszym Jeepie - wyposażenie

Europejski samochód roku w najnowszej odsłonie zyska też dodatkowe elementy wyposażenia. Na liście opcji znajdą się teraz m.in. skórzana tapicerka, elektrycznie regulowany fotel kierowcy z funkcją masażu czy panoramiczny, elektrycznie otwierany dach.

W wersji Longitude standardem są 16-calowe felgi, LED-owe reflektory, 10,25-calowy ekran systemu multimedialnego i cyfrowe zegary z wyświetlaczem o przekątnej 7 cali. W standardzie są dostępne również systemy takie jak układ rozpoznawania znaków drogowych („Traffic Sign Recognition”), asystent utrzymania pasa ruchu („Lane Keep Assist”), system wykrywania zmęczenia kierowcy („Driver Attention Assist”), system kontroli zjazdu („Hill Descent Control”), a także system zarządzania trakcją (Selec-Terrain).